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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6799680068016802>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:59

  Kudrjavuy написав:Вы об этом?
Подполковник ВСУ: Операция ГУР МО по штурму тюрем в Донецке сорвана в результате предательства

Здесь я с Вами согласен - такими темпами "Украина" канет в лету ещё до конца каденции "Пианиста".

Поклонник бутусовских фейков?
Я тут уже спрашивал, как такое можно сделать хоть теоретически, все порохоботы молчат.
Как имея таких Рембов у нас на Донбассе еще не мир?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:01

  unicdima написав:Как имея таких Рембов у нас на Донбассе еще не мир?


Потому что ими командуют зеленые обосранцы, дезертиры и предатели. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:14

Kudrjavuy
С возвращением! Рад видеть. Мне не хватало Вас и простыней.
Буду краток.
И об этом тоже. Приятного мало. но
Это допустимые потери целой посуды в одной большой грязной лавке.
Тешить себя надо тем, что можем себе
позволить вот это вот все, при этом будучи интересной, непредсказуемой, соНезависимой с партнерами Украиной.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:19

Льготы на 86 млрд. "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье

По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать
https://strana.ua/news/300749-sluhi-naroda-predlahajut-nadelit-uchastnikov-revoljutsii-dostoinstva-otdelnymi-lhotami-.html
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:24

unicdima
Возможно, что такая цель сейчас не стоит.
В лепразории свой карантин.
Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 13 лис, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:24

  bevzaalex написав:Kudrjavuy
С возвращением! Рад видеть. Мне не хватало Вас и простыней.


Шо это за писец? :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:28

Libo
почую кожного тм :D
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:28

  Вкладчик1234 написав:Льготы на 86 млрд. "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье

По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать
https://strana.ua/news/300749-sluhi-naroda-predlahajut-nadelit-uchastnikov-revoljutsii-dostoinstva-otdelnymi-lhotami-.html


Значит заслужили.
А кому льготы давать, вате? :roll:
В жёпоблок свой обращайтесь, они пусть вам подают. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:29

  bevzaalex написав:Libo
почую кожного тм :D


На простынях? :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:34

Libo
В нете этих простыней, как гуталину у дяди Матроскина.
Мне любезно принесли. Засервировав своими мыслями.
Спасибо, я не голоден) разве, что кусочек съем )
Почему нет?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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