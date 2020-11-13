RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6802680368046805

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:10

pesikot
Зеленский будет делать тоже самое. Отрицать своё поражение и бегать по судам

не будет. он уже свою задачу выполнил, провёл страну через точку невозврата

по трампу, кто вникал в систему сша, тот понял, фальсификации там дикие, притом давно применяются.
овощ с его каруселями 2004,дитя малое

трамп проиграл, за Байденом банкиры и негры с мексиканцами, это боевики готовые
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 20.06.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:19

"Экономическая стабильность Украины поддерживается за счет кредита МВФ в размере $5 млрд. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (а также продолжить пользование безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией

А вот и Врач с укольчиком к бубочке в палату зашёл, а если бубочка будет капризничать ~ прийдёт бабайка.
Трамп теряет республиканцев
Влиятельные американские СМИ пишут: Трамп проиграл, и сам это знает. Но упорно продолжает отрицать.

Это не соответствует действительности. Респы перегруппировались. Пополнили и сомкнули ряды.

Влиятельные в прошлом сми, в настоящем вертятся с хозяевами на сковородке, будущее туманно.
Рекомендую ползти на звуки

~Ежииик.
~Лошаадка.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1974
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:30

Re: Політичні дискусії

  bevzaalex написав:Влиятельные в прошлом сми, в настоящем вертятся с хозяевами на сковородке, будущее туманно.
Рекомендую ползти на звуки

~Ежииик.
~Лошаадка.

~Медвеженок :lol:

Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4748
З нами з: 03.12.14
Подякував: 692 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:37

  pesikot написав:Итак, начнём
  zРадио написав:В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест

Написано, что "В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты"
Но оказалось, что только в декабре 2013 года, а не за весь год
  zРадио написав:pesikot
Я в расчетах брал декабрь 2013-го. 1950 пенсия, 3600 зарплата.

Откуда взята цифра пенсии в 1950 грн - неизвестно

Брехло ты и манипулятор


Отвечу. Просто быстро не могу найти информацию, которую использовал в аналогичном споре с твоих же вторым сценическим псевдонимом Sommer около 2-х лет назад
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8280
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1511 раз.
Подякували: 3407 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:40

Мизантрóп
Медвежонок их сам найдет.
Он самоваром занят.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1974
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:48

  zРадио написав:
  pesikot написав:Итак, начнём
  zРадио написав:В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест

Написано, что "В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты"
Но оказалось, что только в декабре 2013 года, а не за весь год
  zРадио написав:pesikot
Я в расчетах брал декабрь 2013-го. 1950 пенсия, 3600 зарплата.

Откуда взята цифра пенсии в 1950 грн - неизвестно

Брехло ты и манипулятор


Отвечу. Просто быстро не могу найти информацию, которую использовал в аналогичном споре с твоих же вторым сценическим псевдонимом Sommer около 2-х лет назад

Слился, брехло
А как дышал, как дышал :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5501
З нами з: 31.08.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6802680368046805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90804)
14.11.2020 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.