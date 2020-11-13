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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6797679867996800>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:17

Амеро Фонда сегодня может лечь.
Очень высокая вероятность
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:35

Re: Політичні дискусії

Зображення

Хоть в одном регионе блок Порошенка набрал 43%?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:37

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:4. Попробуйте прожить на 2200 грн месяц, при "монетизированной субсидии" и коммуналке в 1600 грн за однушку-хрущёвку!
А де живуть при пенсії в 2200 і комуналці 1600?
В педерації - може й живуть
У нас при пенсії в 2200 - комуналка 300-400 максиму
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:38

ситуація в СДА

Пани чубляться, а в холопiв чуби трiщать

Капитолийская труба шатается, лица пока не установлены.
Первые ласточки изменений уже летят, знаменуя приход Весны.

Уже сейчас КПК Китая закручивает орешки Джеку Ма и его 11 друзьям. (факт)

Фэйс и твит в своей свистопляске вокруг Кресла в Белом Доме, оставляют свое Кресло без присмотра, Дуров рукоплещет, усаживаясь.(мое предположение)

Джулиани с побратымами рубится за светлое Лето, в редкие минуты передышки ~ конспектирует в дневник ценный опыт, которым позже сможет поделиться, в том числе с Другом.(предположение)

Старуха у пустого демократического корыта, послала Деда побираться на дрова, видать обратные заморозки.(факт)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:59

  Lion+ написав:Зображення

Хоть в одном регионе блок Порошенка набрал 43%?

Да. В нашем. Форумофинансовая область, Макроэкономический район,
с.ПолитДискуссии.
Население - 49 активных граждан.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:10

  Replay написав:Амеро Фонда сегодня может лечь.
Очень высокая вероятность

Ничто не ново под Луной.
сказал
Стремительный домкрат.

пс. надеюсь все произойдет не так быстро. Фонда, задрав нос, не заметила ступенькуБайдена неделю назад.
С~самоуверенность
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:22

  bevzaalex написав:
  Lion+ написав:Зображення

Хоть в одном регионе блок Порошенка набрал 43%?

Да. В нашем. Форумофинансовая область, Макроэкономический район,
с.ПолитДискуссии.
Население - 49 активных граждан.
У Львові
Просто у нас ЄС ще має підпідрозділ Варта :D
ЄС - 34%
Варта -6%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:28

Помрію кріптомріями.
Оцеб сісти на тій сходинці, відрізати шматок Битка, зверху накласти шКварки, посипати Кардамоном.)
нямням
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:33

  zРадио написав:Ты проиграешь, когда начнешь пенсию получать. ЕСВ ты абсолютно не в тему прилепил - это отчисления в пенсионный фонд. Со снижением ставки ЕСВ резко снизились и пенсии.

От брехло.
ЕСВ снизили, но при этом повысили минимальную ЗП.
Поэтому, резкого снижения пенсий от снижения ставки ЕСВ - не произошло

  zРадио написав:В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест

Средний размер месячной пенсии и количество пенсионеров
Средняя пенсия 2013 - 1470,7
Средняя заработная плата 2013
Средний размер ЗП 2013 - 3 273,83
Итого - (1470,7/3 273,83)*100 = 44.9%

Пенсии в Украине. Сколько украинцев получают более 10 000 грн (14.07.2020)
Средний размер пенсионной выплаты в Украине на 1 июля составил 3 393,54 грн.

Средняя заработная плата 2020
За июнь - 11579.
Итого - (3393,54/11579)*100 = 29.3%

С твоей стороны, zRadio, опять враньё и манипуляции :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:43

  bevzaalex написав:
Пани чубляться, а в холопiв чуби трiщать

Капитолийская труба шатается, лица пока не установлены.
Первые ласточки изменений уже летят, знаменуя приход Весны.

Уже сейчас КПК Китая закручивает орешки Джеку Ма и его 11 друзьям. (факт)

Фэйс и твит в своей свистопляске вокруг Кресла в Белом Доме, оставляют свое Кресло без присмотра, Дуров рукоплещет, усаживаясь.(мое предположение)

Джулиани с побратымами рубится за светлое Лето, в редкие минуты передышки ~ конспектирует в дневник ценный опыт, которым позже сможет поделиться, в том числе с Другом.(предположение)

Старуха у пустого демократического корыта, послала Деда побираться на дрова, видать обратные заморозки.(факт)

:mrgreen:
А наши "свадебные генералы", попрятались на больничку.
В сухом остатке : https://myc.news/ekonomika_/byudzhetnyj ... _ekonomiku
Воровать последнее у Народа Украины - не легко, а ой как хочется быть "как хозяева".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 13 лис, 2020 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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