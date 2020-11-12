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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6794679567966797 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 12 лис, 2020 23:43 centurionus написав: Libo написав: Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги для войск СС как отличать азеров от евреев. Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги дляСС как отличать азеров от евреев.

"Війська" СС не могли мати до цього стосунку. Полоненими могли займатися інші СС, не "війська". До речі, війська СС майже не брали в полон (бо їх, з початку, не брали "радянці" в полон, а по-звірячому вбивали, (матеріали Нюрнберзького процесу , - примітка для модераторів) - скандали у нацистів були з приводу вбивств військами СС полонених). "Війська" СС не могли мати до цього стосунку. Полоненими могли займатися інші СС, не "війська". До речі, війська СС майже не брали в полон (бо їх, з початку, не брали "радянці" в полон, а по-звірячому вбивали, (матеріали Нюрнберзького процесу, - примітка для модераторів) - скандали у нацистів були з приводу вбивств військами СС полонених).



Не гони глупости, а изучи вопрос. Вермахт брал в плен и передавал всех военнопленных в тыл войскам СС (аналог внутренних войск), которые уже помещали пленных бойцов в лагеря и проверяли им письку, отфильтровывали обрезанных с черным чубом и горбатым носом и пускали сразу в расход. Так вот, как отличать азеров от евреев, немцев учила специальная команда турецких офицеров, которую фон Папен срочно отправил в Германию уже через 2 недели после начала войны после того, как в ставку повалили рапорта, что мы тут мочим каких-то странных евреев, которые вроде таковыми не являются. Как только с этим вопросом разобрались, немцы начали формировать из азеров национальные подразделения для борьбы против Красной Армии.

И запомни, Вермах воевал на фронте, а за все остальное в тылу отвечали войска СС. Не гони глупости, а изучи вопрос. Вермахт брал в плен и передавал всех военнопленных в тыл войскам СС (аналог внутренних войск), которые уже помещали пленных бойцов в лагеря и проверяли им письку, отфильтровывали обрезанных с черным чубом и горбатым носом и пускали сразу в расход. Так вот, как отличать азеров от евреев, немцев учила специальная команда турецких офицеров, которую фон Папен срочно отправил в Германию уже через 2 недели после начала войны после того, как в ставку повалили рапорта, что мы тут мочим каких-то странных евреев, которые вроде таковыми не являются. Как только с этим вопросом разобрались, немцы начали формировать из азеров национальные подразделения для борьбы против Красной Армии.И запомни, Вермах воевал на фронте, а за все остальное в тылу отвечали войска СС. Libo 2

Повідомлень: 8770 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:09 Пролистал несколько страниц.

Как то скучно.

Армяне, азербайджанцы... СС-овцы.

тут вот электричество дорожать хотят!

а это всё подорожает, начиная от хлеба и закачнивая носками

И причём тут СС-овцы, ума не приложу Replay

Повідомлень: 2216 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:13 Replay написав: Пролистал несколько страниц.

Как то скучно.

Армяне, азербайджанцы... СС-овцы.

тут вот электричество дорожать хотят!

а это всё подорожает, начиная от хлеба и закачнивая носками

И причём тут СС-овцы, ума не приложу Пролистал несколько страниц.Как то скучно.Армяне, азербайджанцы... СС-овцы.тут вот электричество дорожать хотят!а это всё подорожает, начиная от хлеба и закачнивая носкамиИ причём тут СС-овцы, ума не приложу



Хлеба, носков не хватает? Хлеба, носков не хватает? Libo 2

Повідомлень: 8770 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:48

Раздайте бедным...



Вопрос в другои.

Почему украинцы, должны платить за электроэнергию дороже, чем агрессор, при его протяженности мереж?

тут же и гэс и тэц и аэс?

в чём подвох?



и второе

осликам понятно, что поднимать цены на продукцию, особенно на товары первой необходимости, это удар по малообеспеченным и по самому производителю, который для снижения себестоимости - будет проводить "оптимизацию", прелое зерно на муку и пр. пускать.



При любых раскладах, подобные повышения, приводят к снижению оборотов и к падению ВВП уже через год.



Какие-то странные Реформы!

Вы тут про СС-овцев, как бы заикнулись, пытаюсь уловить связь.

Отвлекаете от местных проблем историческими?

Карабах Вас беспокоит? Сильно беспокоит? Спать, видимо, не даёт?

А вот голодные пенсионерки из Белой Церкви, не беспокоят?

Или не просто падение рождаемости а катастрофическое падение рождаемости, не смущает?

Или "чужа кров - чужi проблеми"? Вы же не славянин, судя по Вашим постам?



А на носки - найдём!

Портянки намотаем, вместо хлеба - шпаклёвку со стен будем сдирать, не вымрем, привычные!

Нас и коммунисты душили и фашисты и монголо-татары и поляки и турки, кого только не было! Гуны, обры и пр. Высшие Расы прошли, а украинцы остались.

Сейчас, так Свои же у власти, родные, не дадут без носков в труну лечь, надеюсь! У Вас сильно много Носков?Раздайте бедным...Вопрос в другои.Почему украинцы, должны платить за электроэнергию дороже, чем агрессор, при его протяженности мереж?тут же и гэс и тэц и аэс?в чём подвох?и второеосликам понятно, что поднимать цены на продукцию, особенно на товары первой необходимости, это удар по малообеспеченным и по самому производителю, который для снижения себестоимости - будет проводить "оптимизацию", прелое зерно на муку и пр. пускать.При любых раскладах, подобные повышения, приводят к снижению оборотов и к падению ВВП уже через год.Какие-то странные Реформы!Вы тут про СС-овцев, как бы заикнулись, пытаюсь уловить связь.Отвлекаете от местных проблем историческими?Карабах Вас беспокоит? Сильно беспокоит? Спать, видимо, не даёт?А вот голодные пенсионерки из Белой Церкви, не беспокоят?Или не просто падение рождаемости а катастрофическое падение рождаемости, не смущает?Или "чужа кров - чужi проблеми"? Вы же не славянин, судя по Вашим постам?А на носки - найдём!Портянки намотаем, вместо хлеба - шпаклёвку со стен будем сдирать, не вымрем, привычные!Нас и коммунисты душили и фашисты и монголо-татары и поляки и турки, кого только не было! Гуны, обры и пр. Высшие Расы прошли, а украинцы остались.Сейчас, так Свои же у власти, родные, не дадут без носков в труну лечь, надеюсь! Replay

Повідомлень: 2216 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:56 Re: Політичні дискусії Replay написав: а это всё подорожает, начиная от хлеба а это всё подорожает, начиная от хлеба

Почему подорожает? Уже подорожал хлеб, с 12-го "кирпичик" 0,5 кг вместо 10 грн. уже 12 грн., 0,75 кг вместо 18 уже 20. Почему подорожает? Уже подорожал хлеб, с 12-го "кирпичик" 0,5 кг вместо 10 грн. уже 12 грн., 0,75 кг вместо 18 уже 20. yanyura Повідомлень: 5616 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1855 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:52 Replay

Вы все правильно говорите.

Что же касаемо истории, событий в ней,

~ это не просто важное, а необходимое условие для планирования будущего.

Чтоб грабли висели на своем месте, кресты стояли на своем, зерно разбросано на своем.



пс. мне очень хотелось разобрать Ваш пост по~цитатно и написать много букв под каждой из. Передумал.

будет кратко.

сбылось пророчество произнесенное около 80 лет назад в Белой Церкви «Що ви робите, чи є у вас серце? Ну, пам’ятайте, що ви нами розчиняєте, але ми вами замісимо».

серфить осторожно штукатурка!



, Вы все правильно говорите.Что же касаемо истории, событий в ней,~ это не просто важное, а необходимое условие для планирования будущего.Чтоб грабли висели на своем месте, кресты стояли на своем, зерно разбросано на своем.пс. мне очень хотелось разобрать Ваш пост по~цитатно и написать много букв под каждой из. Передумал.будет кратко.сбылось пророчество произнесенное около 80 лет назад в Белой Церквисерфить осторожно штукатурка! Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 13 лис, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1954 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:53 yanyura написав: Replay написав: а это всё подорожает, начиная от хлеба а это всё подорожает, начиная от хлеба Почему подорожает? Уже подорожал хлеб, с 12-го "кирпичик" 0,5 кг вместо 10 грн. уже 12 грн., 0,75 кг вместо 18 уже 20. Почему подорожает? Уже подорожал хлеб, с 12-го "кирпичик" 0,5 кг вместо 10 грн. уже 12 грн., 0,75 кг вместо 18 уже 20. Єдиний реальний спосіб знизити ціну на щось...це почати виготовляти і продавати самому.

Виробництво хліба - точно не належить до Державної монополії...

Тому, шукайте де можна купити дешевше муку/станки/енергію....заплатити менше працівникам хлібопекарень ,хліборобам.продавцям...і отримаєте дешевший продукт.

А так, Ви думаєте що звинувачуєте міфічних олігархів які збагачується на торгівлі хлібом...а насправді обсираєте як мінімум пару мільйонів осів.які тим чи іншим боком задіяні у виробництві цього продукту. Єдиний реальний спосіб знизити ціну на щось...це почати виготовляти і продавати самому.Виробництво хліба - точно не належить до Державної монополії...Тому, шукайте де можна купити дешевше муку/станки/енергію....заплатити менше працівникам хлібопекарень ,хліборобам.продавцям...і отримаєте дешевший продукт.А так, Ви думаєте що звинувачуєте міфічних олігархів які збагачується на торгівлі хлібом...а насправді обсираєте як мінімум пару мільйонів осів.які тим чи іншим боком задіяні у виробництві цього продукту. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23488 З нами з: 15.01.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:25

сучасна і забута поезія.

(читати Тарасовим голосом)

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля.

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра,

Добра святого. Волі! волі!

Братерства братнього! Найшли,

Несли, несли з чужого поля

І в Україну принесли

Великих слов велику силу,

Та й більш нічого. Кричите,

Що Бог создав вас не на те,

Щоб ви неправді поклонились!..

І хилитесь, як і хилились!

І знову шкуру дерете

З братів незрящих, гречкосіїв,

І сонця-правди дозрівать

В німецькі землі, не чужії,

Претеся знову!.. Якби взять

І всю мізерію з собою,

Дідами крадене добро,

Тойді оставсь би сиротою

З святими горами Дніпро!



Літературна пауза.сучасна і забута поезія.(читати Тарасовим голосом) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1954 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:07 budivelnik написав: yanyura написав: Replay написав: а это всё подорожает, начиная от хлеба а это всё подорожает, начиная от хлеба Почему подорожает? Уже подорожал хлеб, с 12-го "кирпичик" 0,5 кг вместо 10 грн. уже 12 грн., 0,75 кг вместо 18 уже 20. Почему подорожает? Уже подорожал хлеб, с 12-го "кирпичик" 0,5 кг вместо 10 грн. уже 12 грн., 0,75 кг вместо 18 уже 20. Єдиний реальний спосіб знизити ціну на щось...це почати виготовляти і продавати самому.

Виробництво хліба - точно не належить до Державної монополії...

Тому, шукайте де можна купити дешевше муку/станки/енергію....заплатити менше працівникам хлібопекарень ,хліборобам.продавцям...і отримаєте дешевший продукт.

А так, Ви думаєте що звинувачуєте міфічних олігархів які збагачується на торгівлі хлібом...а насправді обсираєте як мінімум пару мільйонів осів.які тим чи іншим боком задіяні у виробництві цього продукту. Єдиний реальний спосіб знизити ціну на щось...це почати виготовляти і продавати самому.Виробництво хліба - точно не належить до Державної монополії...Тому, шукайте де можна купити дешевше муку/станки/енергію....заплатити менше працівникам хлібопекарень ,хліборобам.продавцям...і отримаєте дешевший продукт.А так, Ви думаєте що звинувачуєте міфічних олігархів які збагачується на торгівлі хлібом...а насправді обсираєте як мінімум пару мільйонів осів.які тим чи іншим боком задіяні у виробництві цього продукту.



„Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет!“ (Конфуций)

Я ответил на слова Replay

а это всё подорожает, начиная от хлеба



Вы на это написали гневный пост, с упоминанием государства, производителей хлеба, компонентов хлеба, олигархов...



Будьте проще и читайте то, что написано, без своих домыслов. Не ищите подводных камней на суше. Я ответил на словаВы на это написали гневный пост, с упоминанием государства, производителей хлеба, компонентов хлеба, олигархов...Будьте проще и читайте то, что написано, без своих домыслов. Не ищитекамней yanyura Повідомлень: 5616 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1855 раз. Подякували: 1300 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:17 budivelnik А так, Ви думаєте що звинувачуєте міфічних олігархів які збагачується на торгівлі хлібом...

Ви взагалi про що?

Поднимают цены на электроэнергию, что приводит к росту себестоимости продукции!

Поднимают цены на коммуналку и пр., что приводит к снижению спроса у населения!

У простой бабушки - меньше денег остаётся на покупку "печенек"



Поэтому, удорожание энергоресурсов, приводит к снижению потребления товаров, снижению ВВП!



Что касается снижения себестоимости продукции, то поверьте - в Ураине всё уже давно оптимизировано в малом бизнесе, если там и выкроят ещё что-то, то за счёт увольнения рабочих или снижения качества продукции.



Да, зарабатывают на всех этих "покращенния" не только олигархи, вернее не сколько.

Насколько я вижу работу "Системы", нам дают Кредиты под проедание и закупку военной техники(у тех же, кто кредиты и даёт) а для погашения кредитов, Власть увеличивает давление на население.



То есть, чтобы Вы понимали, это не "Америка или Британия даёт Украине оружие для войны с Россией" а простой украинскмй фермер Андрiй и простой пенсионер Мыкола - оплачивают покупку "катеров и истребителей", отправляют своих сыновей воевать с военной машиной рашки, кормят их и пр.

Помощь НАТО заключается в "выступлениях с трибуны" и в "координации"(не удивлюсь, если и за это платят".



Так что, чем дольше будет продолжаться война на Востоке, чем дольше не смогут быть решены проблемы с Крымом, тем выше будут налоги и цены!



Ужас ситуации состоит в том, что поднимая цены "на электричество" Сегодня, получаем через год - падение поступлений в бюджет, снижение оборотов бизнеса, падение цен на жильё(в перспективе- обвальное).



То есть, вопрос времени, когда экономика свалится в штопор, как в 1990-х, когда выходом была эмиссия нац.валюты.



Есть один вариант спасения, кстати, это Диктатура, Военное положение и "всех под ружжо"! Но, с украинцами - может не пройти сей вариант, могут вспомнить козацькi корни и устроить реальный Майдан со сменой модели власти.

Увы, даже не сомневаюсь, что ситуацией захотят воспользоваться соседи с севера и с запада и сохранить целостность Украины, будет сложно в таком случае.



Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз( с 2013-го года).



Наблюдаем! Ви взагалi про що?Поднимают цены на электроэнергию, что приводит к росту себестоимости продукции!Поднимают цены на коммуналку и пр., что приводит к снижению спроса у населения!У простой бабушки - меньше денег остаётся на покупку "печенек"Поэтому, удорожание энергоресурсов, приводит к снижению потребления товаров, снижению ВВП!Что касается снижения себестоимости продукции, то поверьте - в Ураине всё уже давно оптимизировано в малом бизнесе, если там и выкроят ещё что-то, то за счёт увольнения рабочих или снижения качества продукции.Да, зарабатывают на всех этих "покращенния" не только олигархи, вернее не сколько.Насколько я вижу работу "Системы", нам дают Кредиты под проедание и закупку военной техники(у тех же, кто кредиты и даёт) а для погашения кредитов, Власть увеличивает давление на население.То есть, чтобы Вы понимали, это не "Америка или Британия даёт Украине оружие для войны с Россией" а простой украинскмй фермер Андрiй и простой пенсионер Мыкола - оплачивают покупку "катеров и истребителей", отправляют своих сыновей воевать с военной машиной рашки, кормят их и пр.Помощь НАТО заключается в "выступлениях с трибуны" и в "координации"(не удивлюсь, если и за это платят".Так что, чем дольше будет продолжаться война на Востоке, чем дольше не смогут быть решены проблемы с Крымом, тем выше будут налоги и цены!Ужас ситуации состоит в том, что поднимая цены "на электричество" Сегодня, получаем через год - падение поступлений в бюджет, снижение оборотов бизнеса, падение цен на жильё(в перспективе- обвальное).То есть, вопрос времени, когда экономика свалится в штопор, как в 1990-х, когда выходом была эмиссия нац.валюты.Есть один вариант спасения, кстати, это Диктатура, Военное положение и "всех под ружжо"! Но, с украинцами - может не пройти сей вариант, могут вспомнить козацькi корни и устроить реальный Майдан со сменой модели власти.Увы, даже не сомневаюсь, что ситуацией захотят воспользоваться соседи с севера и с запада и сохранить целостность Украины, будет сложно в таком случае.Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз( с 2013-го года).Наблюдаем! Replay

Повідомлень: 2216 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6794679567966797 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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