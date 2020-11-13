Вкладчик1234
Можно тебя попросить, никогда больше не вешать сюда ролики этой русской твари и подонка. Это ведь и тебя тоже соответственно характеризует. Далеко не с лучшей стороны.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:04
Вкладчик1234
Можно тебя попросить, никогда больше не вешать сюда ролики этой русской твари и подонка. Это ведь и тебя тоже соответственно характеризует. Далеко не с лучшей стороны.
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:20
Вкладчик1234
Так вот ты какой, Северный Олень?! (С
К своему стыду , впервые воочию увидел это краснокнижное животное в дикой природе.
Спасибо.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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