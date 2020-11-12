Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги для войск СС как отличать азеров от евреев.
"Війська" СС не могли мати до цього стосунку. Полоненими могли займатися інші СС, не "війська". До речі, війська СС майже не брали в полон (бо їх, з початку, не брали "радянці" в полон, а по-звірячому вбивали, (матеріали Нюрнберзького процесу , - примітка для модераторів) - скандали у нацистів були з приводу вбивств військами СС полонених).
Не гони глупости, а изучи вопрос. Вермахт брал в плен и передавал всех военнопленных в тыл войскам СС (аналог внутренних войск), которые уже помещали пленных бойцов в лагеря и проверяли им письку, отфильтровывали обрезанных с черным чубом и горбатым носом и пускали сразу в расход. Так вот, как отличать азеров от евреев, немцев учила специальная команда турецких офицеров, которую фон Папен срочно отправил в Германию уже через 2 недели после начала войны после того, как в ставку повалили рапорта, что мы тут мочим каких-то странных евреев, которые вроде таковыми не являются. Как только с этим вопросом разобрались, немцы начали формировать из азеров национальные подразделения для борьбы против Красной Армии. И запомни, Вермах воевал на фронте, а за все остальное в тылу отвечали войска СС.
Пролистал несколько страниц. Как то скучно. Армяне, азербайджанцы... СС-овцы. тут вот электричество дорожать хотят! а это всё подорожает, начиная от хлеба и закачнивая носками И причём тут СС-овцы, ума не приложу
Replay написав:Пролистал несколько страниц. Как то скучно. Армяне, азербайджанцы... СС-овцы. тут вот электричество дорожать хотят! а это всё подорожает, начиная от хлеба и закачнивая носками И причём тут СС-овцы, ума не приложу
Вопрос в другои. Почему украинцы, должны платить за электроэнергию дороже, чем агрессор, при его протяженности мереж? тут же и гэс и тэц и аэс? в чём подвох?
и второе осликам понятно, что поднимать цены на продукцию, особенно на товары первой необходимости, это удар по малообеспеченным и по самому производителю, который для снижения себестоимости - будет проводить "оптимизацию", прелое зерно на муку и пр. пускать.
При любых раскладах, подобные повышения, приводят к снижению оборотов и к падению ВВП уже через год.
Какие-то странные Реформы! Вы тут про СС-овцев, как бы заикнулись, пытаюсь уловить связь. Отвлекаете от местных проблем историческими? Карабах Вас беспокоит? Сильно беспокоит? Спать, видимо, не даёт? А вот голодные пенсионерки из Белой Церкви, не беспокоят? Или не просто падение рождаемости а катастрофическое падение рождаемости, не смущает? Или "чужа кров - чужi проблеми"? Вы же не славянин, судя по Вашим постам?
А на носки - найдём! Портянки намотаем, вместо хлеба - шпаклёвку со стен будем сдирать, не вымрем, привычные! Нас и коммунисты душили и фашисты и монголо-татары и поляки и турки, кого только не было! Гуны, обры и пр. Высшие Расы прошли, а украинцы остались. Сейчас, так Свои же у власти, родные, не дадут без носков в труну лечь, надеюсь!
Replay Вы все правильно говорите. Что же касаемо истории, событий в ней, ~ это не просто важное, а необходимое условие для планирования будущего. Чтоб грабли висели на своем месте, кресты стояли на своем, зерно разбросано на своем.
пс. мне очень хотелось разобрать Ваш пост по~цитатно и написать много букв под каждой из. Передумал. будет кратко. сбылось пророчество произнесенное около 80 лет назад в Белой Церкви
«Що ви робите, чи є у вас серце? Ну, пам’ятайте, що ви нами розчиняєте, але ми вами замісимо».
серфить осторожно штукатурка!
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Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 13 лис, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Replay написав:а это всё подорожает, начиная от хлеба
Почему подорожает? Уже подорожал хлеб, с 12-го "кирпичик" 0,5 кг вместо 10 грн. уже 12 грн., 0,75 кг вместо 18 уже 20.
Єдиний реальний спосіб знизити ціну на щось...це почати виготовляти і продавати самому. Виробництво хліба - точно не належить до Державної монополії... Тому, шукайте де можна купити дешевше муку/станки/енергію....заплатити менше працівникам хлібопекарень ,хліборобам.продавцям...і отримаєте дешевший продукт. А так, Ви думаєте що звинувачуєте міфічних олігархів які збагачується на торгівлі хлібом...а насправді обсираєте як мінімум пару мільйонів осів.які тим чи іншим боком задіяні у виробництві цього продукту.
Літературна пауза. сучасна і забута поезія. (читати Тарасовим голосом)
В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. Нема на світі України, Немає другого Дніпра, А ви претеся на чужину Шукати доброго добра, Добра святого. Волі! волі! Братерства братнього! Найшли, Несли, несли з чужого поля І в Україну принесли Великих слов велику силу, Та й більш нічого. Кричите, Що Бог создав вас не на те, Щоб ви неправді поклонились!.. І хилитесь, як і хилились! І знову шкуру дерете З братів незрящих, гречкосіїв, І сонця-правди дозрівать В німецькі землі, не чужії, Претеся знову!.. Якби взять І всю мізерію з собою, Дідами крадене добро, Тойді оставсь би сиротою З святими горами Дніпро!
Replay написав:а это всё подорожает, начиная от хлеба
Почему подорожает? Уже подорожал хлеб, с 12-го "кирпичик" 0,5 кг вместо 10 грн. уже 12 грн., 0,75 кг вместо 18 уже 20.
Єдиний реальний спосіб знизити ціну на щось...це почати виготовляти і продавати самому. Виробництво хліба - точно не належить до Державної монополії... Тому, шукайте де можна купити дешевше муку/станки/енергію....заплатити менше працівникам хлібопекарень ,хліборобам.продавцям...і отримаєте дешевший продукт. А так, Ви думаєте що звинувачуєте міфічних олігархів які збагачується на торгівлі хлібом...а насправді обсираєте як мінімум пару мільйонів осів.які тим чи іншим боком задіяні у виробництві цього продукту.
„Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет!“ (Конфуций)
Я ответил на слова Replay
а это всё подорожает, начиная от хлеба
Вы на это написали гневный пост, с упоминанием государства, производителей хлеба, компонентов хлеба, олигархов...
Будьте проще и читайте то, что написано, без своих домыслов. Не ищите подводных камней на суше.
А так, Ви думаєте що звинувачуєте міфічних олігархів які збагачується на торгівлі хлібом...
Ви взагалi про що? Поднимают цены на электроэнергию, что приводит к росту себестоимости продукции! Поднимают цены на коммуналку и пр., что приводит к снижению спроса у населения! У простой бабушки - меньше денег остаётся на покупку "печенек"
Поэтому, удорожание энергоресурсов, приводит к снижению потребления товаров, снижению ВВП!
Что касается снижения себестоимости продукции, то поверьте - в Ураине всё уже давно оптимизировано в малом бизнесе, если там и выкроят ещё что-то, то за счёт увольнения рабочих или снижения качества продукции.
Да, зарабатывают на всех этих "покращенния" не только олигархи, вернее не сколько. Насколько я вижу работу "Системы", нам дают Кредиты под проедание и закупку военной техники(у тех же, кто кредиты и даёт) а для погашения кредитов, Власть увеличивает давление на население.
То есть, чтобы Вы понимали, это не "Америка или Британия даёт Украине оружие для войны с Россией" а простой украинскмй фермер Андрiй и простой пенсионер Мыкола - оплачивают покупку "катеров и истребителей", отправляют своих сыновей воевать с военной машиной рашки, кормят их и пр. Помощь НАТО заключается в "выступлениях с трибуны" и в "координации"(не удивлюсь, если и за это платят".
Так что, чем дольше будет продолжаться война на Востоке, чем дольше не смогут быть решены проблемы с Крымом, тем выше будут налоги и цены!
Ужас ситуации состоит в том, что поднимая цены "на электричество" Сегодня, получаем через год - падение поступлений в бюджет, снижение оборотов бизнеса, падение цен на жильё(в перспективе- обвальное).
То есть, вопрос времени, когда экономика свалится в штопор, как в 1990-х, когда выходом была эмиссия нац.валюты.
Есть один вариант спасения, кстати, это Диктатура, Военное положение и "всех под ружжо"! Но, с украинцами - может не пройти сей вариант, могут вспомнить козацькi корни и устроить реальный Майдан со сменой модели власти. Увы, даже не сомневаюсь, что ситуацией захотят воспользоваться соседи с севера и с запада и сохранить целостность Украины, будет сложно в таком случае.
Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз( с 2013-го года).