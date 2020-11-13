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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6800680168026803> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:36 Вкладчик1234 написав: Льготы на 86 млрд. "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье



По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать

https://strana.ua/news/300749-sluhi-naroda-predlahajut-nadelit-uchastnikov-revoljutsii-dostoinstva-otdelnymi-lhotami-.html По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать



Калька с КСР (Корпуса стражей революции Ирана). А вообще я за - подамся на льготы по программе "пострадавшего участника Революции достоинства" Участником стал против воли, правда, но безучастных здесь нет - кучка маргиналов оставила в пострадавших и себя, и всех остальных Калька с КСР (Корпуса стражей революции Ирана). А вообще я за - подамся на льготы по программе "пострадавшего участника Революции достоинства"Участником стал против воли, правда, но безучастных здесь нет - кучка маргиналов оставила в пострадавших и себя, и всех остальных zРадио

Повідомлень: 8272 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1511 раз. Подякували: 3402 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:46 Libo написав: Вкладчик1234 написав: Льготы на 86 млрд. "Слуги народа" хотят освободить участников Майдана от уплаты коммуналки и покупать им жилье



По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать

https://strana.ua/news/300749-sluhi-naroda-predlahajut-nadelit-uchastnikov-revoljutsii-dostoinstva-otdelnymi-lhotami-.html По ссылке целая простыня из льгот - кому интересно, можете почитать



Значит заслужили.

А кому льготы давать, вате?

В жёпоблок свой обращайтесь, они пусть вам подают. Значит заслужили.А кому льготы давать, вате?В жёпоблок свой обращайтесь, они пусть вам подают.

тут не все так просто.

Шоколад с торта слижут не все , а те Атошники, что поровнее, православные.

Основная цель, поЗеигрывать с самыми опасным и страшным пацаном в нашей деревне. Понравиться хочет тут не все так просто.Шоколад с торта слижут не все , а те Атошники, что поровнее, православные.Основная цель, поЗеигрывать с самыми опасным и страшным пацаном в нашей деревне. Понравиться хочет Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1969 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:54 bevzaalex написав: Kudrjavuy

С возвращением! Рад видеть. Мне не хватало Вас и простыней.

Буду краток.

И об этом тоже. Приятного мало. но

Это допустимые потери целой посуды в одной большой грязной лавке.

Тешить себя надо тем, что можем себе

позволить вот это вот все, при этом будучи интересной, непредсказуемой, соНезависимой с партнерами Украиной. С возвращением! Рад видеть. Мне не хватало Вас и простыней.Буду краток.И об этом тоже. Приятного мало. ноЭто допустимые потери целой посуды в одной большой грязной лавке.Тешить себя надо тем, что можем себепозволить вот это вот все, при этом будучи интересной, непредсказуемой, соНезависимой с партнерами Украиной.

Я так понимаю, Вы до конца не ориентируетесь в происходящем.



Попробую с далека:

С развалом СССР одна из 15 ти республик имела положительный торговый баланс с РФ.

Азербайджан.

Именно по этой причине его поимели с Карабахом при чём заведомо за ранее.

Прибалтика выскочила на дурочку(хотя и там далеко всё не просто)

Сейчас вломили, при заявке на Самостоятельность и способность быть Государством - крутой "Минский договор".

Для Азербайджана - это ...

При чём в ПРЯМОМ ЭФИРЕ и под запись "Их там нету".



У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.

Но с каждым днём, они танут, а после клоунов на самокатах -..... Я так понимаю, Вы до конца не ориентируетесь в происходящем.Попробую с далека:С развалом СССР одна из 15 ти республик имела положительный торговый баланс с РФ.Азербайджан.Именно по этой причине его поимели с Карабахом при чём заведомо за ранее.Прибалтика выскочила на дурочку(хотя и там далеко всё не просто)Сейчас вломили, при заявке на Самостоятельность и способность быть Государством - крутой "Минский договор".Для Азербайджана - это ...При чём в ПРЯМОМ ЭФИРЕ и под запись "Их там нету".У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.Но с каждым днём, они танут, а после клоунов на самокатах -..... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8493 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:12 Kudrjavuy написав: У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.

У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.



Бестолочь. У государства нет души, поэтому не может быть эмоций, любви и друзей. У государства по его сути есть только национальные интересы. Если национальные интересы одного государства в значительной степени совпадают с национальными интересами другого, они становятся союзниками. Если между гражданами этих союзных государств возникает симпатия друг другу, они называют себя и свои государства друзьями. У меня лично симпатия к Америке и американцам, я считаю их друзьями. Многие мои американсккие знакомые и друзья аналогичным образом относятся ко мне и к моей Украине.

А ты что имел в виду, каких друзей? Которые будут за тебя работать и воевать, а тебе только финансовую помощь оказывать? Пойди поищи таких в своём жёпоблоке, предложи на таких условиях свою дружбу Медведчуку и Бойко. Бестолочь. У государства нет души, поэтому не может быть эмоций, любви и друзей. У государства по его сути есть только национальные интересы. Если национальные интересы одного государства в значительной степени совпадают с национальными интересами другого, они становятся союзниками. Если между гражданами этих союзных государств возникает симпатия друг другу, они называют себя и свои государства друзьями. У меня лично симпатия к Америке и американцам, я считаю их друзьями. Многие мои американсккие знакомые и друзья аналогичным образом относятся ко мне и к моей Украине.А ты что имел в виду, каких друзей? Которые будут за тебя работать и воевать, а тебе только финансовую помощь оказывать? Пойди поищи таких в своём жёпоблоке, предложи на таких условиях свою дружбу Медведчуку и Бойко. Libo 2

Повідомлень: 8794 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4081 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:32 Replay



И ты сюда же с белкой, защитник ветеранов труда и пенсионеров?

Не ветка с вами, а какая-то ватная гомосятина. И ты сюда же с белкой, защитник ветеранов труда и пенсионеров?Не ветка с вами, а какая-то ватная гомосятина. Libo 2

Повідомлень: 8794 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4081 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:34 Kudrjavuy

Мне лично, небезразличны углекопы, поэтому рекомендую обратить внимание

~ туда, где их уголек горит и спрашивать с рыжего,

~ а в бюлетени не выискивать галочку *за фк Шахтер*, это другая Игра. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1969 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:48 Libo У государства нет души, поэтому не может быть эмоций, любви и друзей. У государства по его сути есть только национальные интересы.

Ух ты!

1.Вообще то, основа Государства - люди, у которых есть душа и эмоции! Ещё, они хотят жить и рожать детей!

Если не будет людей, не будет и Государства!

2. национальные интересы?

Это какие?

Если Озвучиваемые "с экрана" национальные интересы - не совпадают с интересами Нации, что скажете на это?

Или Вы действительно считаете, что "подохнуть от голода или в войне с москалём" - мечта каждого украинца?

Так опрос проведите, тайный!

Включите пункт "Ты хочешь умереть?" Интересно, сколько будет "ЗА"?



Может Вы реально думаете, что все украинцы - мечатают уехать а Польшу на зароботки?

Да нет! Едут туда потому, что в Украине нет работы "среднеоплачиваемой"!

Хорошие преподаватели - уезжают "грибы собирать"!



Нет, уважаемый!

Нынешние "Национальные интересы Украины" - это интересы Олигархов и Власти, которую эти олигархи спонсируют.. а так же "интересы иностранных государств", как ни смешно, той же рашки.



Просто, Вы считаете неправильно.

Захватив Донбасс, рашка получила "буфер" между Европой и Россией, десятки тысяч "живой силы", которая в случае столкновения с Западом, ну и уголь а так же тысячи заробитчан. Они в профите!

И Запад в профите, т.к. на основе всей Украины - создаёт свою "ударную бригаду" для противостояния с рашкой(а то и Китаем) и опять же, наши заробитчане на Западе!



Они в профите! И воевать друг с другом будут "украинскими пацанами"!



Если всё это "Национальные Интересы Украины", то даже не знаю... что это за такие Интересы -сгореть в противостоянии "Запада и Востока" ради обогащения Олигархов!



Лозунги у Вас. Просто - лозунги, не имеющие никаких реальных оснований.

Вам надо? Умирайте.

Украинцы хотят жить! Ух ты!1.Вообще то, основа Государства - люди, у которых есть душа и эмоции! Ещё, они хотят жить и рожать детей!Если не будет людей, не будет и Государства!2. национальные интересы?Это какие?Если Озвучиваемые "с экрана" национальные интересы - не совпадают с интересами Нации, что скажете на это?Или Вы действительно считаете, что "подохнуть от голода или в войне с москалём" - мечта каждого украинца?Так опрос проведите, тайный!Включите пункт "Ты хочешь умереть?" Интересно, сколько будет "ЗА"?Может Вы реально думаете, что все украинцы - мечатают уехать а Польшу на зароботки?Да нет! Едут туда потому, что в Украине нет работы "среднеоплачиваемой"!Хорошие преподаватели - уезжают "грибы собирать"!Нет, уважаемый!Нынешние "Национальные интересы Украины" - это интересы Олигархов и Власти, которую эти олигархи спонсируют.. а так же "интересы иностранных государств", как ни смешно, той же рашки.Просто, Вы считаете неправильно.Захватив Донбасс, рашка получила "буфер" между Европой и Россией, десятки тысяч "живой силы", которая в случае столкновения с Западом, ну и уголь а так же тысячи заробитчан. Они в профите!И Запад в профите, т.к. на основе всей Украины - создаёт свою "ударную бригаду" для противостояния с рашкой(а то и Китаем) и опять же, наши заробитчане на Западе!Они в профите! И воевать друг с другом будут "украинскими пацанами"!Если всё это "Национальные Интересы Украины", то даже не знаю... что это за такие Интересы -сгореть в противостоянии "Запада и Востока" ради обогащения Олигархов!Лозунги у Вас. Просто - лозунги, не имеющие никаких реальных оснований.Вам надо? Умирайте.Украинцы хотят жить! Replay

Повідомлень: 2225 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:54 Тут сегодня начался бал ватных педрил. Подождем, пока вы тут не исчезнете. Libo 2

Повідомлень: 8794 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4081 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:01 Kudrjavuy написав: А мир сейчас переживает новую "техническую революцию"(Экономическую прежде всего) А мир сейчас переживает новую "техническую революцию"(Экономическую прежде всего)

Да. Техническую. Технологическую. Социальную. Революцию. В условиях жесточайшего экономического Кризиса. И поиске нового Смысла.

Из процесса которой Украина исключена

Не согласен. На самом кончике острия кардинальных перемен. То наша така доля ~ страждаты.



Перемога для баранов?

Да.

Пальчевського! Да. Техническую. Технологическую. Социальную. Революцию. В условиях жесточайшего экономического Кризиса. И поиске нового Смысла.Не согласен. На самом кончике острия кардинальных перемен. То наша така доля ~ страждаты.Да.Пальчевського! Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1969 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:21 Libo

Спасибо, посмеялся!

1. Пенсионеры получили то - что заслуживают! Или не они Кучму-Юшенко-Януковича-Зеленского выбирали и за подачки голосовали?

2. На примере пенсионеров, просто показано, что Государству - пенсионеры не нужны, они "кайданы" для олигархов.

3. Включая логику, у Вас она есть или всё ушла, легко проанализировать отношение детей этих самых, нищих пенсионеров к Власти! Если Власти не нужны пенсионеры, то естественно -нынешние работяги, в своё время, тоже окажутся не нужны Власти!



Исходя из вышесказанного, можно легко сформулировать основные Законы Выживания в Украине!

1. Налог - это не плата за "функционирование Государства" а плата за Право на жизнь сегодня и сейчас! Дань! Взятка "Бригаде" за то, чтобы тебя не убили сегодня, при этом - не факт, что не убьют завтра!

2. Детей рожают для себя! Только для себя! Государству, дети не нужны! Таким образом, здоровье детей, образование и их конкурентоспособность в мире - это проблемы родителей! Школа существует только для "отжима денег" и "выдачи заданий"(которые можно самому скачать в интернете, самому прослушать лекцию и пр.)

зачем учителя, кроме как бабло сбивать и бюджет доить -непонятно

3. Твоя старость -твои проблемы! Сам думай о том, что ты будешь жрать в свои 80-т, кто и за какие бабки тебя будет лечить и кто заплатит за отопление твей гнилой хаты.



Таким образом, выводы!

1. Налоги платят лохи!

2. Делай ноги с Украины, получай гражданство и рожай детей там, где они нужны!

3. Откладывай на старость сам, уводи деньги туда, где они будут недосягаемы для "властей".

4. Находясь в Украине, помни - "Каждый сам за себя", "Человек - человеку Волк", "Если тебе плохо - соседу уже из-за этого хорошо", "Ни на кого не надейся, даже родной брат - тебя продаст за "гривню".



Можете с этим не соглашаться, но это так!

И это, единственный способ выжить в условиях олигархических "национальных инетерсов". Спасибо, посмеялся!1. Пенсионеры получили то - что заслуживают! Или не они Кучму-Юшенко-Януковича-Зеленского выбирали и за подачки голосовали?2. На примере пенсионеров, просто показано, что Государству - пенсионеры не нужны, они "кайданы" для олигархов.3. Включая логику, у Вас она есть или всё ушла, легко проанализировать отношение детей этих самых, нищих пенсионеров к Власти! Если Власти не нужны пенсионеры, то естественно -нынешние работяги, в своё время, тоже окажутся не нужны Власти!Исходя из вышесказанного, можно легко сформулировать основные Законы Выживания в Украине!1. Налог - это не плата за "функционирование Государства" а плата за Право на жизнь сегодня и сейчас! Дань! Взятка "Бригаде" за то, чтобы тебя не убили сегодня, при этом - не факт, что не убьют завтра!2. Детей рожают для себя! Только для себя! Государству, дети не нужны! Таким образом, здоровье детей, образование и их конкурентоспособность в мире - это проблемы родителей! Школа существует только для "отжима денег" и "выдачи заданий"(которые можно самому скачать в интернете, самому прослушать лекцию и пр.)зачем учителя, кроме как бабло сбивать и бюджет доить -непонятно3. Твоя старость -твои проблемы! Сам думай о том, что ты будешь жрать в свои 80-т, кто и за какие бабки тебя будет лечить и кто заплатит за отопление твей гнилой хаты.Таким образом, выводы!1. Налоги платят лохи!2. Делай ноги с Украины, получай гражданство и рожай детей там, где они нужны!3. Откладывай на старость сам, уводи деньги туда, где они будут недосягаемы для "властей".4. Находясь в Украине, помни - "Каждый сам за себя", "Человек - человеку Волк", "Если тебе плохо - соседу уже из-за этого хорошо", "Ни на кого не надейся, даже родной брат - тебя продаст за "гривню".Можете с этим не соглашаться, но это так!И это, единственный способ выжить в условиях олигархических "национальных инетерсов". Replay

Повідомлень: 2225 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6800680168026803> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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