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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6794679567966797 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 12 лис, 2020 23:43 centurionus написав: Libo написав: Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги для войск СС как отличать азеров от евреев. Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги дляСС как отличать азеров от евреев.

"Війська" СС не могли мати до цього стосунку. Полоненими могли займатися інші СС, не "війська". До речі, війська СС майже не брали в полон (бо їх, з початку, не брали "радянці" в полон, а по-звірячому вбивали, (матеріали Нюрнберзького процесу , - примітка для модераторів) - скандали у нацистів були з приводу вбивств військами СС полонених). "Війська" СС не могли мати до цього стосунку. Полоненими могли займатися інші СС, не "війська". До речі, війська СС майже не брали в полон (бо їх, з початку, не брали "радянці" в полон, а по-звірячому вбивали, (матеріали Нюрнберзького процесу, - примітка для модераторів) - скандали у нацистів були з приводу вбивств військами СС полонених).



Не гони глупости, а изучи вопрос. Вермахт брал в плен и передавал всех военнопленных в тыл войскам СС (аналог внутренних войск), которые уже помещали пленных бойцов в лагеря и проверяли им письку, отфильтровывали обрезанных с черным чубом и горбатым носом и пускали сразу в расход. Так вот, как отличать азеров от евреев, немцев учила специальная команда турецких офицеров, которую фон Папен срочно отправил в Германию уже через 2 недели после начала войны после того, как в ставку повалили рапорта, что мы тут мочим каких-то странных евреев, которые вроде таковыми не являются. Как только с этим вопросом разобрались, немцы начали формировать из азеров национальные подразделения для борьбы против Красной Армии.

И запомни, Вермах воевал на фронте, а за все остальное в тылу отвечали войска СС. Не гони глупости, а изучи вопрос. Вермахт брал в плен и передавал всех военнопленных в тыл войскам СС (аналог внутренних войск), которые уже помещали пленных бойцов в лагеря и проверяли им письку, отфильтровывали обрезанных с черным чубом и горбатым носом и пускали сразу в расход. Так вот, как отличать азеров от евреев, немцев учила специальная команда турецких офицеров, которую фон Папен срочно отправил в Германию уже через 2 недели после начала войны после того, как в ставку повалили рапорта, что мы тут мочим каких-то странных евреев, которые вроде таковыми не являются. Как только с этим вопросом разобрались, немцы начали формировать из азеров национальные подразделения для борьбы против Красной Армии.И запомни, Вермах воевал на фронте, а за все остальное в тылу отвечали войска СС. Libo 2

Повідомлень: 8768 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:09 Пролистал несколько страниц.

Как то скучно.

Армяне, азербайджанцы... СС-овцы.

тут вот электричество дорожать хотят!

а это всё подорожает, начиная от хлеба и закачнивая носками

И причём тут СС-овцы, ума не приложу Replay

Повідомлень: 2215 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:13 Replay написав: Пролистал несколько страниц.

Как то скучно.

Армяне, азербайджанцы... СС-овцы.

тут вот электричество дорожать хотят!

а это всё подорожает, начиная от хлеба и закачнивая носками

И причём тут СС-овцы, ума не приложу Пролистал несколько страниц.Как то скучно.Армяне, азербайджанцы... СС-овцы.тут вот электричество дорожать хотят!а это всё подорожает, начиная от хлеба и закачнивая носкамиИ причём тут СС-овцы, ума не приложу



Хлеба, носков не хватает? Хлеба, носков не хватает? Libo 2

Повідомлень: 8768 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:48

Раздайте бедным...



Вопрос в другои.

Почему украинцы, должны платить за электроэнергию дороже, чем агрессор, при его протяженности мереж?

тут же и гэс и тэц и аэс?

в чём подвох?



и второе

осликам понятно, что поднимать цены на продукцию, особенно на товары первой необходимости, это удар по малообеспеченным и по самому производителю, который для снижения себестоимости - будет проводить "оптимизацию", прелое зерно на муку и пр. пускать.



При любых раскладах, подобные повышения, приводят к снижению оборотов и к падению ВВП уже через год.



Какие-то странные Реформы!

Вы тут про СС-овцев, как бы заикнулись, пытаюсь уловить связь.

Отвлекаете от местных проблем историческими?

Карабах Вас беспокоит? Сильно беспокоит? Спать, видимо, не даёт?

А вот голодные пенсионерки из Белой Церкви, не беспокоят?

Или не просто падение рождаемости а катастрофическое падение рождаемости, не смущает?

Или "чужа кров - чужi проблеми"? Вы же не славянин, судя по Вашим постам?



А на носки - найдём!

Портянки намотаем, вместо хлеба - шпаклёвку со стен будем сдирать, не вымрем, привычные!

Нас и коммунисты душили и фашисты и монголо-татары и поляки и турки, кого только не было! Гуны, обры и пр. Высшие Расы прошли, а украинцы остались.

Сейчас, так Свои же у власти, родные, не дадут без носков в труну лечь, надеюсь! У Вас сильно много Носков?Раздайте бедным...Вопрос в другои.Почему украинцы, должны платить за электроэнергию дороже, чем агрессор, при его протяженности мереж?тут же и гэс и тэц и аэс?в чём подвох?и второеосликам понятно, что поднимать цены на продукцию, особенно на товары первой необходимости, это удар по малообеспеченным и по самому производителю, который для снижения себестоимости - будет проводить "оптимизацию", прелое зерно на муку и пр. пускать.При любых раскладах, подобные повышения, приводят к снижению оборотов и к падению ВВП уже через год.Какие-то странные Реформы!Вы тут про СС-овцев, как бы заикнулись, пытаюсь уловить связь.Отвлекаете от местных проблем историческими?Карабах Вас беспокоит? Сильно беспокоит? Спать, видимо, не даёт?А вот голодные пенсионерки из Белой Церкви, не беспокоят?Или не просто падение рождаемости а катастрофическое падение рождаемости, не смущает?Или "чужа кров - чужi проблеми"? Вы же не славянин, судя по Вашим постам?А на носки - найдём!Портянки намотаем, вместо хлеба - шпаклёвку со стен будем сдирать, не вымрем, привычные!Нас и коммунисты душили и фашисты и монголо-татары и поляки и турки, кого только не было! Гуны, обры и пр. Высшие Расы прошли, а украинцы остались.Сейчас, так Свои же у власти, родные, не дадут без носков в труну лечь, надеюсь! Replay

Повідомлень: 2215 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:56 Re: Політичні дискусії Replay написав: а это всё подорожает, начиная от хлеба а это всё подорожает, начиная от хлеба

Почему подорожает? Уже подорожал хлеб, с 12-го "кирпичик" 0,5 кг вместо 10 грн. уже 12 грн., 0,75 кг вместо 18 уже 20. Почему подорожает? Уже подорожал хлеб, с 12-го "кирпичик" 0,5 кг вместо 10 грн. уже 12 грн., 0,75 кг вместо 18 уже 20. yanyura Повідомлень: 5614 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1855 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6794679567966797 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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