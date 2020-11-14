Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Экономическая стабильность Украины поддерживается за счет кредита МВФ в размере $5 млрд. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (а также продолжить пользование безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией
А вот и Врач с укольчиком к бубочке в палату зашёл, а если бубочка будет капризничать ~ прийдёт бабайка.
Трамп теряет республиканцев
Влиятельные американские СМИ пишут: Трамп проиграл, и сам это знает. Но упорно продолжает отрицать.
Это не соответствует действительности. Респы перегруппировались. Пополнили и сомкнули ряды.
Влиятельные в прошлом сми, в настоящем вертятся с хозяевами на сковородке, будущее туманно. Рекомендую ползти на звуки
bevzaalex написав:Влиятельные в прошлом сми, в настоящем вертятся с хозяевами на сковородке, будущее туманно. Рекомендую ползти на звуки
~Ежииик. ~Лошаадка.
~Медвеженок
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
pesikot написав:Слился, брехло А как дышал, как дышал
Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!
Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!