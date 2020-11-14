Додано: Суб 14 лис, 2020 19:31



Действительно уникальное видео. Видео о крымских сёлах, где еле-еле теплиться жизнь. Как живут люди в таких условиях? Тяжело живут, кто мог - тот уехал, а БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЖИТЕЛЕЙ, КРОМЕ СОВСЕМ НЕМНОГИХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ХОТЯТ УЕЗЖАТЬ ИЗ РОДНЫХ МЕСТ, просто некуда и не на что уезжать, потому ЧТО ОНИ буквально выживают как могут. Иначе как выживанием это не назвать: разбитые дороги, отсутствие в ДЕРЕВНЯХ воды пригодной для питья, А В НЕКОТОРЫХ СЁЛАХ даже небольших продуктовых магазинов! Рабочие места, медицинская помощь - всё это за много-много километров. ШКОЛА ТОЖЕ ЕСТЬ ДАЛЕКО НЕ В КАЖДОМ СЕЛЕ. А автобус ходит самое лучшее несколько раз в неделю, ДА и то, в плохую погоду зимой может и СОВСЕМ не проехать. А ведь когда-то это были богатейшие СОВхозы-миллионЕРЫ! С хорошей инфраструктурой, у людей была работа, и вполне комфортные условия жизни: добротные дома, школы и детские сады для детей, поликлиники и больницы. Нельзя сказать, то сейчас всё заброшено! Поля засеиваются и кое-где даже есть сезонная работа (на этих самых полях), но поселки и люди брошены на произвол судьбы. Если хотите увидеть Крым с неожиданной стороны - посмотрите это видео!

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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".