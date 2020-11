Додано: Чет 12 лис, 2020 21:04

Libo написав: shapo



И не надо так однозначно про погромы в Сумгаите. Одним из организаторов армянских погромов был армянин Эдуард Григорян, который отличился особой жестокостью, лично убил 5 своих соплеменников и изнасиловал кучу армянок, за что и был осужден советским судом. Из песни слов не выкинешь.

Libo обізнаний

У Григоряна "мать русская", а батька він не бачив. Мстився батькові, мабуть.

Детонатор Сумгаїту - Зангезур. Там вірмени виганяли азерів... Libo обізнанийУ Григоряна "мать русская", а батька він не бачив. Мстився батькові, мабуть.Детонатор Сумгаїту - Зангезур. Там вірмени виганяли азерів...

