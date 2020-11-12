|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:43
centurionus написав: Libo написав:
Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги для войск
СС как отличать азеров от евреев.
"Війська" СС не могли мати до цього стосунку. Полоненими могли займатися інші СС, не "війська". До речі, війська СС майже не брали в полон (бо їх, з початку, не брали "радянці" в полон, а по-звірячому вбивали, (матеріали Нюрнберзького процесу
, - примітка для модераторів) - скандали у нацистів були з приводу вбивств військами СС полонених).
Не гони глупости, а изучи вопрос. Вермахт брал в плен и передавал всех военнопленных в тыл войскам СС (аналог внутренних войск), которые уже помещали пленных бойцов в лагеря и проверяли им письку, отфильтровывали обрезанных с черным чубом и горбатым носом и пускали сразу в расход. Так вот, как отличать азеров от евреев, немцев учила специальная команда турецких офицеров, которую фон Папен срочно отправил в Германию уже через 2 недели после начала войны после того, как в ставку повалили рапорта, что мы тут мочим каких-то странных евреев, которые вроде таковыми не являются. Как только с этим вопросом разобрались, немцы начали формировать из азеров национальные подразделения для борьбы против Красной Армии.
И запомни, Вермах воевал на фронте, а за все остальное в тылу отвечали войска СС.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8768
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 4080 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:09
Пролистал несколько страниц.
Как то скучно.
Армяне, азербайджанцы... СС-овцы.
тут вот электричество дорожать хотят!
а это всё подорожает, начиная от хлеба и закачнивая носками
И причём тут СС-овцы, ума не приложу
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 2215
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:13
Replay написав:
Пролистал несколько страниц.
Как то скучно.
Армяне, азербайджанцы... СС-овцы.
тут вот электричество дорожать хотят!
а это всё подорожает, начиная от хлеба и закачнивая носками
И причём тут СС-овцы, ума не приложу
Хлеба, носков не хватает?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8768
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 4080 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:48
У Вас сильно много Носков?
Раздайте бедным...
Вопрос в другои.
Почему украинцы, должны платить за электроэнергию дороже, чем агрессор, при его протяженности мереж?
тут же и гэс и тэц и аэс?
в чём подвох?
и второе
осликам понятно, что поднимать цены на продукцию, особенно на товары первой необходимости, это удар по малообеспеченным и по самому производителю, который для снижения себестоимости - будет проводить "оптимизацию", прелое зерно на муку и пр. пускать.
При любых раскладах, подобные повышения, приводят к снижению оборотов и к падению ВВП уже через год.
Какие-то странные Реформы!
Вы тут про СС-овцев, как бы заикнулись, пытаюсь уловить связь.
Отвлекаете от местных проблем историческими?
Карабах Вас беспокоит? Сильно беспокоит? Спать, видимо, не даёт?
А вот голодные пенсионерки из Белой Церкви, не беспокоят?
Или не просто падение рождаемости а катастрофическое падение рождаемости, не смущает?
Или "чужа кров - чужi проблеми"? Вы же не славянин, судя по Вашим постам?
А на носки - найдём!
Портянки намотаем, вместо хлеба - шпаклёвку со стен будем сдирать, не вымрем, привычные!
Нас и коммунисты душили и фашисты и монголо-татары и поляки и турки, кого только не было! Гуны, обры и пр. Высшие Расы прошли, а украинцы остались.
Сейчас, так Свои же у власти, родные, не дадут без носков в труну лечь, надеюсь!
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 2215
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:56
Replay написав:
а это всё подорожает, начиная от хлеба
Почему подорожает? Уже подорожал хлеб, с 12-го "кирпичик" 0,5 кг вместо 10 грн. уже 12 грн., 0,75 кг вместо 18 уже 20.
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 5614
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 1855 раз.
- Подякували: 1300 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:47
Replay написав:
Нас и коммунисты душили и фашисты и монголо-татары и поляки и турки, кого только не было! Гуны, обры и пр. Высшие Расы прошли, а украинцы остались.
Сейчас, так Свои же у власти, родные, не дадут без носков в труну лечь, надеюсь!
Вот, вот.
Собственную незалежность украинцы то смогут пережить?
А так то, с 52 млн человек до 35 млн уменьшение населения за 30 лет, и чудовищные цифры по демографии - говорят о том что возможно с такими политиками скоро и украинцев в родной стране и не останется.
Останутся украинцы лишь в Канаде да Чехии с Польшей.
Теперь уже точно не вернусь
-
Shram
-
-
- Повідомлень: 3250
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 981 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:17
Shram написав:
Собственную незалежность украинцы то смогут пережить?
А так то, с 52 млн человек до 35 млн уменьшение населения за 30 лет,
Власне українців, в 1989 році, було 37.5 млн, зараз на 10% менше, навіть не враховуючи окуповані території.
Тут Європа, а не Азейбарджан чи Узбекістан. В РФ руські теж зменшились, від 120 млн, в 1989, до 111 в 2010. Більш пізніх данних, по кількості руськіх в РФ не знайшов. Очевидно - падає, навіть Крим не допоміг, не кажучи вже про мігрантів, які тікали від озвірівших націоналістів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11128
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 1274 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|