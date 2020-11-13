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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6802680368046805>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:04

Вкладчик1234

Можно тебя попросить, никогда больше не вешать сюда ролики этой русской твари и подонка. Это ведь и тебя тоже соответственно характеризует. Далеко не с лучшей стороны. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:20

Вкладчик1234
Так вот ты какой, Северный Олень?! (С

К своему стыду :oops: , впервые воочию увидел это краснокнижное животное в дикой природе.
Спасибо.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:20

  unicdima написав:
  Libo написав:Вкладчик1234

Можно тебя попросить, никогда больше не вешать сюда ролики этой русской твари и подонка. Это ведь и тебя тоже соответственно характеризует. Далеко не с лучшей стороны. :oops:

Це ж кумир ваших олешкоподібних порохатих пропагандонів, вони так старанно його копіюють, а ти його тварью обізвав. :D

Ти нічого не переплутав? Вже забув, як толя на виборах 2019 топив за бубочку?
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:23

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Вже забув, як толя на виборах 2019 топив за бубочку?

Шаріков сам хоче стати Бубочкою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:51

  lapay написав:
  Schmit написав:Вже забув, як толя на виборах 2019 топив за бубочку?

Шаріков сам хоче стати Бубочкою.

Очевидний (тільки не зебобікам) кремлеботський план.
На фоні криків про корупцію (якої тепер стало ще більше) руками туповатого наріду компетентну проукраїнську владу (при якій скрепоносні ще ніколи так погано не жили) замінено на профанів та недоумків. Далі (очікувано) клоуни ведуть країну до катастрофи і все це списується на майдан (“Вот видите, к чему привел ваш майдан”) . В акурат до нових виборів (чи раніше) прокремлівські сили повинні стати єдиними рятівниками ситуації у очах тупуватого наріду.
Поки що цей план діє бездоганно. Канали мертвечука, шарії, страни… (котрі на виборах 2019 активно агітували за бубочку), зараз топлять його з усією силою. Рейтинги слуг летять у прірву, а опзжопа зростає неймовірними темпами. От тільки кляті порохоботи плутаються під ногами.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:13

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Очевидний (тільки не зебобікам) кремлеботський план.
На фоні криків про корупцію (якої тепер стало ще більше) руками туповатого наріду компетентну проукраїнську владу (при якій скрепоносні ще ніколи так погано не жили) замінено на профанів та недоумків. Далі (очікувано) клоуни ведуть країну до катастрофи і все це списується на майдан (“Вот видите, к чему привел ваш майдан”) . В акурат до нових виборів (чи раніше) прокремлівські сили повинні стати єдиними рятівниками ситуації у очах тупуватого наріду.
Поки що цей план діє бездоганно. Канали мертвечука, шарії, страни… (котрі на виборах 2019 активно агітували за бубочку), зараз топлять його з усією силою. Рейтинги слуг летять у прірву, а опзжопа зростає неймовірними темпами. От тільки кляті порохоботи плутаються під ногами.

Я б додав, що не останню роль тут відіграв Коломойський, зі своєю ідеєю реваншу. Вони і перед місцевими виборами хотіли повторити мульку про лоха, який став мером/президентом, запустили серіал "Кандидат" на 1+1, але не зайшло.
Ну, і основний спонсор реваншу - Раша, яка по своїм каналам, до ригачки, мочила Порошенка і Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:28

Итак, начнём
  zРадио написав:В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест

Написано, что "В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты"
Но оказалось, что только в декабре 2013 года, а не за весь год
  zРадио написав:pesikot
Я в расчетах брал декабрь 2013-го. 1950 пенсия, 3600 зарплата.

Откуда взята цифра пенсии в 1950 грн - неизвестно

Брехло ты и манипулятор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:46

Читаю вот, удвиляюсь на вас.
Если честно, настолько "поверхностоное" понимание процессов, просто жуть.
толя топит за себя и за своих олигархов, путину он не нужен, как не нужна путину и Украина в составе рашки.
вот те льготы, детям жертв Майдана- явно попытка подмазаться к националистам, потому что на самом деле, зекоманда боится только националистов а не путина с его рашкой и не опызыжы
а так, все телодвижения власти, попытка продержаться ещё какое-то время у кормушки

то, что финал близок, все понимают и ищут способ оттянуть конец...

да, диктатура - не поможет, слишком много оружия на руках, бойня будет

вы смотрите много ТВ, задача которого - исказить действительность, отвлечь от реальных проблем, т.к. СМИ - принадлежат олигархам а не народу

даже не знаю, а что в Украине -принадлежит народу Украины?
власть у олигархов, они её контроллируют
силовики под контролью власти, которую контроллируют олигархи
суды под олигархами, СМИ под олигархами

народ вообше ничего не решает, ему дают выбрать из нескольких "кукол", которыми управляют одни и те же олигархи.
Какая разница, Зе или По или Йу или там Кличко?
Вот что изменится, если Кличка у отаманы?
Да ничего! Не, ну речи будут прикольнее чем у Зе, познавательные с точки зрения логики! :D
А со стороны налогообложения и там места в мировом разделении труда, да ничего не изменится! Прийдут новые "любители покушать" за столом Власти!

И толя ничего не сделает, т.к. Коломойский и Ахметов что-то решает, вот Сорос решает а не какой-то там шарий и как скажет коломойский, так и будет а если шарий будет против, то его уговорят пересмотреть своё мнение, притом очень быстро уговорят. :D

представил, вот шариков в президентах и уже через месяц президенства, будет выдавать "потрадавшим на Майдане" ключи от Бентли и рассказывать о необходимости сравнять ордло с землёй! :D Элементарно!
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:46

Re: Політичні дискусії

Армения подтвердила гибель более 2300 солдат в войне в Нагорном Карабахе. "На данный момент экспертизу прошли тела 2317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.
------------
і це ще далеко не всі.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:50

Кратко. 2020-11-14

Кратко. 2020-11-14

1) Силы ООС "дали адекватный ответ" оккупантам на их обстрелы – штаб
Кроме того, вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеским снайпером. "Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы дали адекватный ответ. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились"

Оккупанты 5 раз обстреливали украинских военных на Донбассе
Российские наемники 5 раз нарушали «тишину», обстреливая украинских бойцов, в частности, из снайперской винтовки

Если у кого амнезия, то по условиям перемирия - снайпера запрещены. Но не для орков

2) Безвиз и помощь МВФ зависят от борьбы с коррупцией – посол ЕС в Украине
"Экономическая стабильность Украины поддерживается за счет кредита МВФ в размере $5 млрд. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (а также продолжить пользование безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией

Только Бубочки зализали ж*** отверстие, что он победил отмену безвиза.
Как ЕС напомнило о своих предупреждениях
И Бубочка тут на больничных не отсидится. Он президент 24/7

3) Украина рискует снова попасть в черный список FATF. Пострадают все: и бизнес, и население
Если Украина в скором времени не усовершенствует законодательство, рискует снова оказаться в "серой зоне" или попасть в черный список FATF (укр.)

Пока при Порошенко Украину вытаскивали из чёрных списков FATF.
При "честном" Бубочке, сам Бубочка и его зелёная плесень, затягивают Украину обратно в черные списки FATF

4) СБУ купила у людей Гладковського кросовери Hyundai Tucson за 23 мільйони
unicdima, давай, расскажи, что этот тендер был ещё в 2019 году
Как развели хомячков на Свинарчука, а хомячки повелись

5) Вцепился в кресло | Трамп теряет республиканцев, адвокатов и даже Fox News. Но не признает Байдена
Влиятельные американские СМИ пишут: Трамп проиграл, и сам это знает. Но упорно продолжает отрицать

Зеленский будет делать тоже самое. Отрицать своё поражение и бегать по судам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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