Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Экономическая стабильность Украины поддерживается за счет кредита МВФ в размере $5 млрд. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (а также продолжить пользование безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией
А вот и Врач с укольчиком к бубочке в палату зашёл, а если бубочка будет капризничать ~ прийдёт бабайка.
Трамп теряет республиканцев
Влиятельные американские СМИ пишут: Трамп проиграл, и сам это знает. Но упорно продолжает отрицать.
Это не соответствует действительности. Респы перегруппировались. Пополнили и сомкнули ряды.
Влиятельные в прошлом сми, в настоящем вертятся с хозяевами на сковородке, будущее туманно. Рекомендую ползти на звуки
bevzaalex написав:Влиятельные в прошлом сми, в настоящем вертятся с хозяевами на сковородке, будущее туманно. Рекомендую ползти на звуки
~Ежииик. ~Лошаадка.
~Медвеженок
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
pesikot написав:Слился, брехло А как дышал, как дышал
Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!
Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!
Россия имеет титаническую зависимость от нефти и для России конец эпохи углеводородов означает потерю огромной части экономики.
Об этом глава российской корпорации «Роснано», бывший первый вице-премьер правительства России Анатолий Чубайс заявил на международном корпоративном форуме «Горизонты», который прошел 13 ноября, информирует enovosty.com/news.
Он отметил, что в России топливно-энергетический комплекс – это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта.
Чубайс считает, что в РФ оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Он сказал, что стране придется делать поворот.
По словам главы «Роснано», для Европы конец эры углеводородов означает конец зависимости от России. А для РФ конец углеводородов означает потерю колоссальной части экономики.
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Чубайс заявил, что Россия должна «реагировать сильнее», двигаться с опережением, потому что иначе может потерять более потерять 20% ВВП.
Нефтяная промышленность является ведущей отраслью российской промышленности. Нефть является важнейшей статьей российского экспорта. В 2019 году в России добывалось нефти 10,8 млн баррелей в сутки. Это был третий показатель в мире после США и Саудовской Аравии. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть, Россия потеряла существенную часть своих доходов, что сказалось на уровне жизни россиян и социальных программах.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
zРадио написав:Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!
А у 2013? На 3/4?
Розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 січня 2013 р. складе 894 грн.
голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук вважає, що реальний прожитковий мінімум для громадянина України на дві-три тисячі гривень вищий від офіційно задекларованого владою. Він наголосив, що в разі врахування справжніх витрат для однієї особи з урахуванням необхідних щомісячних житлово-комунальних платежів і офіційного рівня інфляції, прожитковий мінімум має становити не 1037 грн, а щонайменше 3900 грн. https://www.unn.com.ua/uk/news/668939-p ... -2000-roku