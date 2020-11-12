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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6795679667976798 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:39 yanyura Будьте проще и читайте то, что написано, без своих домыслов. Не ищите подводных камней на суше.

А что тут искать? Они на поверхности!

Бюджет дырявый, не знают как склеить то, что не склеивается!



Ищут любые способы выкачивания денег из "налогоплательщиков"!



Потому, что ни Зеленский ни ВР -бабло не создаёт а просто-



перераспределяет через принятие Законов!



Это народ создаёт реальную Продукцию, товары и реальные Услуги!



И при Капитализме, огромную часть "продукта" -создаёт Бизнес, в т.ч. малый и средний!



Создавая выгодные условия для бизнеса, для предприятий - Государство стимулирует рост производства!

Принятие Правильного налогообложения - приводит к росту производства.



То, что делает наша зРада - наоборот, убивает малый и средний бизнес, оказывает давление на простого потребителя, вот как с ростом коммуналки и цен на электричество!



Ну и, посмотрим, чем это закончится.

Интересно, к 2030-му году, какая будет численность населения Украины?



Не забывайте, что на Войне на Востоке - зарабатывает Россия и Запад!

На падении производства в Украине - зарабатывает Запад и Россия(приток рабочей силы и отсутствие конкуренции)!



Все вокруг -зарабатывают, за счёт нас!



Украину... "имеют", прсто так вот, вывозят людей и ресурсы, облагают Долгами(данью) и пр.

Просто, очки розовые снять и всё - на поверхности! А что тут искать? Они на поверхности!Бюджет дырявый, не знают как склеить то, что не склеивается!Ищут любые способы выкачивания денег из "налогоплательщиков"!Это народ создаёт реальную Продукцию, товары и реальные Услуги!И при Капитализме, огромную часть "продукта" -создаёт Бизнес, в т.ч. малый и средний!Создавая выгодные условия для бизнеса, для предприятий - Государство стимулирует рост производства!Принятие Правильного налогообложения - приводит к росту производства.То, что делает наша зРада - наоборот, убивает малый и средний бизнес, оказывает давление на простого потребителя, вот как с ростом коммуналки и цен на электричество!Ну и, посмотрим, чем это закончится.Интересно, к 2030-му году, какая будет численность населения Украины?Не забывайте, что на Войне на Востоке - зарабатывает Россия и Запад!На падении производства в Украине - зарабатывает Запад и Россия(приток рабочей силы и отсутствие конкуренции)!Все вокруг -зарабатывают, за счёт нас!Украину... "имеют", прсто так вот, вывозят людей и ресурсы, облагают Долгами(данью) и пр.Просто, очки розовые снять и всё - на поверхности! Replay

Повідомлень: 2220 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:03 Replay написав: Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз 1 В 2013

я платив 100 грн в місяць за електрику+300 грн в місяць за газ(обігрів приміщення+приготування їжі+ гаряча вода)

я платив 42% ЄСВ в місяць приблизно 1260 грн з 3000 грн

2 В 2020

населення я платив 200 грн в місяць за електрику і 1000 грн в місяць за газ

працівник я платив 22% ЄСВ приблизно 1100 грн в місяць з 5000 грн

3 Підмумок

2013 3000-1260-400=1340

2020 5000-1100-1200=2700



Питання на засипку

Де я програв? 1 В 2013я платив 100 грн в місяць за електрику+300 грн в місяць за газ(обігрів приміщення+приготування їжі+ гаряча вода)я платив 42% ЄСВ в місяць приблизно 1260 грн з 3000 грн2 В 2020населення я платив 200 грн в місяць за електрику і 1000 грн в місяць за газпрацівник я платив 22% ЄСВ приблизно 1100 грн в місяць з 5000 грн3 Підмумок2013 3000-1260-400=13402020 5000-1100-1200=2700Питання на засипкуДе я програв? Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 13 лис, 2020 14:17, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23500 З нами з: 15.01.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 2426 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:11 budivelnik написав: Replay написав: Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз 1 В 2013

я платив 100 грн в місяць за електрику+300 грн в місяць за газ(обігрів приміщення+приготування їжі+ гаряча вода)

я платив 42% ЄСВ в місяць приблизно 1260 грн з 3000 грн

2 В 2020

населення я платив 200 грн в місяць за електрику і 1000 грн в місяць за газ

працівник я платив 22% ЄСВ приблизно 110 грн в місяць з 5000 грн

3 Підмумок

2013 3000-1260-400=1340

2020 5000-1100-1200=2700



Питання на засипку

Де я програв? 1 В 2013я платив 100 грн в місяць за електрику+300 грн в місяць за газ(обігрів приміщення+приготування їжі+ гаряча вода)я платив 42% ЄСВ в місяць приблизно 1260 грн з 3000 грн2 В 2020населення я платив 200 грн в місяць за електрику і 1000 грн в місяць за газпрацівник я платив 22% ЄСВ приблизно 110 грн в місяць з 5000 грн3 Підмумок2013 3000-1260-400=13402020 5000-1100-1200=2700Питання на засипкуДе я програв?



Ты проиграешь, когда начнешь пенсию получать. ЕСВ ты абсолютно не в тему прилепил - это отчисления в пенсионный фонд. Со снижением ставки ЕСВ резко снизились и пенсии.



В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест Ты проиграешь, когда начнешь пенсию получать. ЕСВ ты абсолютно не в тему прилепил - это отчисления в пенсионный фонд. Со снижением ставки ЕСВ резко снизились и пенсии.В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест zРадио

Повідомлень: 8255 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1510 раз. Подякували: 3393 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:19 zРадио написав: budivelnik написав: Replay написав: Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз 1 В 2013

я платив 100 грн в місяць за електрику+300 грн в місяць за газ(обігрів приміщення+приготування їжі+ гаряча вода)

я платив 42% ЄСВ в місяць приблизно 1260 грн з 3000 грн

2 В 2020

населення я платив 200 грн в місяць за електрику і 1000 грн в місяць за газ

працівник я платив 22% ЄСВ приблизно 110 грн в місяць з 5000 грн

3 Підмумок

2013 3000-1260-400=1340

2020 5000-1100-1200=2700



Питання на засипку

Де я програв? 1 В 2013я платив 100 грн в місяць за електрику+300 грн в місяць за газ(обігрів приміщення+приготування їжі+ гаряча вода)я платив 42% ЄСВ в місяць приблизно 1260 грн з 3000 грн2 В 2020населення я платив 200 грн в місяць за електрику і 1000 грн в місяць за газпрацівник я платив 22% ЄСВ приблизно 110 грн в місяць з 5000 грн3 Підмумок2013 3000-1260-400=13402020 5000-1100-1200=2700Питання на засипкуДе я програв? Ты проиграешь, когда начнешь пенсию получать. ЕСВ ты абсолютно не в тему прилепил - это отчисления в пенсионный фонд. Со снижением ставки ЕСВ резко снизились и пенсии.



В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест Ты проиграешь, когда начнешь пенсию получать. ЕСВ ты абсолютно не в тему прилепил - это отчисления в пенсионный фонд. Со снижением ставки ЕСВ резко снизились и пенсии.В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест Тут бабка на двоє ворожила...

Як на мене - краще вигравати 20% від доходу - 35 років працюючи

Ніж програти 30% від в 2 рази менших сум - 10 років( це ще дуже оптимістично) на пенсії.. Тут бабка на двоє ворожила...Як на мене - краще вигравати 20% від доходу - 35 років працюючиНіж програти 30% від в 2 рази менших сум - 10 років( це ще дуже оптимістично) на пенсії.. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23500 З нами з: 15.01.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 2426 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:21 budivelnik

Бесполезно с Вами..

Вот Вам график:





То, сколько Вы лично потребляли в каком-то году, как бы - Ваши проблемы! Может Вы "керосинками" освещали в 2013-м?



Выше - график изменения цен на электроэнергию.

Пересчитайте в баксы, так будет корректно.

Что происходит с себестоимостью продукции при росте цен на энергоносители?



P.S. Касаемо ЕСВ, привет Заробитчанам!

Они ведь все в Польше, вот на бизнес и пошла нагрузка.



Всё безумно просто!

Если все уедут на Запад и в Россию, то КТО будет строить Украину, платить налоги?

Какая-то странная НАЦ.Идея у вас вышла, коллеги.



А если Вы обложите налогами заробитчан, они тупо не вернуться... массово гражданство ринутся получать! И поверьте, поляки и даже москали - им дадут!





А облагая свой бизнес высокими налогами, тарифами - "вы" же сами вынуждаете сворачивать обороты и... уезжать на Запад, пусть и наёмным рабочим.

Меньше геммороя и волокиты разной. Бесполезно с Вами..Вот Вам график:То, сколько Вы лично потребляли в каком-то году, как бы - Ваши проблемы! Может Вы "керосинками" освещали в 2013-м?Выше - график изменения цен на электроэнергию.Пересчитайте в баксы, так будет корректно.Что происходит с себестоимостью продукции при росте цен на энергоносители?P.S. Касаемо ЕСВ, привет Заробитчанам!Они ведь все в Польше, вот на бизнес и пошла нагрузка.Всё безумно просто!Если все уедут на Запад и в Россию, то КТО будет строить Украину, платить налоги?Какая-то странная НАЦ.Идея у вас вышла, коллеги.А если Вы обложите налогами заробитчан, они тупо не вернуться... массово гражданство ринутся получать! И поверьте, поляки и даже москали - им дадут!А облагая свой бизнес высокими налогами, тарифами - "вы" же сами вынуждаете сворачивать обороты и... уезжать на Запад, пусть и наёмным рабочим.Меньше геммороя и волокиты разной. Replay

Повідомлень: 2220 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:23 budivelnik написав: Replay написав: Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз Вот видите, к чему может привести простое удорожание электроэнергии в несколько раз



Питання на засипку

Де я програв? Питання на засипкуДе я програв?

Там, де хтось виграв.

Нагадаю,

1. поки ваша гривнева платіжка виросла, у кучерявого вона впала.

2. виключать платно перші відпрацьовані блоки будемо через 10р, а мали 10 тому.

3. не назбирали на похорони, а мали б уже зібрати на новосілля. Тут уже і Бацькє підсвідомо позаздриш.

М~модернізація Там, де хтось виграв.Нагадаю,1. поки ваша гривнева платіжка виросла, у кучерявого вона впала.2. виключать платно перші відпрацьовані блоки будемо через 10р, а мали 10 тому.3. не назбирали на похорони, а мали б уже зібрати на новосілля. Тут уже і Бацькє підсвідомо позаздриш.М~модернізація Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1956 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:35

Вот мы -приняли за норму, что надо говорить "В УКРАИНЕ" а не "на"!

Видимо, позаимствовали у москалей, которые не говорят "на России", абижаваются!

Тогда, абсолютно Логичным будет употребление не "НА ЗАПАДЕ" а таки "В ЗАПАДЕ"!



Тобто, "зара я у Заходi"...



Странно как-то звучит, можно перепутать "захiд" с "заходом" , хоча головне, що би не з задом.



Коллеги! Кто за то, чтобы Уважаемый Запад - мы не унижали "на-каньем" и перешли на В Западе?



И скажите мине, шо я тут ошибаюсь?



Имеется ввиду именно Запад(как территориальное образование) а не Направление, которое пишется с маленькой буквы!

Получаем.. "на западе" и "В Западе", где всё ясно и понятно! Тут мысль такая проскочила!Вот мы -приняли за норму, что надо говорить "В УКРАИНЕ" а не "на"!Видимо, позаимствовали у москалей, которые не говорят "на России", абижаваются!Тогда,Тобто, "зара я у Заходi"...Странно как-то звучит, можно перепутать "захiд" с "заходом" , хоча головне, що би не з задом.Коллеги! Кто за то, чтобы Уважаемый Запад - мы не унижали "на-каньем" и перешли наЗападе?И скажите мине, шо я тут ошибаюсь?Имеется ввиду именно Запад(как территориальное образование) а не Направление, которое пишется с маленькой буквы!Получаем.. "на западе" и "В Западе", где всё ясно и понятно! Востаннє редагувалось Replay в П'ят 13 лис, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2220 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:44 Replay написав: Что происходит с себестоимостью продукции при росте цен на энергоносители? Что происходит с себестоимостью продукции при росте цен на энергоносители? Я не металургійний комбінат , але частку собівартості у тій доданій вартості як я створюю - порахувати можу

При ціні 1Квт*години=2,60 грн, яку я використовую для

освітлення

роботи холодильників

обігріву/охолодженню зима/літо

Частка становить менше 4%

Тому навіть при зростанні на 30% мої послуги подорожчають всього на 1,2-1,5% Я не металургійний комбінат , але частку собівартості у тій доданій вартості як я створюю - порахувати можуПри ціні 1Квт*години=2,60 грн, яку я використовую дляосвітленняроботи холодильниківобігріву/охолодженню зима/літоЧастка становить менше 4%Тому навіть при зростанні на 30% мої послуги подорожчають всього на 1,2-1,5% http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23500 З нами з: 15.01.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 2426 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:56 Replay

имхо.

На~направление

Так исторически сложилось, что взглянуть На запад можно только В замочную скважину нашего зада.

Для восточных братьев, мы и есть запад. Только такой, березовый березовый. Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 13 лис, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1956 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:00 budivelnik яку я використовую для

освітлення

роботи холодильників



Бесполезно, поверьте!

Вы -смотрите только на себе!



Удорожание электроэнергии, коснётся в первую очередь бедных, там снимают "до 100 кВт", насколько я слышал!



Простая бабка, которая экономила на свете и тратила 90 кВт - и та, заплатит на 100 грн. больше в месяц!

Эти сто грн, она не сможет потратить на отечественные "носки", которые тоже подорожают, пусть и на 1 грн, т.к... предположим, магазин отапливается электробатареями.





И так по цепочке...

На крупных предприятиях, энергозатратных, более значимо...



У нас - падение потреб. спроса и повышение налогов и цен на энергоносители при этом, ну это Капец!

В США бабло раздают, чтобы что-то "двигалось", чтобы спрос при короне был!



В Украине - бабло отжимают!



Клоуны! Бесполезно, поверьте!Вы -смотрите только на себе!Удорожание электроэнергии, коснётся в первую очередь бедных, там снимают "до 100 кВт", насколько я слышал!Простая бабка, которая экономила на свете и тратила 90 кВт - и та, заплатит на 100 грн. больше в месяц!Эти сто грн, она не сможет потратить на отечественные "носки", которые тоже подорожают, пусть и на 1 грн, т.к... предположим, магазин отапливается электробатареями.И так по цепочке...На крупных предприятиях, энергозатратных, более значимо...У нас - падение потреб. спроса и повышение налогов и цен на энергоносители при этом, ну это Капец!В США бабло раздают, чтобы что-то "двигалось", чтобы спрос при короне был!В Украине - бабло отжимают!Клоуны! Replay

Повідомлень: 2220 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6795679667976798 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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