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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6800680168026803

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:33

  Replay написав:Libo
У государства нет души, поэтому не может быть эмоций, любви и друзей. У государства по его сути есть только национальные интересы.

Ух ты!
1.Вообще то, основа Государства - люди, у которых есть душа и эмоции! Ещё, они хотят жить и рожать детей!
Если не будет людей, не будет и Государства!
2. национальные интересы?
Это какие?

1. государство ~ это инструмент. Социальный инструмент. В руках социума. Из социума.
Как нож. Можно прооперировать. Можно хлеба нарезать. Можно свистульку выстругать. Можно кошелек отжать или жизнь. Много чего можно.
В общем опасная штука, специфическая, требует владения, навыков и трезвого рассудка.
2. нацинтерес ~ это баланс интересов здорового социума.
пс. мы больны, но живы. Это уже хорошо.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:50

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:51

bevzaalex
государство ~ это инструмент. Социальный инструмент. В руках социума.

Госуда́рство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны.
Без "населения" -не будет существовать Государство!
некого будет "принуждать и подчинять"!
Если есть население, у него есть "эмоции, душа" и пр. человеческие признаки!
В общем опасная штука, специфическая, требует владения, навыков и трезвого рассудка.

Именно! Потому, что у "человеков" есть и душа и эмоции и пр. "свойства", которые если неправильно "контролировать", можно такоооое получить, что Гитлер младенцем покажется.

нацинтерес ~ это баланс интересов здорового социума.

это определение... и можно спорить, но, даже при таком определении, в Украине нац.интерес определяет не Социум а Власть, через Диктатуру Власти!

Вот в СССР были "интересы партии - интересы народа"(планы, не суть).

То есть, у народа никто и не спрашивал, какие у него инетесы и планы, всё решало ЦК КПСС!

В Украине, как ни сешно, осталась "постсоциалистическая система с признаками пролетарской диктатуры"!
Как пример, Зеленский получил более 73 процентов голосов за свою Программу, которую - не выполнил и частично!
То есть, интересы Народа Украины - были в окончании Войны, в снижении цен, в удешевлении коммуналки, в наказании проворовавшихся чиновников, в расследовании убийств на Майдане и пр.!

Увы, это было просто выступление "на сцене", никакая это не программа и никто её не собирался выполнять!
Интересы народа, которые Зеленский озвучивал в своей программе - отличаются от тех "интересов народа", которые сейчас озвучиваются с экранов и претворяются в жизнь!
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 00:00

по Короновирусу
Илон Маск заявил о странных результатах четырех тестов на COVID
Прямая речь: "Что-то очень фальшивое происходит. Был протестирован на COVID сегодня четыре раза. Два теста вернулись отрицательными, два - положительными. Та же машина, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антиген от BD".

По вакцине.

Депутаты от ОПЗЖ прекрасно понимают, что Зеленский не разрешит официально закупать вакцину у страны-агрессора, так что, депутаты - просто пиарятся.
Кому надо, тот вакцину купит, кто какую захочет, пусть и через родственников или знакомых.
Ни российская ни американская вакцины, до конца не протестированы, но американская - требует транспортировки при глубокой заморозке, действует год(против российской на два года) и будет стоить(по оценками спецов) дороже.

Что касается эффективности, посмотрим, но есть мнение, что вирус мутирует иникто не даст гарантию, что через год - эти вакцины не окажутся бесполезными.
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