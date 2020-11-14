Додано: Суб 14 лис, 2020 19:22

Россия имеет титаническую зависимость от нефти и для России конец эпохи углеводородов означает потерю огромной части экономики.



Об этом глава российской корпорации «Роснано», бывший первый вице-премьер правительства России Анатолий Чубайс заявил на международном корпоративном форуме «Горизонты», который прошел 13 ноября, информирует enovosty.com/news.



Он отметил, что в России топливно-энергетический комплекс – это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта.



Чубайс считает, что в РФ оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Он сказал, что стране придется делать поворот.



По словам главы «Роснано», для Европы конец эры углеводородов означает конец зависимости от России. А для РФ конец углеводородов означает потерю колоссальной части экономики.



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Чубайс заявил, что Россия должна «реагировать сильнее», двигаться с опережением, потому что иначе может потерять более потерять 20% ВВП.



Нефтяная промышленность является ведущей отраслью российской промышленности. Нефть является важнейшей статьей российского экспорта. В 2019 году в России добывалось нефти 10,8 млн баррелей в сутки. Это был третий показатель в мире после США и Саудовской Аравии. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть, Россия потеряла существенную часть своих доходов, что сказалось на уровне жизни россиян и социальных программах.

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