Додано: Суб 14 лис, 2020 11:52

Осталось понять действенность многочисленных вакцин и найти эффективные лекарства. Так что с теорией как раз всё понятно, с практикой пока не очень.

Ага вакциннам без року тиждень а уже знають що діє 1-2 роки

Практика показывает различное воздействие вируса на разных людей, что достаточно странно, бьёт по слабому месту, но не всегда.Практика показывает происходящие мутации с вирусом, он приспосабливается.У нас в семье, тяжело переболели "простудой" все члены, держалась и высокая температура, потеря обоняния и вкуса, кое-кто сознание терял. Тесты не сдавали, лечились тупо аспирином, осложнения антибиотиками. Друг, с которым общались, сдавал тесты -положительные результаты, так что, скорее всего - таки короновирус и у нас был.У нас свой взгляд на все эти проблемы, в вакцину, которую привезут в Украину, не верю, т.к. знаю как работает "система".Российская, американская или там она хоть японская будет, вероятность того, что вместо вакцины нам впарят "водичку" - огромна, притом - "забодяжить" могут на местном уровне.Это данные на уровне исследований, данные официальные от разработчиков.Можете на них в суд подавать, на немцев и на москалей, думаю- им пофик.Если вакцины действительно рабочие окажутся и через год, в московии и в Германии будет резкое снижение заболеваемости на фоне роста в Украине, тогда будем обсуждать, какая вакцина лучше.Я. повторяю, не верю нашей официальной медицине, пользуюсь советами и услугами знакомых врачей, которым доверяю, исходя из их проверенной временем практики.Аналогично во всём. Наблюдая за "профессионализмом"(в кавычках) политиков, преподавателей, финансистов и пр., доверять им свою жизнь, финансы, образование -не считаю возможным.Какую вакцину продадут Украине, насколько она будет качественной и действенной, не имею ни малейшего понятия, но страна с миллиардными долгами, которая не может обеспечить пенсионерам достойную пенсию, вряд ли будет покупать дорогую и качественную вакцину а москальскую, кончено же никто не купит и не будет даже тестировать, ведь они враги и "скорее мы все умрём от короновируса, чем согласимся на вакцинацию вакциной гитлеровской рашки".Кому надо, тот достанет вакцину(какую захочет)! Например, депутаты, имеющие достаточно средств, наверняка провакцинируются, возможно и "вражеской вакциной" при этом одев на себя патриотичный жовто-блакитний светр!Остальные -это проблемы остальных, у нас капитализм и "Твоя жизнь - твои проблемы, а не депутатов от той или иной партии".