Додано: Суб 14 лис, 2020 15:46

Читаю вот, удвиляюсь на вас.Если честно, настолько "поверхностоное" понимание процессов, просто жуть.толя топит за себя и за своих олигархов, путину он не нужен, как не нужна путину и Украина в составе рашки.вот те льготы, детям жертв Майдана- явно попытка подмазаться к националистам, потому что на самом деле, зекоманда боится только националистов а не путина с его рашкой и не опызыжыа так, все телодвижения власти, попытка продержаться ещё какое-то время у кормушкито, что финал близок, все понимают и ищут способ оттянуть конец...да, диктатура - не поможет, слишком много оружия на руках, бойня будетвы смотрите много ТВ, задача которого - исказить действительность, отвлечь от реальных проблем, т.к. СМИ - принадлежат олигархам а не народудаже не знаю, а что в Украине -принадлежит народу Украины?власть у олигархов, они её контроллируютсиловики под контролью власти, которую контроллируют олигархисуды под олигархами, СМИ под олигархаминарод вообше ничего не решает, ему дают выбрать из нескольких "кукол", которыми управляют одни и те же олигархи.Какая разница, Зе или По или Йу или там Кличко?Вот что изменится, если Кличка у отаманы?Да ничего! Не, ну речи будут прикольнее чем у Зе, познавательные с точки зрения логики!А со стороны налогообложения и там места в мировом разделении труда, да ничего не изменится! Прийдут новые "любители покушать" за столом Власти!И толя ничего не сделает, т.к. Коломойский и Ахметов что-то решает, вот Сорос решает а не какой-то там шарий и как скажет коломойский, так и будет а если шарий будет против, то его уговорят пересмотреть своё мнение, притом очень быстро уговорят.представил, вот шариков в президентах и уже через месяц президенства, будет выдавать "потрадавшим на Майдане" ключи от Бентли и рассказывать о необходимости сравнять ордло с землёй!Элементарно!