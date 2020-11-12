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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:39
yanyura
Будьте проще и читайте то, что написано, без своих домыслов. Не ищите подводных камней на суше.
А что тут искать? Они на поверхности!
Бюджет дырявый, не знают как склеить то, что не склеивается!
Ищут любые способы выкачивания денег из "налогоплательщиков"!Потому, что ни Зеленский ни ВР -бабло не создаёт а просто-
перераспределяет через принятие Законов!
Это народ создаёт реальную Продукцию, товары и реальные Услуги!
И при Капитализме, огромную часть "продукта" -создаёт Бизнес, в т.ч. малый и средний!
Создавая выгодные условия для бизнеса, для предприятий - Государство стимулирует рост производства!
Принятие Правильного налогообложения - приводит к росту производства.
То, что делает наша зРада - наоборот, убивает малый и средний бизнес, оказывает давление на простого потребителя, вот как с ростом коммуналки и цен на электричество!
Ну и, посмотрим, чем это закончится.
Интересно, к 2030-му году, какая будет численность населения Украины?
Не забывайте, что на Войне на Востоке - зарабатывает Россия и Запад!
На падении производства в Украине - зарабатывает Запад и Россия(приток рабочей силы и отсутствие конкуренции)!
Все вокруг -зарабатывают, за счёт нас!
Украину... "имеют", прсто так вот, вывозят людей и ресурсы, облагают Долгами(данью) и пр.
Просто, очки розовые снять и всё - на поверхности!
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Replay
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:03
Replay написав:
Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз
1 В 2013
я платив 100 грн в місяць за електрику+300 грн в місяць за газ(обігрів приміщення+приготування їжі+ гаряча вода)
я платив 42% ЄСВ в місяць приблизно 1260 грн з 3000 грн
2 В 2020
населення я платив 200 грн в місяць за електрику і 1000 грн в місяць за газ
працівник я платив 22% ЄСВ приблизно 1100 грн в місяць з 5000 грн
3 Підмумок
2013 3000-1260-400=1340
2020 5000-1100-1200=2700
Питання на засипку
Де я програв?
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 13 лис, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:11
budivelnik написав: Replay написав:
Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз
1 В 2013
я платив 100 грн в місяць за електрику+300 грн в місяць за газ(обігрів приміщення+приготування їжі+ гаряча вода)
я платив 42% ЄСВ в місяць приблизно 1260 грн з 3000 грн
2 В 2020
населення я платив 200 грн в місяць за електрику і 1000 грн в місяць за газ
працівник я платив 22% ЄСВ приблизно 110 грн в місяць з 5000 грн
3 Підмумок
2013 3000-1260-400=1340
2020 5000-1100-1200=2700
Питання на засипку
Де я програв?
Ты проиграешь, когда начнешь пенсию получать. ЕСВ ты абсолютно не в тему прилепил - это отчисления в пенсионный фонд. Со снижением ставки ЕСВ резко снизились и пенсии.
В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест
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zРадио
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:19
zРадио написав: budivelnik написав: Replay написав:
Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз
1 В 2013
я платив 100 грн в місяць за електрику+300 грн в місяць за газ(обігрів приміщення+приготування їжі+ гаряча вода)
я платив 42% ЄСВ в місяць приблизно 1260 грн з 3000 грн
2 В 2020
населення я платив 200 грн в місяць за електрику і 1000 грн в місяць за газ
працівник я платив 22% ЄСВ приблизно 110 грн в місяць з 5000 грн
3 Підмумок
2013 3000-1260-400=1340
2020 5000-1100-1200=2700
Питання на засипку
Де я програв?
Ты проиграешь, когда начнешь пенсию получать. ЕСВ ты абсолютно не в тему прилепил - это отчисления в пенсионный фонд. Со снижением ставки ЕСВ резко снизились и пенсии.
В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест
Тут бабка на двоє ворожила...
Як на мене - краще вигравати 20% від доходу - 35 років працюючи
Ніж програти 30% від в 2 рази менших сум - 10 років( це ще дуже оптимістично) на пенсії..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:21
budivelnik
Бесполезно с Вами..
Вот Вам график:
То, сколько Вы лично потребляли в каком-то году, как бы - Ваши проблемы! Может Вы "керосинками" освещали в 2013-м?
Выше - график изменения цен на электроэнергию.
Пересчитайте в баксы, так будет корректно.
Что происходит с себестоимостью продукции при росте цен на энергоносители?
P.S. Касаемо ЕСВ, привет Заробитчанам!
Они ведь все в Польше, вот на бизнес и пошла нагрузка.
Всё безумно просто!
Если все уедут на Запад и в Россию, то КТО будет строить Украину, платить налоги?
Какая-то странная НАЦ.Идея у вас вышла, коллеги.
А если Вы обложите налогами заробитчан, они тупо не вернуться... массово гражданство ринутся получать! И поверьте, поляки и даже москали - им дадут!
А облагая свой бизнес высокими налогами, тарифами - "вы" же сами вынуждаете сворачивать обороты и... уезжать на Запад, пусть и наёмным рабочим.
Меньше геммороя и волокиты разной.
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Replay
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:23
budivelnik написав: Replay написав:
Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз
Питання на засипку
Де я програв?
Там, де хтось виграв.
Нагадаю,
1. поки ваша гривнева платіжка виросла, у кучерявого вона впала.
2. виключать платно перші відпрацьовані блоки будемо через 10р, а мали 10 тому.
3. не назбирали на похорони, а мали б уже зібрати на новосілля. Тут уже і Бацькє підсвідомо позаздриш.
М~модернізація
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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bevzaalex
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:35
Тут мысль такая проскочила!
Вот мы -приняли за норму, что надо говорить "В УКРАИНЕ" а не "на"!
Видимо, позаимствовали у москалей, которые не говорят "на России", абижаваются!
Тогда, абсолютно Логичным будет употребление не "НА ЗАПАДЕ" а таки "В ЗАПАДЕ"!
Тобто, "зара я у Заходi"...
Странно как-то звучит, можно перепутать "захiд" с "заходом" , хоча головне, що би не з задом.
Коллеги! Кто за то, чтобы Уважаемый Запад - мы не унижали "на-каньем" и перешли на В
Западе?
И скажите мине, шо я тут ошибаюсь?
Имеется ввиду именно Запад(как территориальное образование) а не Направление, которое пишется с маленькой буквы!
Получаем.. "на западе" и "В Западе", где всё ясно и понятно!
Востаннє редагувалось Replay
в П'ят 13 лис, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:44
Replay написав:
Что происходит с себестоимостью продукции при росте цен на энергоносители?
Я не металургійний комбінат , але частку собівартості у тій доданій вартості як я створюю - порахувати можу
При ціні 1Квт*години=2,60 грн, яку я використовую для
освітлення
роботи холодильників
обігріву/охолодженню зима/літо
Частка становить менше 4%
Тому навіть при зростанні на 30% мої послуги подорожчають всього на 1,2-1,5%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:56
Replay
имхо.
На~направление
Так исторически сложилось, что взглянуть На запад можно только В замочную скважину нашего зада.
Для восточных братьев, мы и есть запад. Только такой, березовый березовый.
Востаннє редагувалось bevzaalex
в П'ят 13 лис, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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bevzaalex
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:00
budivelnik
яку я використовую для
освітлення
роботи холодильників
Бесполезно, поверьте!
Вы -смотрите только на себе!
Удорожание электроэнергии, коснётся в первую очередь бедных, там снимают "до 100 кВт", насколько я слышал!
Простая бабка, которая экономила на свете и тратила 90 кВт - и та, заплатит на 100 грн. больше в месяц!
Эти сто грн, она не сможет потратить на отечественные "носки", которые тоже подорожают, пусть и на 1 грн, т.к... предположим, магазин отапливается электробатареями.
И так по цепочке...
На крупных предприятиях, энергозатратных, более значимо...
У нас - падение потреб. спроса и повышение налогов и цен на энергоносители при этом, ну это Капец!
В США бабло раздают, чтобы что-то "двигалось", чтобы спрос при короне был!
В Украине - бабло отжимают!
Клоуны!
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Replay
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