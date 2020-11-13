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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:36
Калька с КСР (Корпуса стражей революции Ирана). А вообще я за - подамся на льготы по программе "пострадавшего участника Революции достоинства"
Участником стал против воли, правда, но безучастных здесь нет - кучка маргиналов оставила в пострадавших и себя, и всех остальных
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:46
Libo написав:
Значит заслужили.
А кому льготы давать, вате?
В жёпоблок свой обращайтесь, они пусть вам подают.
тут не все так просто.
Шоколад с торта слижут не все , а те Атошники, что поровнее, православные.
Основная цель, поЗеигрывать с самыми опасным и страшным пацаном в нашей деревне. Понравиться хочет
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bevzaalex
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:54
bevzaalex написав:Kudrjavuy
С возвращением! Рад видеть. Мне не хватало Вас и простыней.
Буду краток.
И об этом тоже. Приятного мало. но
Это допустимые потери целой посуды в одной большой грязной лавке.
Тешить себя надо тем, что можем себе
позволить вот это вот все, при этом будучи интересной, непредсказуемой, соНезависимой с партнерами Украиной.
Я так понимаю, Вы до конца не ориентируетесь в происходящем.
Попробую с далека:
С развалом СССР одна из 15 ти республик имела положительный торговый баланс с РФ.
Азербайджан.
Именно по этой причине его поимели с Карабахом при чём заведомо за ранее.
Прибалтика выскочила на дурочку(хотя и там далеко всё не просто)
Сейчас вломили, при заявке на Самостоятельность и способность быть Государством - крутой "Минский договор".
Для Азербайджана - это ...
При чём в ПРЯМОМ ЭФИРЕ и под запись "Их там нету".
У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.
Но с каждым днём, они танут, а после клоунов на самокатах -.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:12
Kudrjavuy написав:
У Украины НЕТУ "партнёров", нет друзей, нет союзников, нет.... - есть ТЕ, чьи интересы на данном этапе имеют соприкосновения.
Бестолочь. У государства нет души, поэтому не может быть эмоций, любви и друзей. У государства по его сути есть только национальные интересы. Если национальные интересы одного государства в значительной степени совпадают с национальными интересами другого, они становятся союзниками. Если между гражданами этих союзных государств возникает симпатия друг другу, они называют себя и свои государства друзьями. У меня лично симпатия к Америке и американцам, я считаю их друзьями. Многие мои американсккие знакомые и друзья аналогичным образом относятся ко мне и к моей Украине.
А ты что имел в виду, каких друзей? Которые будут за тебя работать и воевать, а тебе только финансовую помощь оказывать? Пойди поищи таких в своём жёпоблоке, предложи на таких условиях свою дружбу Медведчуку и Бойко.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:32
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И ты сюда же с белкой, защитник ветеранов труда и пенсионеров?
Не ветка с вами, а какая-то ватная гомосятина.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:34
Kudrjavuy
Мне лично, небезразличны углекопы, поэтому рекомендую обратить внимание
~ туда, где их уголек горит и спрашивать с рыжего,
~ а в бюлетени не выискивать галочку *за фк Шахтер*, это другая Игра.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:48
Libo
У государства нет души, поэтому не может быть эмоций, любви и друзей. У государства по его сути есть только национальные интересы.
Ух ты!
1.Вообще то, основа Государства - люди, у которых есть душа и эмоции! Ещё, они хотят жить и рожать детей!
Если не будет людей, не будет и Государства!
2. национальные интересы?
Это какие?
Если Озвучиваемые "с экрана" национальные интересы - не совпадают с интересами Нации, что скажете на это?
Или Вы действительно считаете, что "подохнуть от голода или в войне с москалём" - мечта каждого украинца?
Так опрос проведите, тайный!
Включите пункт "Ты хочешь умереть?" Интересно, сколько будет "ЗА"?
Может Вы реально думаете, что все украинцы - мечатают уехать а Польшу на зароботки?
Да нет! Едут туда потому, что в Украине нет работы "среднеоплачиваемой"!
Хорошие преподаватели - уезжают "грибы собирать"!
Нет, уважаемый!
Нынешние "Национальные интересы Украины" - это интересы Олигархов и Власти, которую эти олигархи спонсируют.. а так же "интересы иностранных государств", как ни смешно, той же рашки.
Просто, Вы считаете неправильно.
Захватив Донбасс, рашка получила "буфер" между Европой и Россией, десятки тысяч "живой силы", которая в случае столкновения с Западом, ну и уголь а так же тысячи заробитчан. Они в профите!
И Запад в профите, т.к. на основе всей Украины - создаёт свою "ударную бригаду" для противостояния с рашкой(а то и Китаем) и опять же, наши заробитчане на Западе!
Они в профите! И воевать друг с другом будут "украинскими пацанами"!
Если всё это "Национальные Интересы Украины", то даже не знаю... что это за такие Интересы -сгореть в противостоянии "Запада и Востока" ради обогащения Олигархов!
Лозунги у Вас. Просто - лозунги, не имеющие никаких реальных оснований.
Вам надо? Умирайте.
Украинцы хотят жить!
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:54
Тут сегодня начался бал ватных педрил. Подождем, пока вы тут не исчезнете.
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Libo
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:01
Kudrjavuy написав:
А мир сейчас переживает новую "техническую революцию"(Экономическую прежде всего)
Да. Техническую. Технологическую. Социальную. Революцию. В условиях жесточайшего экономического Кризиса. И поиске нового Смысла.
Из процесса которой Украина исключена
Не согласен. На самом кончике острия кардинальных перемен. То наша така доля ~ страждаты.
Перемога для баранов?
Да.
Пальчевського!
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bevzaalex
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:21
Libo
Спасибо, посмеялся!
1. Пенсионеры получили то - что заслуживают! Или не они Кучму-Юшенко-Януковича-Зеленского выбирали и за подачки голосовали?
2. На примере пенсионеров, просто показано, что Государству - пенсионеры не нужны, они "кайданы" для олигархов.
3. Включая логику, у Вас она есть или всё ушла, легко проанализировать отношение детей этих самых, нищих пенсионеров к Власти! Если Власти не нужны пенсионеры, то естественно -нынешние работяги, в своё время, тоже окажутся не нужны Власти!
Исходя из вышесказанного, можно легко сформулировать основные Законы Выживания в Украине!
1. Налог - это не плата за "функционирование Государства" а плата за Право на жизнь сегодня и сейчас! Дань! Взятка "Бригаде" за то, чтобы тебя не убили сегодня, при этом - не факт, что не убьют завтра!
2. Детей рожают для себя! Только для себя! Государству, дети не нужны! Таким образом, здоровье детей, образование и их конкурентоспособность в мире - это проблемы родителей! Школа существует только для "отжима денег" и "выдачи заданий"(которые можно самому скачать в интернете, самому прослушать лекцию и пр.)
зачем учителя, кроме как бабло сбивать и бюджет доить -непонятно
3. Твоя старость -твои проблемы! Сам думай о том, что ты будешь жрать в свои 80-т, кто и за какие бабки тебя будет лечить и кто заплатит за отопление твей гнилой хаты.
Таким образом, выводы!
1. Налоги платят лохи!
2. Делай ноги с Украины, получай гражданство и рожай детей там, где они нужны!
3. Откладывай на старость сам, уводи деньги туда, где они будут недосягаемы для "властей".
4. Находясь в Украине, помни - "Каждый сам за себя", "Человек - человеку Волк", "Если тебе плохо - соседу уже из-за этого хорошо", "Ни на кого не надейся, даже родной брат - тебя продаст за "гривню".
Можете с этим не соглашаться, но это так!
И это, единственный способ выжить в условиях олигархических "национальных инетерсов".
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