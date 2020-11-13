Вкладчик1234
Можно тебя попросить, никогда больше не вешать сюда ролики этой русской твари и подонка. Это ведь и тебя тоже соответственно характеризует. Далеко не с лучшей стороны.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:04
Вкладчик1234
Можно тебя попросить, никогда больше не вешать сюда ролики этой русской твари и подонка. Это ведь и тебя тоже соответственно характеризует. Далеко не с лучшей стороны.
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:20
Вкладчик1234
Так вот ты какой, Северный Олень?! (С
К своему стыду , впервые воочию увидел это краснокнижное животное в дикой природе.
Спасибо.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 14 лис, 2020 14:17
Це ж кумир ваших олешкоподібних порохатих пропагандонів, вони так старанно його копіюють, а ти його тварью обізвав.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Суб 14 лис, 2020 14:20
Ти нічого не переплутав? Вже забув, як толя на виборах 2019 топив за бубочку?
Додано: Суб 14 лис, 2020 14:23
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 14 лис, 2020 14:51
Очевидний (тільки не зебобікам) кремлеботський план.
На фоні криків про корупцію (якої тепер стало ще більше) руками туповатого наріду компетентну проукраїнську владу (при якій скрепоносні ще ніколи так погано не жили) замінено на профанів та недоумків. Далі (очікувано) клоуни ведуть країну до катастрофи і все це списується на майдан (“Вот видите, к чему привел ваш майдан”) . В акурат до нових виборів (чи раніше) прокремлівські сили повинні стати єдиними рятівниками ситуації у очах тупуватого наріду.
Поки що цей план діє бездоганно. Канали мертвечука, шарії, страни… (котрі на виборах 2019 активно агітували за бубочку), зараз топлять його з усією силою. Рейтинги слуг летять у прірву, а опзжопа зростає неймовірними темпами. От тільки кляті порохоботи плутаються під ногами.
Додано: Суб 14 лис, 2020 15:13
Re: Політичні дискусії
Я б додав, що не останню роль тут відіграв Коломойський, зі своєю ідеєю реваншу. Вони і перед місцевими виборами хотіли повторити мульку про лоха, який став мером/президентом, запустили серіал "Кандидат" на 1+1, але не зайшло.
Ну, і основний спонсор реваншу - Раша, яка по своїм каналам, до ригачки, мочила Порошенка і Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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