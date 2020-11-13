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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6800680168026803> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:36 Вкладчик1234 написав: Льготы на 86 млрд. "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье



По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать

https://strana.ua/news/300749-sluhi-naroda-predlahajut-nadelit-uchastnikov-revoljutsii-dostoinstva-otdelnymi-lhotami-.html По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать



Калька с КСР (Корпуса стражей революции Ирана). А вообще я за - подамся на льготы по программе "пострадавшего участника Революции достоинства" Участником стал против воли, правда, но безучастных здесь нет - кучка маргиналов оставила в пострадавших и себя, и всех остальных Калька с КСР (Корпуса стражей революции Ирана). А вообще я за - подамся на льготы по программе "пострадавшего участника Революции достоинства"Участником стал против воли, правда, но безучастных здесь нет - кучка маргиналов оставила в пострадавших и себя, и всех остальных zРадио

Повідомлень: 8266 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1511 раз. Подякували: 3401 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:46 Libo написав: Вкладчик1234 написав: Льготы на 86 млрд. "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье



По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать

https://strana.ua/news/300749-sluhi-naroda-predlahajut-nadelit-uchastnikov-revoljutsii-dostoinstva-otdelnymi-lhotami-.html По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать



Значит заслужили.

А кому льготы давать, вате?

В жёпоблок свой обращайтесь, они пусть вам подают. Значит заслужили.А кому льготы давать, вате?В жёпоблок свой обращайтесь, они пусть вам подают.

тут не все так просто.

Шоколад с торта слижут не все , а те Атошники, что поровнее, православные.

Основная цель, поЗеигрывать с самыми опасным и страшным пацаном в нашей деревне. Понравиться хочет тут не все так просто.Шоколад с торта слижут не все , а те Атошники, что поровнее, православные.Основная цель, поЗеигрывать с самыми опасным и страшным пацаном в нашей деревне. Понравиться хочет Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1967 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:54 bevzaalex написав: Kudrjavuy

С возвращением! Рад видеть. Мне не хватало Вас и простыней.

Буду краток.

И об этом тоже. Приятного мало. но

Это допустимые потери целой посуды в одной большой грязной лавке.

Тешить себя надо тем, что можем себе

позволить вот это вот все, при этом будучи интересной, непредсказуемой, соНезависимой с партнерами Украиной. С возвращением! Рад видеть. Мне не хватало Вас и простыней.Буду краток.И об этом тоже. Приятного мало. ноЭто допустимые потери целой посуды в одной большой грязной лавке.Тешить себя надо тем, что можем себепозволить вот это вот все, при этом будучи интересной, непредсказуемой, соНезависимой с партнерами Украиной.

Я так понимаю, Вы до конца не ориентируетесь в происходящем.



Попробую с далека:

С развалом СССР одна из 15 ти республик имела положительный торговый баланс с РФ.

Азербайджан.

Именно по этой причине его поимели с Карабахом при чём заведомо за ранее.

Прибалтика выскочила на дурочку(хотя и там далеко всё не просто)

Сейчас вломили, при заявке на Самостоятельность и способность быть Государством - крутой "Минский договор".

Для Азербайджана - это ...

При чём в ПРЯМОМ ЭФИРЕ и под запись "Их там нету".



У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.

Но с каждым днём, они танут, а после клоунов на самокатах -..... Я так понимаю, Вы до конца не ориентируетесь в происходящем.Попробую с далека:С развалом СССР одна из 15 ти республик имела положительный торговый баланс с РФ.Азербайджан.Именно по этой причине его поимели с Карабахом при чём заведомо за ранее.Прибалтика выскочила на дурочку(хотя и там далеко всё не просто)Сейчас вломили, при заявке на Самостоятельность и способность быть Государством - крутой "Минский договор".Для Азербайджана - это ...При чём в ПРЯМОМ ЭФИРЕ и под запись "Их там нету".У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.Но с каждым днём, они танут, а после клоунов на самокатах -..... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8496 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:12 Kudrjavuy написав: У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.

У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.



Бестолочь. У государства нет души, поэтому не может быть эмоций, любви и друзей. У государства по его сути есть только национальные интересы. Если национальные интересы одного государства в значительной степени совпадают с национальными интересами другого, они становятся союзниками. Если между гражданами этих союзных государств возникает симпатия друг другу, они называют себя и свои государства друзьями. У меня лично симпатия к Америке и американцам, я считаю их друзьями. Многие мои американсккие знакомые и друзья аналогичным образом относятся ко мне и к моей Украине.

А ты что имел в виду, каких друзей? Которые будут за тебя работать и воевать, а тебе только финансовую помощь оказывать? Пойди поищи таких в своём жёпоблоке, предложи на таких условиях свою дружбу Медведчуку и Бойко. Бестолочь. У государства нет души, поэтому не может быть эмоций, любви и друзей. У государства по его сути есть только национальные интересы. Если национальные интересы одного государства в значительной степени совпадают с национальными интересами другого, они становятся союзниками. Если между гражданами этих союзных государств возникает симпатия друг другу, они называют себя и свои государства друзьями. У меня лично симпатия к Америке и американцам, я считаю их друзьями. Многие мои американсккие знакомые и друзья аналогичным образом относятся ко мне и к моей Украине.А ты что имел в виду, каких друзей? Которые будут за тебя работать и воевать, а тебе только финансовую помощь оказывать? Пойди поищи таких в своём жёпоблоке, предложи на таких условиях свою дружбу Медведчуку и Бойко. Libo 2

Повідомлень: 8793 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:15 bevzaalex

В 17 м СБУшнки на Городецкого 13, рвали себе попы - какие углекопы на упомянутой в Видео шахте Россия - Котляревського. плохие "Путинга звали".

А глупому то невдомёк, что они готовы под любую тиранию, для исключения голода и рабства. При чём навязанным диким беззаконием - десятками лет отсутствием Законов Украины, нищетой и голодом...

Сейчас ими в открытую торгуют ...(смотрите официальные новости)

- Получается не на то государство работают, жизнь отдавая?

Сейчас ими торгуют открыто, но даже кусок хлеба кинуть хозяева забывают - им видите ли самим на жизнь в Киеве не хватает. В 17 м СБУшнки на Городецкого 13, рвали себе попы - какие углекопы на упомянутой в Видео шахте Россия - Котляревського. плохие "Путинга звали".А глупому то невдомёк, что они готовы под любую тиранию, для исключения голода и рабства. При чём навязанным диким беззаконием - десятками лет отсутствием Законов Украины, нищетой и голодом...Сейчас ими в открытую торгуют ...(смотрите официальные новости)- Получается не на то государство работают, жизнь отдавая?Сейчас ими торгуют открыто, но даже кусок хлеба кинуть хозяева забывают - им видите ли самим на жизнь в Киеве не хватает. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8496 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:23 Libo написав: государства по его сути есть только национальные интересы. государства по его сути есть только национальные интересы.

Батенька, ...

Поверьте, с Интересами Украины, Украинцев, Экономики Украины,... знакомился на периоде её формирования совковых. Споткнулся когда ГКЧП - объявили "проблемами Московии".

Т.Е. не высылку Днепропетровских Питерскими, а "их проблемами"



- Сегодня, по сути деяний клоунады(Интересов Государства Украина) их не было и нет

- Ну разве х...лу через анал "в глаза заглянуть"

Вернее "Пианист" не знает, как их продать. Батенька, ...Поверьте, с Интересами Украины, Украинцев, Экономики Украины,... знакомился на периоде её формирования совковых. Споткнулся когда ГКЧП - объявили "проблемами Московии".Т.Е. не высылку Днепропетровских Питерскими, а "их проблемами"- Сегодня, по сути деяний клоунады(Интересов Государства Украина) их не было и нет- Ну разве х...лу через анал "в глаза заглянуть"Вернее "Пианист" не знает, как их продать. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8496 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:24 Kudrjavuy написав: bevzaalex

В 17 м СБУшнки на Городецкого 13, рвали себе попы - какие углекопы на упомянутой в Видео шахте Россия - Котляревського. плохие "Путинга звали".



Сейчас ими торгуют открыто, но даже кусок хлеба кинуть хозяева забывают - им видите ли самим на жизнь в Киеве не хватает. В 17 м СБУшнки на Городецкого 13, рвали себе попы - какие углекопы на упомянутой в Видео шахте Россия - Котляревського. плохие "Путинга звали".Сейчас ими торгуют открыто, но даже кусок хлеба кинуть хозяева забывают - им видите ли самим на жизнь в Киеве не хватает.



Кто звал Путина, пусть теперь и просит у него кусок хлеба.

Украина не должна кормить это отребье.

Эта шваль донбасянская кричала, мы кормим Украину.

Мы отказались от их "кормления", а тут оказалось, что им саим жрать нечего, что мы должна их кормить.

Пусть просят жрать у Путина или пусть выздыхают. Это был выбор Донбасса.

Какое дело нам? Кто звал Путина, пусть теперь и просит у него кусок хлеба.Украина не должна кормить это отребье.Эта шваль донбасянская кричала, мы кормим Украину.Мы отказались от их "кормления", а тут оказалось, что им саим жрать нечего, что мы должна их кормить.Пусть просят жрать у Путина или пусть выздыхают. Это был выбор Донбасса.Какое дело нам? Libo 2

Повідомлень: 8793 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:25 budivelnik А де живуть при пенсії в 2200 і комуналці 1600?

В педерації - може й живуть

У нас при пенсії в 2200 - комуналка 300-400 максиму

Вы как из другого мира!

Квартплата за однушку"гостинку" - как раз около 1600 грн( с отоплением).

Субсидии - начисляются на зимний период и.. монетизируются, выплачиваются на карту "попозжа".



Но это - не самое страшное!

Если с "бабкой" прописан сын или внук, живущий на съёмной квартире - никто бабке субсидии не даст!

Сын вынужден платить за съём квартиры, помогать своей маме- "бабке"(т.к. у ней коммуналка размером в пенсию) и ещё и налоги в пенсионный фонд с сына изымают!

Нет, естественно, сын может поставить двухярусную кровать и жить со своей женой вместе с бабкой, благополучно "строгая детей" прямо над своей мамкой!

Но.. как бы, так живут только дворники-таджики в московии, мы же - Эвропа?



Есть вариант, когда сын- уезжает на зароботки в Польщу!

Но засада в том, что он оказывается прописаным всё у той же "бабки" и опять, никакой ей субсидии!



Это всё Реальность а не фантастика!

И страшнее то, что когда "бабка" попадает в больничку, с инсультом и пр., только сын может ей помочь, т.к. Государство - приватизировав всё, что "бабки и дедки" построили - абсолютно не заботится о здоровье этих самых "бабок и дедок"!



Вот так, живут многие пенсионеры!

Мечтают умереть во сне, чтобы освободить сыну квартиру... не создавать проблем дочери из-за своих болезней и пр.



Хотелось бы пожелать, чтобы наши депутаты, дожив до старости, очутились в подобной ситуации, в той же "шкуре"!

И чтобы этим "слугам", вот коммуналку соответствующую Впарили, до 80% от "валового дохода"(тем более, не в хрущёвках живут"!

Дом в Конче? Лям в месяц, за отопление! Баксов!

И сразу бабло в бюджете появится!





Это так, пару слов о том, как проостой народ живёт... а то, "наверху" не в курсе, чего это приходится так "манипулировать" с голосами и чего народ так не хочет поддержать "слуг", если всем так классно живётся.

Так классно, что умирать стало не страшно многим!

Разве может быть хуже, даже после смерти? Вы как из другого мира!Квартплата за однушку"гостинку" - как раз около 1600 грн( с отоплением).Субсидии - начисляются на зимний период и.. монетизируются, выплачиваются на карту "попозжа".Но это - не самое страшное!Если с "бабкой" прописан сын или внук, живущий на съёмной квартире - никто бабке субсидии не даст!Сын вынужден платить за съём квартиры, помогать своей маме- "бабке"(т.к. у ней коммуналка размером в пенсию) и ещё и налоги в пенсионный фонд с сына изымают!Нет, естественно, сын может поставить двухярусную кровать и жить со своей женой вместе с бабкой, благополучно "строгая детей" прямо над своей мамкой!Но.. как бы, так живут только дворники-таджики в московии, мы же - Эвропа?Есть вариант, когда сын- уезжает на зароботки в Польщу!Но засада в том, что он оказывается прописаным всё у той же "бабки" и опять, никакой ей субсидии!Это всё Реальность а не фантастика!И страшнее то, что когда "бабка" попадает в больничку, с инсультом и пр., только сын может ей помочь, т.к. Государство - приватизировав всё, что "бабки и дедки" построили - абсолютно не заботится о здоровье этих самых "бабок и дедок"!Вот так, живут многие пенсионеры!Мечтают умереть во сне, чтобы освободить сыну квартиру... не создавать проблем дочери из-за своих болезней и пр.Хотелось бы пожелать, чтобы наши депутаты, дожив до старости, очутились в подобной ситуации, в той же "шкуре"!И чтобы этим "слугам", вот коммуналку соответствующую Впарили, до 80% от "валового дохода"(тем более, не в хрущёвках живут"!Дом в Конче? Лям в месяц, за отопление! Баксов!И сразу бабло в бюджете появится!Это так, пару слов о том, как проостой народ живёт... а то, "наверху" не в курсе, чего это приходится так "манипулировать" с голосами и чего народ так не хочет поддержать "слуг", если всем так классно живётся.Так классно, что умирать стало не страшно многим!Разве может быть хуже, даже после смерти? Replay

Повідомлень: 2222 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:27 Kudrjavuy



Ты либо пьяница, ужратый сейчас до зеленых соплей, либо полный идиот. Ты либо пьяница, ужратый сейчас до зеленых соплей, либо полный идиот. Libo 2

Повідомлень: 8793 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:31 Libo написав: Бестолочь. Бестолочь.

Только для Вас напомню, что расписывал на параллельной ветке:

- Нет в мире вопроса, что не имел бы интерес Украины.

Просто нас, или вернее Вас сумели откинуть в развитии как минимум на пять поколений.

А мир сейчас переживает новую "техническую революцию"(Экономическую прежде всего)

Из процесса которой Украина исключена.

Перемога для баранов?

Или баранов - вывели за ворота стойла?(цивилизации)

Попутно остригши и сделав дяде ручкой. Только для Вас напомню, что расписывал на параллельной ветке:- Нет в мире вопроса, что не имел бы интерес Украины.Просто нас, или вернее Вас сумели откинуть в развитии как минимум на пять поколений.А мир сейчас переживает новую "техническую революцию"(Экономическую прежде всего)Из процесса которой Украина исключена.Перемога для баранов?Или баранов - вывели за ворота стойла?(цивилизации)Попутно остригши и сделав дяде ручкой. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8496 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6800680168026803> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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