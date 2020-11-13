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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:36
Калька с КСР (Корпуса стражей революции Ирана). А вообще я за - подамся на льготы по программе "пострадавшего участника Революции достоинства"
Участником стал против воли, правда, но безучастных здесь нет - кучка маргиналов оставила в пострадавших и себя, и всех остальных
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:46
Libo написав:
Значит заслужили.
А кому льготы давать, вате?
В жёпоблок свой обращайтесь, они пусть вам подают.
тут не все так просто.
Шоколад с торта слижут не все , а те Атошники, что поровнее, православные.
Основная цель, поЗеигрывать с самыми опасным и страшным пацаном в нашей деревне. Понравиться хочет
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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bevzaalex
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:54
bevzaalex написав:Kudrjavuy
С возвращением! Рад видеть. Мне не хватало Вас и простыней.
Буду краток.
И об этом тоже. Приятного мало. но
Это допустимые потери целой посуды в одной большой грязной лавке.
Тешить себя надо тем, что можем себе
позволить вот это вот все, при этом будучи интересной, непредсказуемой, соНезависимой с партнерами Украиной.
Я так понимаю, Вы до конца не ориентируетесь в происходящем.
Попробую с далека:
С развалом СССР одна из 15 ти республик имела положительный торговый баланс с РФ.
Азербайджан.
Именно по этой причине его поимели с Карабахом при чём заведомо за ранее.
Прибалтика выскочила на дурочку(хотя и там далеко всё не просто)
Сейчас вломили, при заявке на Самостоятельность и способность быть Государством - крутой "Минский договор".
Для Азербайджана - это ...
При чём в ПРЯМОМ ЭФИРЕ и под запись "Их там нету".
У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.
Но с каждым днём, они танут, а после клоунов на самокатах -.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:12
Kudrjavuy написав:
У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.
Бестолочь. У государства нет души, поэтому не может быть эмоций, любви и друзей. У государства по его сути есть только национальные интересы. Если национальные интересы одного государства в значительной степени совпадают с национальными интересами другого, они становятся союзниками. Если между гражданами этих союзных государств возникает симпатия друг другу, они называют себя и свои государства друзьями. У меня лично симпатия к Америке и американцам, я считаю их друзьями. Многие мои американсккие знакомые и друзья аналогичным образом относятся ко мне и к моей Украине.
А ты что имел в виду, каких друзей? Которые будут за тебя работать и воевать, а тебе только финансовую помощь оказывать? Пойди поищи таких в своём жёпоблоке, предложи на таких условиях свою дружбу Медведчуку и Бойко.
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Libo
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:15
bevzaalex
В 17 м СБУшнки на Городецкого 13, рвали себе попы - какие углекопы на упомянутой в Видео шахте Россия - Котляревського. плохие "Путинга звали".
А глупому то невдомёк, что они готовы под любую тиранию, для исключения голода и рабства. При чём навязанным диким беззаконием - десятками лет отсутствием Законов Украины, нищетой и голодом...
Сейчас ими в открытую торгуют ...(смотрите официальные новости)
- Получается не на то государство работают, жизнь отдавая?
Сейчас ими торгуют открыто, но даже кусок хлеба кинуть хозяева забывают - им видите ли самим на жизнь в Киеве не хватает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:23
Libo написав:
государства по его сути есть только национальные интересы.
Батенька, ...
Поверьте, с Интересами Украины, Украинцев, Экономики Украины,... знакомился на периоде её формирования совковых. Споткнулся когда ГКЧП - объявили "проблемами Московии".
Т.Е. не высылку Днепропетровских Питерскими, а "их проблемами"
- Сегодня, по сути деяний клоунады(Интересов Государства Украина) их не было и нет
- Ну разве х...лу через анал "в глаза заглянуть"
Вернее "Пианист" не знает, как их продать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:24
Kudrjavuy написав:bevzaalex
В 17 м СБУшнки на Городецкого 13, рвали себе попы - какие углекопы на упомянутой в Видео шахте Россия - Котляревського. плохие "Путинга звали".
Сейчас ими торгуют открыто, но даже кусок хлеба кинуть хозяева забывают - им видите ли самим на жизнь в Киеве не хватает.
Кто звал Путина, пусть теперь и просит у него кусок хлеба.
Украина не должна кормить это отребье.
Эта шваль донбасянская кричала, мы кормим Украину.
Мы отказались от их "кормления", а тут оказалось, что им саим жрать нечего, что мы должна их кормить.
Пусть просят жрать у Путина или пусть выздыхают. Это был выбор Донбасса.
Какое дело нам?
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Libo
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:25
budivelnik
А де живуть при пенсії в 2200 і комуналці 1600?
В педерації - може й живуть
У нас при пенсії в 2200 - комуналка 300-400 максиму
Вы как из другого мира!
Квартплата за однушку"гостинку" - как раз около 1600 грн( с отоплением).
Субсидии - начисляются на зимний период и.. монетизируются, выплачиваются на карту "попозжа".
Но это - не самое страшное!
Если с "бабкой" прописан сын или внук, живущий на съёмной квартире - никто бабке субсидии не даст!
Сын вынужден платить за съём квартиры, помогать своей маме- "бабке"(т.к. у ней коммуналка размером в пенсию) и ещё и налоги в пенсионный фонд с сына изымают!
Нет, естественно, сын может поставить двухярусную кровать и жить со своей женой вместе с бабкой, благополучно "строгая детей" прямо над своей мамкой!
Но.. как бы, так живут только дворники-таджики в московии, мы же - Эвропа?
Есть вариант, когда сын- уезжает на зароботки в Польщу!
Но засада в том, что он оказывается прописаным всё у той же "бабки" и опять, никакой ей субсидии!
Это всё Реальность а не фантастика!
И страшнее то, что когда "бабка" попадает в больничку, с инсультом и пр., только сын может ей помочь, т.к. Государство - приватизировав всё, что "бабки и дедки" построили - абсолютно не заботится о здоровье этих самых "бабок и дедок"!
Вот так, живут многие пенсионеры!
Мечтают умереть во сне, чтобы освободить сыну квартиру... не создавать проблем дочери из-за своих болезней и пр.
Хотелось бы пожелать, чтобы наши депутаты, дожив до старости, очутились в подобной ситуации, в той же "шкуре"!
И чтобы этим "слугам", вот коммуналку соответствующую Впарили, до 80% от "валового дохода"(тем более, не в хрущёвках живут"!
Дом в Конче? Лям в месяц, за отопление! Баксов!
И сразу бабло в бюджете появится!
Это так, пару слов о том, как проостой народ живёт... а то, "наверху" не в курсе, чего это приходится так "манипулировать" с голосами и чего народ так не хочет поддержать "слуг", если всем так классно живётся.
Так классно, что умирать стало не страшно многим!
Разве может быть хуже, даже после смерти?
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:27
Kudrjavuy
Ты либо пьяница, ужратый сейчас до зеленых соплей, либо полный идиот.
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Libo
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:31
Libo написав:
Бестолочь.
Только для Вас напомню, что расписывал на параллельной ветке:
- Нет в мире вопроса, что не имел бы интерес Украины.
Просто нас, или вернее Вас сумели откинуть в развитии как минимум на пять поколений.
А мир сейчас переживает новую "техническую революцию"(Экономическую прежде всего)
Из процесса которой Украина исключена.
Перемога для баранов?
Или баранов - вывели за ворота стойла?(цивилизации)
Попутно остригши и сделав дяде ручкой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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