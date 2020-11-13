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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:36
Калька с КСР (Корпуса стражей революции Ирана). А вообще я за - подамся на льготы по программе "пострадавшего участника Революции достоинства"
Участником стал против воли, правда, но безучастных здесь нет - кучка маргиналов оставила в пострадавших и себя, и всех остальных
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:46
Libo написав:
Значит заслужили.
А кому льготы давать, вате?
В жёпоблок свой обращайтесь, они пусть вам подают.
тут не все так просто.
Шоколад с торта слижут не все , а те Атошники, что поровнее, православные.
Основная цель, поЗеигрывать с самыми опасным и страшным пацаном в нашей деревне. Понравиться хочет
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