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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6803680468056806>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:10

pesikot
Зеленский будет делать тоже самое. Отрицать своё поражение и бегать по судам

не будет. он уже свою задачу выполнил, провёл страну через точку невозврата

по трампу, кто вникал в систему сша, тот понял, фальсификации там дикие, притом давно применяются.
овощ с его каруселями 2004,дитя малое

трамп проиграл, за Байденом банкиры и негры с мексиканцами, это боевики готовые
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:19

"Экономическая стабильность Украины поддерживается за счет кредита МВФ в размере $5 млрд. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (а также продолжить пользование безвизовым режимом). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией

А вот и Врач с укольчиком к бубочке в палату зашёл, а если бубочка будет капризничать ~ прийдёт бабайка.
Трамп теряет республиканцев
Влиятельные американские СМИ пишут: Трамп проиграл, и сам это знает. Но упорно продолжает отрицать.

Это не соответствует действительности. Респы перегруппировались. Пополнили и сомкнули ряды.

Влиятельные в прошлом сми, в настоящем вертятся с хозяевами на сковородке, будущее туманно.
Рекомендую ползти на звуки

~Ежииик.
~Лошаадка.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:30

Re: Політичні дискусії

  bevzaalex написав:Влиятельные в прошлом сми, в настоящем вертятся с хозяевами на сковородке, будущее туманно.
Рекомендую ползти на звуки

~Ежииик.
~Лошаадка.

~Медвеженок :lol:

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:37

  pesikot написав:Итак, начнём
  zРадио написав:В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест

Написано, что "В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты"
Но оказалось, что только в декабре 2013 года, а не за весь год
  zРадио написав:pesikot
Я в расчетах брал декабрь 2013-го. 1950 пенсия, 3600 зарплата.

Откуда взята цифра пенсии в 1950 грн - неизвестно

Брехло ты и манипулятор


Отвечу. Просто быстро не могу найти информацию, которую использовал в аналогичном споре с твоих же вторым сценическим псевдонимом Sommer около 2-х лет назад
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:40

Мизантрóп
Медвежонок их сам найдет.
Он самоваром занят.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:48

  zРадио написав:
  pesikot написав:Итак, начнём
  zРадио написав:В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты, сегодня - 25%. Антисоциальное государство в "лучшем" своем виде! Кто не работает, тот не ест

Написано, что "В 2013-м средняя пенсия составляла 55% средней зарплаты"
Но оказалось, что только в декабре 2013 года, а не за весь год
  zРадио написав:pesikot
Я в расчетах брал декабрь 2013-го. 1950 пенсия, 3600 зарплата.

Откуда взята цифра пенсии в 1950 грн - неизвестно

Брехло ты и манипулятор


Отвечу. Просто быстро не могу найти информацию, которую использовал в аналогичном споре с твоих же вторым сценическим псевдонимом Sommer около 2-х лет назад

Слился, брехло
А как дышал, как дышал :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:22

  pesikot написав:Слился, брехло
А как дышал, как дышал :)


Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!

Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 17:30

  Kudrjavuy написав:А учитывая чрезвычайную ситуацию ... Здесь вновь упираемся в ВР

И "молодая команда" только вошла во вкус реализации возможностей власти.

Да. Одна большая зеленая чрезвычайная ситуация.
Импичмент. Звучит грозно, а на деле долгая и мучительная процедура. Нам вредная.

Молодая команда, действительно, вошла во вкус и раздрай, слепо раздула свои амбиции, на фоне блеклых досягнэнь.
Беняфициаров вполне устраивает эта мутная вода.
Вот почему Лютый Враг так торопиться, на корню ликвидировать любые производственные возможности Украины к реанимации.

Спешка ~ это плохо, можно споткнуться.
Или утюг дома забыть выключить.
Да мы и сами неплохо справляемся.)
С руиной.
Скоро світатиме.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:22

Россия имеет титаническую зависимость от нефти и для России конец эпохи углеводородов означает потерю огромной части экономики.

Об этом глава российской корпорации «Роснано», бывший первый вице-премьер правительства России Анатолий Чубайс заявил на международном корпоративном форуме «Горизонты», который прошел 13 ноября, информирует enovosty.com/news.

Он отметил, что в России топливно-энергетический комплекс – это 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта.

Чубайс считает, что в РФ оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Он сказал, что стране придется делать поворот.

По словам главы «Роснано», для Европы конец эры углеводородов означает конец зависимости от России. А для РФ конец углеводородов означает потерю колоссальной части экономики.

Читайте: Суда США столкнулись с российской агрессией возле Аляски

Чубайс заявил, что Россия должна «реагировать сильнее», двигаться с опережением, потому что иначе может потерять более потерять 20% ВВП.

Нефтяная промышленность является ведущей отраслью российской промышленности. Нефть является важнейшей статьей российского экспорта. В 2019 году в России добывалось нефти 10,8 млн баррелей в сутки. Это был третий показатель в мире после США и Саудовской Аравии. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть, Россия потеряла существенную часть своих доходов, что сказалось на уровне жизни россиян и социальных программах.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:24

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!


А у 2013? На 3/4?
Розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 січня 2013 р. складе 894 грн.


голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук вважає, що реальний прожитковий мінімум для громадянина України на дві-три тисячі гривень вищий від офіційно задекларованого владою.
Він наголосив, що в разі врахування справжніх витрат для однієї особи з урахуванням необхідних щомісячних житлово-комунальних платежів і офіційного рівня інфляції, прожитковий мінімум має становити не 1037 грн, а щонайменше 3900 грн. https://www.unn.com.ua/uk/news/668939-p ... -2000-roku

Розмір пенсії http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... rik_u.html
Зарплати https://www.pfu.gov.ua/33851-pokaznyky- ... -2013-rik/
Що Ви там напостраждали внаслідок майдану-2013 не ясно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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