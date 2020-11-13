Хроника одного президента13.11.2020 г.Директор генерального департамента развития и сотрудничества развития и сотрудничества Европейской комиссии (DEVCO) Fernando Frutuoso de Melo, издал распоряжении о проведении первичного аудита комплекса соглашений по предоставлении безвизового режима для Украины. Результаты аудита должны быт представлены Еврокомиссии до 10 декабря 2020 г. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)Баканов активно и успешно топит законопроект Зеленского по СБУ. При этом грамотно демонстрирует положительные результаты, тихо пряча негатив от посторонних глаз. Из всего окружения Зеленского, только он один умудрился создать каналы связи с будущей администрацией Байдена.Шевченко после визита в МВФ - для того, чтобы миссия МВФ НАЗВАЛА СРОКИ своего появления в Украине нужно1. Решить вопрос с Конституционным судом который внезапно заболел СOVID-19 и дружно разбежался по "дистанционной работе" .Не выполнимо. Запущенная пропагандистская кампания "Зеленский сделал все что мог, а виноваты другие", дезертирство Разумкова и К, четко показывает. что Зеленский это понимает.2. Отобрать у самого Шевченко захапанные полномочия внутри НБУ и восстановить структуру НБУ до его захвата Зеленским и К.Послать нарушителя требований МВФ просить денег у МВФ - это почти "гениально".Конец бюджетного года. В ВР лежит новая бюджетная фантазия на 2021. В бюджетном фонде борьбы с COVID-19 денег нет. Закупки медицинской техники не проводились. За счет бюджета не закуплено НИ ОДНОГО аппарата ИВЛ и НИ ОДНОГО медицинского томографа. МВФ удивленно смотрит на медицинский фонд, за счет которого финансируется строительство дорог, а медицина нет. И тут Степанов и К вдруг вспоминают в конце года, что они даже НЕ планировали закупку медицинской техники и выдают приказы по МОЗ № 2594 "Про Розподіл апаратів штучної вентиляції легень, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" и "Про Розподіл комп'ютерних томографів, для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" с симптоматичной фразой пункта 3 "...у разі отримання ..."