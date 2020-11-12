centurionus написав:
"Війська" СС не могли мати до цього стосунку. Полоненими могли займатися інші СС, не "війська". До речі, війська СС майже не брали в полон (бо їх, з початку, не брали "радянці" в полон, а по-звірячому вбивали, (матеріали Нюрнберзького процесу , - примітка для модераторів) - скандали у нацистів були з приводу вбивств військами СС полонених).
Не гони глупости, а изучи вопрос. Вермахт брал в плен и передавал всех военнопленных в тыл войскам СС (аналог внутренних войск), которые уже помещали пленных бойцов в лагеря и проверяли им письку, отфильтровывали обрезанных с черным чубом и горбатым носом и пускали сразу в расход. Так вот, как отличать азеров от евреев, немцев учила специальная команда турецких офицеров, которую фон Папен срочно отправил в Германию уже через 2 недели после начала войны после того, как в ставку повалили рапорта, что мы тут мочим каких-то странных евреев, которые вроде таковыми не являются. Как только с этим вопросом разобрались, немцы начали формировать из азеров национальные подразделения для борьбы против Красной Армии.
И запомни, Вермах воевал на фронте, а за все остальное в тылу отвечали войска СС.