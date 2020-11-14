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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6803680468056806

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:31


Действительно уникальное видео. Видео о крымских сёлах, где еле-еле теплиться жизнь. Как живут люди в таких условиях? Тяжело живут, кто мог - тот уехал, а БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЖИТЕЛЕЙ, КРОМЕ СОВСЕМ НЕМНОГИХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ХОТЯТ УЕЗЖАТЬ ИЗ РОДНЫХ МЕСТ, просто некуда и не на что уезжать, потому ЧТО ОНИ буквально выживают как могут. Иначе как выживанием это не назвать: разбитые дороги, отсутствие в ДЕРЕВНЯХ воды пригодной для питья, А В НЕКОТОРЫХ СЁЛАХ даже небольших продуктовых магазинов! Рабочие места, медицинская помощь - всё это за много-много километров. ШКОЛА ТОЖЕ ЕСТЬ ДАЛЕКО НЕ В КАЖДОМ СЕЛЕ. А автобус ходит самое лучшее несколько раз в неделю, ДА и то, в плохую погоду зимой может и СОВСЕМ не проехать. А ведь когда-то это были богатейшие СОВхозы-миллионЕРЫ! С хорошей инфраструктурой, у людей была работа, и вполне комфортные условия жизни: добротные дома, школы и детские сады для детей, поликлиники и больницы. Нельзя сказать, то сейчас всё заброшено! Поля засеиваются и кое-где даже есть сезонная работа (на этих самых полях), но поселки и люди брошены на произвол судьбы. Если хотите увидеть Крым с неожиданной стороны - посмотрите это видео!
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:39

Ukrainian
Нового чубайс -он ничего не сказал. Рашка экспортирует природные ресурсы и олигархи богатеют.
к сожалению, спрос на газ и нефть как в Европе так и в Азии - сохраняется и рашка не потеряет свой рынок полностью, а с избранием Байдена, который поддерживает банкиров а не нефтянников(коропорации уже переживают за повышение налогов после избрания Байдена), неизвестно, как будут развиваться проекты со сжиженным газом из США в Европу.
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:48

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Нового чубайс -он ничего не сказал. Рашка экспортирует природные ресурсы и олигархи богатеют.
к сожалению, спрос на газ и нефть как в Европе так и в Азии - сохраняется и рашка не потеряет свой рынок полностью, а с избранием Байдена

Ніхто не говорить що рашка за ніч втратить 40% бюджетних надходжень але поступова втрата 5-10% уже змусить Кремль задуматись а може не потрібно Сирії та Україні допомагати може краще своїм селам допомогти
От навіть Крим за 6 років толком не підняли а скільки там того Криму
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:50

  Ой+ написав:Розмір пенсії http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... rik_u.html


Это уже было - я не могу помесячные данные сейчас найти. В какой закуток их перенесли, понятия не имею)
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 14 лис, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:51

Ukrainian Подтверждаю, за Крым!
У знакомого там родственники! Говорят, что за квартиру в Феодоссии платят по 300 баксов за коммуналку, что хлеб по 200 рублей за буханку(почти три бакса), что зуб удалить 200 долларов и вода по графику подаётся, вообщем полный "крыш им" пришел.
Работы нет, работают в полсмены.
по сёлам, кошек и собак уже есть начинают...
Вот он, руцкий мир какой.
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:54

  Replay написав:Российская, американская или там она хоть японская будет, вероятность того, что вместо вакцины нам впарят "водичку" - огромна, притом - "забодяжить" могут на местном уровне.

Сдаете через две недели тест ИФА и проверяете уровень антител и не впаяли ли вам водичку.
Поскольку таких любознательных при вакцинации будет море, то разные водички выявятся, думаю, быстрее, чем вы дойдете да аптеки с вакциной.
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