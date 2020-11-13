RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6801680268036804

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:15

Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13248
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7317 раз.
Подякували: 3478 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:04

Вкладчик1234

Можно тебя попросить, никогда больше не вешать сюда ролики этой русской твари и подонка. Это ведь и тебя тоже соответственно характеризует. Далеко не с лучшей стороны. :oops:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8796
З нами з: 14.11.11
Подякував: 357 раз.
Подякували: 4081 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:20

Вкладчик1234
Так вот ты какой, Северный Олень?! (С

К своему стыду :oops: , впервые воочию увидел это краснокнижное животное в дикой природе.
Спасибо.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:17

  Libo написав:Вкладчик1234

Можно тебя попросить, никогда больше не вешать сюда ролики этой русской твари и подонка. Это ведь и тебя тоже соответственно характеризует. Далеко не с лучшей стороны. :oops:

Це ж кумир ваших олешкоподібних порохатих пропагандонів, вони так старанно його копіюють, а ти його тварью обізвав. :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 10.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:20

  unicdima написав:
  Libo написав:Вкладчик1234

Можно тебя попросить, никогда больше не вешать сюда ролики этой русской твари и подонка. Это ведь и тебя тоже соответственно характеризует. Далеко не с лучшей стороны. :oops:

Це ж кумир ваших олешкоподібних порохатих пропагандонів, вони так старанно його копіюють, а ти його тварью обізвав. :D

Ти нічого не переплутав? Вже забув, як толя на виборах 2019 топив за бубочку?
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:23

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Вже забув, як толя на виборах 2019 топив за бубочку?

Шаріков сам хоче стати Бубочкою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11149
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:51

  lapay написав:
  Schmit написав:Вже забув, як толя на виборах 2019 топив за бубочку?

Шаріков сам хоче стати Бубочкою.

Очевидний (тільки не зебобікам) кремлеботський план.
На фоні криків про корупцію (якої тепер стало ще більше) руками туповатого наріду компетентну проукраїнську владу (при якій скрепоносні ще ніколи так погано не жили) замінено на профанів та недоумків. Далі (очікувано) клоуни ведуть країну до катастрофи і все це списується на майдан (“Вот видите, к чему привел ваш майдан”) . В акурат до нових виборів (чи раніше) прокремлівські сили повинні стати єдиними рятівниками ситуації у очах тупуватого наріду.
Поки що цей план діє бездоганно. Канали мертвечука, шарії, страни… (котрі на виборах 2019 активно агітували за бубочку), зараз топлять його з усією силою. Рейтинги слуг летять у прірву, а опзжопа зростає неймовірними темпами. От тільки кляті порохоботи плутаються під ногами.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:13

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Очевидний (тільки не зебобікам) кремлеботський план.
На фоні криків про корупцію (якої тепер стало ще більше) руками туповатого наріду компетентну проукраїнську владу (при якій скрепоносні ще ніколи так погано не жили) замінено на профанів та недоумків. Далі (очікувано) клоуни ведуть країну до катастрофи і все це списується на майдан (“Вот видите, к чему привел ваш майдан”) . В акурат до нових виборів (чи раніше) прокремлівські сили повинні стати єдиними рятівниками ситуації у очах тупуватого наріду.
Поки що цей план діє бездоганно. Канали мертвечука, шарії, страни… (котрі на виборах 2019 активно агітували за бубочку), зараз топлять його з усією силою. Рейтинги слуг летять у прірву, а опзжопа зростає неймовірними темпами. От тільки кляті порохоботи плутаються під ногами.

Я б додав, що не останню роль тут відіграв Коломойський, зі своєю ідеєю реваншу. Вони і перед місцевими виборами хотіли повторити мульку про лоха, який став мером/президентом, запустили серіал "Кандидат" на 1+1, але не зайшло.
Ну, і основний спонсор реваншу - Раша, яка по своїм каналам, до ригачки, мочила Порошенка і Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11149
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6801680268036804
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Replay і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26321)
14.11.2020 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.