Амеро Фонда сегодня может лечь.
Очень высокая вероятность
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:35
Re: Політичні дискусії
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:37
Re: Політичні дискусії
А де живуть при пенсії в 2200 і комуналці 1600?
В педерації - може й живуть
У нас при пенсії в 2200 - комуналка 300-400 максиму
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:38
ситуація в СДА
Капитолийская труба шатается, лица пока не установлены.
Первые ласточки изменений уже летят, знаменуя приход Весны.
Уже сейчас КПК Китая закручивает орешки Джеку Ма и его 11 друзьям. (факт)
Фэйс и твит в своей свистопляске вокруг Кресла в Белом Доме, оставляют свое Кресло без присмотра, Дуров рукоплещет, усаживаясь.(мое предположение)
Джулиани с побратымами рубится за светлое Лето, в редкие минуты передышки ~ конспектирует в дневник ценный опыт, которым позже сможет поделиться, в том числе с Другом.(предположение)
Старуха у пустого демократического корыта, послала Деда побираться на дрова, видать обратные заморозки.(факт)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:59
Да. В нашем. Форумофинансовая область, Макроэкономический район,
с.ПолитДискуссии.
Население - 49 активных граждан.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:10
Ничто не ново под Луной.
сказал
Стремительный домкрат.
пс. надеюсь все произойдет не так быстро. Фонда, задрав нос, не заметила ступенькуБайдена неделю назад.
С~самоуверенность
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:22
У Львові
Просто у нас ЄС ще має підпідрозділ Варта
ЄС - 34%
Варта -6%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:28
Помрію кріптомріями.
Оцеб сісти на тій сходинці, відрізати шматок Битка, зверху накласти шКварки, посипати Кардамоном.)
нямням
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:33
От брехло.
ЕСВ снизили, но при этом повысили минимальную ЗП.
Поэтому, резкого снижения пенсий от снижения ставки ЕСВ - не произошло
Средняя пенсия 2013 - 1470,7
Средний размер ЗП 2013 - 3 273,83
Итого - (1470,7/3 273,83)*100 = 44.9%
За июнь - 11579.
Итого - (3393,54/11579)*100 = 29.3%
С твоей стороны, zRadio, опять враньё и манипуляции
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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