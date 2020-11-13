Replay
И ты сюда же с белкой, защитник ветеранов труда и пенсионеров?
Не ветка с вами, а какая-то ватная гомосятина.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:32
Replay
И ты сюда же с белкой, защитник ветеранов труда и пенсионеров?
Не ветка с вами, а какая-то ватная гомосятина.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:34
Kudrjavuy
Мне лично, небезразличны углекопы, поэтому рекомендую обратить внимание
~ туда, где их уголек горит и спрашивать с рыжего,
~ а в бюлетени не выискивать галочку *за фк Шахтер*, это другая Игра.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Зараз переглядають цей форум: Replay і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|