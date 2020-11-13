bevzaalex
Госуда́рство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны.
государство ~ это инструмент. Социальный инструмент. В руках социума.
Без "населения" -не будет существовать Государство!
некого будет "принуждать и подчинять"!
Если есть население, у него есть "эмоции, душа" и пр. человеческие признаки!
В общем опасная штука, специфическая, требует владения, навыков и трезвого рассудка.
Именно! Потому, что у "человеков" есть и душа и эмоции и пр. "свойства", которые если неправильно "контролировать", можно такоооое получить, что Гитлер младенцем покажется.
нацинтерес ~ это баланс интересов здорового социума.
это определение... и можно спорить, но, даже при таком определении, в Украине нац.интерес определяет не Социум а Власть, через Диктатуру Власти!
Вот в СССР были "интересы партии - интересы народа"(планы, не суть).
То есть, у народа никто и не спрашивал, какие у него инетесы и планы, всё решало ЦК КПСС!
В Украине, как ни сешно, осталась "постсоциалистическая система с признаками пролетарской диктатуры"!
Как пример, Зеленский получил более 73 процентов голосов за свою Программу, которую - не выполнил и частично!
То есть, интересы Народа Украины - были в окончании Войны, в снижении цен, в удешевлении коммуналки, в наказании проворовавшихся чиновников, в расследовании убийств на Майдане и пр.!
Увы, это было просто выступление "на сцене", никакая это не программа и никто её не собирался выполнять!
Интересы народа, которые Зеленский озвучивал в своей программе - отличаются от тех "интересов народа", которые сейчас озвучиваются с экранов и претворяются в жизнь!