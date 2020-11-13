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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6800680168026803 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:33 Replay написав: Libo У государства нет души, поэтому не может быть эмоций, любви и друзей. У государства по его сути есть только национальные интересы.

Ух ты!

1.Вообще то, основа Государства - люди, у которых есть душа и эмоции! Ещё, они хотят жить и рожать детей!

Если не будет людей, не будет и Государства!

2. национальные интересы?

Это какие?

Ух ты!1.Вообще то, основа Государства - люди, у которых есть душа и эмоции! Ещё, они хотят жить и рожать детей!Если не будет людей, не будет и Государства!2. национальные интересы?Это какие?

1. государство ~ это инструмент. Социальный инструмент. В руках социума. Из социума.

Как нож. Можно прооперировать. Можно хлеба нарезать. Можно свистульку выстругать. Можно кошелек отжать или жизнь. Много чего можно.

В общем опасная штука, специфическая, требует владения, навыков и трезвого рассудка.

2. нацинтерес ~ это баланс интересов здорового социума.

пс. мы больны, но живы. Это уже хорошо. 1. государство ~ это инструмент. Социальный инструмент. В руках социума. Из социума.Как нож. Можно прооперировать. Можно хлеба нарезать. Можно свистульку выстругать. Можно кошелек отжать или жизнь. Много чего можно.В общем опасная штука, специфическая, требует владения, навыков и трезвого рассудка.2. нацинтерес ~ это баланс интересов здорового социума.пс. мы больны, но живы. Это уже хорошо. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1969 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:50 Schmit

Повідомлень: 1787 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:51 bevzaalex государство ~ это инструмент. Социальный инструмент. В руках социума.

Госуда́рство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны.

Без "населения" -не будет существовать Государство!

некого будет "принуждать и подчинять"!

Если есть население, у него есть "эмоции, душа" и пр. человеческие признаки!

В общем опасная штука, специфическая, требует владения, навыков и трезвого рассудка.

Именно! Потому, что у "человеков" есть и душа и эмоции и пр. "свойства", которые если неправильно "контролировать", можно такоооое получить, что Гитлер младенцем покажется.



нацинтерес ~ это баланс интересов здорового социума.

это определение... и можно спорить, но, даже при таком определении, в Украине нац.интерес определяет не Социум а Власть, через Диктатуру Власти!



Вот в СССР были "интересы партии - интересы народа"(планы, не суть).



То есть, у народа никто и не спрашивал, какие у него инетесы и планы, всё решало ЦК КПСС!



В Украине, как ни сешно, осталась "постсоциалистическая система с признаками пролетарской диктатуры"!

Как пример, Зеленский получил более 73 процентов голосов за свою Программу, которую - не выполнил и частично!

То есть, интересы Народа Украины - были в окончании Войны, в снижении цен, в удешевлении коммуналки, в наказании проворовавшихся чиновников, в расследовании убийств на Майдане и пр.!



Увы, это было просто выступление "на сцене", никакая это не программа и никто её не собирался выполнять!

Интересы народа, которые Зеленский озвучивал в своей программе - отличаются от тех "интересов народа", которые сейчас озвучиваются с экранов и претворяются в жизнь! Без "населения" -не будет существовать Государство!некого будет "принуждать и подчинять"!Если есть население, у него есть "эмоции, душа" и пр. человеческие признаки!Именно! Потому, что у "человеков" есть и душа и эмоции и пр. "свойства", которые если неправильно "контролировать", можно такоооое получить, что Гитлер младенцем покажется.это определение... и можно спорить, но, даже при таком определении, в Украине нац.интерес определяет не Социум а Власть, через Диктатуру Власти!Вот в СССР были "интересы партии - интересы народа"(планы, не суть).То есть, у народа никто и не спрашивал, какие у него инетесы и планы, всё решало ЦК КПСС!В Украине, как ни сешно, осталасьКак пример, Зеленский получил более 73 процентов голосов за свою Программу, которую - не выполнил и частично!То есть, интересы Народа Украины - были в окончании Войны, в снижении цен, в удешевлении коммуналки, в наказании проворовавшихся чиновников, в расследовании убийств на Майдане и пр.!Увы, это было просто выступление "на сцене", никакая это не программа и никто её не собирался выполнять!Интересы народа, которые Зеленский озвучивал в своей программе - отличаются от тех "интересов народа", которые сейчас озвучиваются с экранов и претворяются в жизнь! Replay

Повідомлень: 2225 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 00:00 по Короновирусу

Илон Маск заявил о странных результатах четырех тестов на COVID

Прямая речь: "Что-то очень фальшивое происходит. Был протестирован на COVID сегодня четыре раза. Два теста вернулись отрицательными, два - положительными. Та же машина, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антиген от BD".



По вакцине.



Депутаты от ОПЗЖ прекрасно понимают, что Зеленский не разрешит официально закупать вакцину у страны-агрессора, так что, депутаты - просто пиарятся.

Кому надо, тот вакцину купит, кто какую захочет, пусть и через родственников или знакомых.

Ни российская ни американская вакцины, до конца не протестированы, но американская - требует транспортировки при глубокой заморозке, действует год(против российской на два года) и будет стоить(по оценками спецов) дороже.



Что касается эффективности, посмотрим, но есть мнение, что вирус мутирует иникто не даст гарантию, что через год - эти вакцины не окажутся бесполезными. Replay

Повідомлень: 2225 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6800680168026803 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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