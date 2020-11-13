Поклонник бутусовских фейков?
Я тут уже спрашивал, как такое можно сделать хоть теоретически, все порохоботы молчат.
Как имея таких Рембов у нас на Донбассе еще не мир?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:59
Поклонник бутусовских фейков?
Я тут уже спрашивал, как такое можно сделать хоть теоретически, все порохоботы молчат.
Как имея таких Рембов у нас на Донбассе еще не мир?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:01
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:14
Kudrjavuy
С возвращением! Рад видеть. Мне не хватало Вас и простыней.
Буду краток.
И об этом тоже. Приятного мало. но
Это допустимые потери целой посуды в одной большой грязной лавке.
Тешить себя надо тем, что можем себе
позволить вот это вот все, при этом будучи интересной, непредсказуемой, соНезависимой с партнерами Украиной.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:19
Льготы на 86 млрд. "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье
По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:24
unicdima
Возможно, что такая цель сейчас не стоит.
В лепразории свой карантин.
Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 13 лис, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:24
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:28
Значит заслужили.
А кому льготы давать, вате?
В жёпоблок свой обращайтесь, они пусть вам подают.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:34
Libo
В нете этих простыней, как гуталину у дяди Матроскина.
Мне любезно принесли. Засервировав своими мыслями.
Спасибо, я не голоден) разве, что кусочек съем )
Почему нет?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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