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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6797679867996800

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:44

Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
13.11.2020 г.

Директор генерального департамента развития и сотрудничества развития и сотрудничества Европейской комиссии (DEVCO) Fernando Frutuoso de Melo, издал распоряжении о проведении первичного аудита комплекса соглашений по предоставлении безвизового режима для Украины. Результаты аудита должны быт представлены Еврокомиссии до 10 декабря 2020 г. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)


Баканов активно и успешно топит законопроект Зеленского по СБУ. При этом грамотно демонстрирует положительные результаты, тихо пряча негатив от посторонних глаз. Из всего окружения Зеленского, только он один умудрился создать каналы связи с будущей администрацией Байдена.

Шевченко после визита в МВФ - для того, чтобы миссия МВФ НАЗВАЛА СРОКИ своего появления в Украине нужно
1. Решить вопрос с Конституционным судом который внезапно заболел СOVID-19 и дружно разбежался по "дистанционной работе" .
Не выполнимо. Запущенная пропагандистская кампания "Зеленский сделал все что мог, а виноваты другие", дезертирство Разумкова и К, четко показывает. что Зеленский это понимает.
2. Отобрать у самого Шевченко захапанные полномочия внутри НБУ и восстановить структуру НБУ до его захвата Зеленским и К.
Послать нарушителя требований МВФ просить денег у МВФ - это почти "гениально".
3. Выбросить в корзину фантазии "Бюджет-2021" и наконец сообщит народу Украины в какие ж потери для бюджета вылился год правления Зеленского (точная цифра бюджетного дефицита).
Тут даже мы бессильны. Наши попытки просчитать реальный дефицит бюджета 2021 выдают такие чудовищные цифры, что мы боимся их оглашать.


Конец бюджетного года. В ВР лежит новая бюджетная фантазия на 2021. В бюджетном фонде борьбы с COVID-19 денег нет. Закупки медицинской техники не проводились. За счет бюджета не закуплено НИ ОДНОГО аппарата ИВЛ и НИ ОДНОГО медицинского томографа. МВФ удивленно смотрит на медицинский фонд, за счет которого финансируется строительство дорог, а медицина нет. И тут Степанов и К вдруг вспоминают в конце года, что они даже НЕ планировали закупку медицинской техники и выдают приказы по МОЗ № 2594 "Про Розподіл апаратів штучної вентиляції легень, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" и "Про Розподіл комп'ютерних томографів, для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" с симптоматичной фразой пункта 3 "...у разі отримання ..."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:50

Kudrjavuy
Сайт принадлежит Порошенко - версия канала "Прямой" в интернете от политтехнологов БПП.
Там можно много интересного прочесть между строк, но не всему нужно верить, любые их оценки и интерпретации нужно тут же сбрасывать с ушей, как лапшу.
Подходит только для критичного и вдумчивого чтения, неподготовленному обывателю промывет мозги похлеще боярышника, формируя искаженную параллельную реальность.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:59

  antey1969 написав:Kudrjavuy
Сайт принадлежит Порошенко - версия канала "Прямой" в интернете от политтехнологов БПП.
Там можно много интересного прочесть между строк, но не всему нужно верить, любые их оценки и интерпретации нужно тут же сбрасывать с ушей, как лапшу.
Подходит только для критичного и вдумчивого чтения, неподготовленному обывателю промывет мозги похлеще боярышника, формируя искаженную параллельную реальность.


В приведённом ниже "Порошенко" - НЕТ И ЗАПАХА!!!!
Научитесь отделять мух от котлет! "Государство и его экономику", с барыгами и наёмными лицедеями - "свадебными генералами" и "кухарками" - НО НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ деятелями.

  pesikot написав:
  zРадио написав:Ты проиграешь, когда начнешь пенсию получать. ЕСВ ты абсолютно не в тему прилепил - это отчисления в пенсионный фонд. Со снижением ставки ЕСВ резко снизились и пенсии.

От брехло.
ЕСВ снизили, но при этом повысили минимальную ЗП.
Поэтому, резкого снижения пенсий от снижения ставки ЕСВ - не произошло

  zРадио написав:В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест

Средний размер месячной пенсии и количество пенсионеров
Средняя пенсия 2013 - 1470,7
Средняя заработная плата 2013
Средний размер ЗП 2013 - 3 273,83
Итого - (1470,7/3 273,83)*100 = 44.9%

Пенсии в Украине. Сколько украинцев получают более 10 000 грн (14.07.2020)
Средний размер пенсионной выплаты в Украине на 1 июля составил 3 393,54 грн.

Средняя заработная плата 2020
За июнь - 11579.
Итого - (3393,54/11579)*100 = 29.3%

С твоей стороны, zRadio, опять враньё и манипуляции :)

Вы знаете, .... Из этических соображений, я не стал бы оперировать какими либо цифрами, на сегодня Украина скотилась до уровня феодализма.
Смотреть полностью и до конца! сюжет короткий дата 09.11. 2020

Или тут: 28.10 2020. https://suspilne.media/74849-borg-blizk ... zarplatnu/

Напомню стрелковое раздаётся и сейчас!
https://glavcom.ua/country/politics/pri ... 09115.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:07

antey1969
Верно.
В данный момент.
Рекомендовал бы Пороху уйти в трудовую тень,
за расправленные плечи Виталия,
и не отсвечивать, до Поры.
Альтернативным порохоботам придать на финишной прямой, поправляя Сокыры.
Предпринимателям наконец то структурироваться в сетевой актив и го/партию для похода на Раду за своими интересами.
ЗамайбутнтийЖоп пусть дальше смотрит ящик, пока розетка работает.
Зе.грабли сделают всю грязную работу)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:19

Кратко. 2020-11-13

Кратко. 2020-11-13

1) Сбитие самолета МАУ: Иран не передал Украине ни одного обещанного документа
Иран не передал Украине ни одного обещанного документа в деле сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана

Не надо было тогда Бубочке сопли жевать и до последнего не признавать виновным Иран.
А теперь об Украину вытирают ноги.
Очередная убедительная "победа" Бубочки.
"Сумно, б#$дь"

2) Оккупанты на Донбассе собрались сделать "иностранцами" украинцев, у которых нет паспорта РФ - разведка
В частности, предполагается лишить их «избирательного права», возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального удостоверения

И эти люди осуждают наличие неграждан в Латвии

3) Шарий опубликовал очередной фейк. YouTube просят заблокировать его канал за нарушения
Шарий опубликовал фото за 2016 год, где Зеленский без маски с врачами. И обвинил его в нарушении карантина

"Никогда такого не было и вот опять" :)

Надо же, Шарий опять опубликовал фейк. Но его сторонники утрутся и попросят добавки новой сцанины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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