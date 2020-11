Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:06

Libo написав: centurionus написав: Libo написав: Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги для войск СС как отличать азеров от евреев. Через 2 недели поняли, что тут что-то не то и пригласили специалистов из Турции, которые проводили тренинги дляСС как отличать азеров от евреев.

"Війська" СС не могли мати до цього стосунку. Полоненими могли займатися інші СС, не "війська". До речі, війська СС майже не брали в полон (бо їх, з початку, не брали "радянці" в полон, а по-звірячому вбивали, (матеріали Нюрнберзького процесу , - примітка для модераторів) - скандали у нацистів були з приводу вбивств військами СС полонених). "Війська" СС не могли мати до цього стосунку. Полоненими могли займатися інші СС, не "війська". До речі, війська СС майже не брали в полон (бо їх, з початку, не брали "радянці" в полон, а по-звірячому вбивали, (матеріали Нюрнберзького процесу, - примітка для модераторів) - скандали у нацистів були з приводу вбивств військами СС полонених).



Не гони глупости, а изучи вопрос. Вермахт брал в плен и передавал всех военнопленных в тыл войскам СС (аналог внутренних войск), которые уже помещали пленных бойцов в лагеря и проверяли им письку, отфильтровывали обрезанных с черным чубом и горбатым носом и пускали сразу в расход. Так вот, как отличать азеров от евреев, немцев учила специальная команда турецких офицеров, которую фон Папен срочно отправил в Германию уже через 2 недели после начала войны после того, как в ставку повалили рапорта, что мы тут мочим каких-то странных евреев, которые вроде таковыми не являются. Как только с этим вопросом разобрались, немцы начали формировать из азеров национальные подразделения для борьбы против Красной Армии.

И запомни, Вермах воевал на фронте, а за все остальное в тылу отвечали войска СС. Не гони глупости, а изучи вопрос. Вермахт брал в плен и передавал всех военнопленных в тыл войскам СС (аналог внутренних войск), которые уже помещали пленных бойцов в лагеря и проверяли им письку, отфильтровывали обрезанных с черным чубом и горбатым носом и пускали сразу в расход. Так вот, как отличать азеров от евреев, немцев учила специальная команда турецких офицеров, которую фон Папен срочно отправил в Германию уже через 2 недели после начала войны после того, как в ставку повалили рапорта, что мы тут мочим каких-то странных евреев, которые вроде таковыми не являются. Как только с этим вопросом разобрались, немцы начали формировать из азеров национальные подразделения для борьбы против Красной Армии.И запомни, Вермах воевал на фронте, а за все остальное в тылу отвечали войска СС.

Ну-ну. Танкіст Міхаель Віттман (Waffen **) тільки тим і займався... А на вихідних, як хоббі, сідав в танк, їхав кілометрів триста до фронту аби постріляти по Т-34.

Тим, про що ти розповідаєш, займалися SS-TV (на території "рейху"). Табори для військовополонених підпорядковувались вермахту (до 1944).

Отут можна почати вивчення:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3 Ну-ну. Танкіст Міхаель Віттман (Waffen **) тільки тим і займався... А на вихідних, як хоббі, сідав в танк, їхав кілометрів триста до фронту аби постріляти по Т-34.Тим, про що ти розповідаєш, займалися SS-TV (на території "рейху"). Табори для військовополонених підпорядковувались вермахту (до 1944).Отут можна почати вивчення:

