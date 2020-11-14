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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:31
Действительно уникальное видео. Видео о крымских сёлах, где еле-еле теплиться жизнь. Как живут люди в таких условиях? Тяжело живут, кто мог - тот уехал, а БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЖИТЕЛЕЙ, КРОМЕ СОВСЕМ НЕМНОГИХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ХОТЯТ УЕЗЖАТЬ ИЗ РОДНЫХ МЕСТ, просто некуда и не на что уезжать, потому ЧТО ОНИ буквально выживают как могут. Иначе как выживанием это не назвать: разбитые дороги, отсутствие в ДЕРЕВНЯХ воды пригодной для питья, А В НЕКОТОРЫХ СЁЛАХ даже небольших продуктовых магазинов! Рабочие места, медицинская помощь - всё это за много-много километров. ШКОЛА ТОЖЕ ЕСТЬ ДАЛЕКО НЕ В КАЖДОМ СЕЛЕ. А автобус ходит самое лучшее несколько раз в неделю, ДА и то, в плохую погоду зимой может и СОВСЕМ не проехать. А ведь когда-то это были богатейшие СОВхозы-миллионЕРЫ! С хорошей инфраструктурой, у людей была работа, и вполне комфортные условия жизни: добротные дома, школы и детские сады для детей, поликлиники и больницы. Нельзя сказать, то сейчас всё заброшено! Поля засеиваются и кое-где даже есть сезонная работа (на этих самых полях), но поселки и люди брошены на произвол судьбы. Если хотите увидеть Крым с неожиданной стороны - посмотрите это видео!
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:39
Ukrainian
Нового чубайс -он ничего не сказал. Рашка экспортирует природные ресурсы и олигархи богатеют.
к сожалению, спрос на газ и нефть как в Европе так и в Азии - сохраняется и рашка не потеряет свой рынок полностью, а с избранием Байдена, который поддерживает банкиров а не нефтянников(коропорации уже переживают за повышение налогов после избрания Байдена), неизвестно, как будут развиваться проекты со сжиженным газом из США в Европу.
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:48
Re: Політичні дискусії
Ніхто не говорить що рашка за ніч втратить 40% бюджетних надходжень але поступова втрата 5-10% уже змусить Кремль задуматись а може не потрібно Сирії та Україні допомагати може краще своїм селам допомогти
От навіть Крим за 6 років толком не підняли а скільки там того Криму
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:50
Это уже было - я не могу помесячные данные сейчас найти. В какой закуток их перенесли, понятия не имею)
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 14 лис, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:51
Ukrainian Подтверждаю, за Крым!
У знакомого там родственники! Говорят, что за квартиру в Феодоссии платят по 300 баксов за коммуналку, что хлеб по 200 рублей за буханку(почти три бакса), что зуб удалить 200 долларов и вода по графику подаётся, вообщем полный "крыш им" пришел.
Работы нет, работают в полсмены.
по сёлам, кошек и собак уже есть начинают...
Вот он, руцкий мир какой.
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:54
Сдаете через две недели тест ИФА и проверяете уровень антител и не впаяли ли вам водичку при вакцинации.
Но поскольку таких любознательных при вакцинации будет море, то разные водички выявятся, думаю, быстрее, чем вы дойдете до аптеки, где собрались купить вакцину.
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:57
Через півроку а потім через рік
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:58
Ukrainian
Та нi, москалi тупi вiд народження!
Никто там не будет думать за своих ватников, они бы*** тупое по сёлам осталось.
Слышал, что пенсий у них по сёлам, вообще не платят, дорог осенью и весной - нет, всё размывает..
Бабы - рожают дома, откуда в селе роддом, прямо на печи, как 200 лет назад!
медицина там вообще по сёлам отсутствует, раны мочой заливают и самогон как обезбаливающее!
В городах, дела не лучше, зарплаты ниже украинских, коммуналка выше, бензин дорогой, налоги на авто бешеные, дороги платные.
шурин там был, говорит в рашке полная задница, все готовы за сто баксов воевать против путена, а если стопарь нальют - то и за полтинник пойдут
И бухают все. Проодавцы в магазинах, в сёлах - бухие, заправщики - бухие, полицаи на трассе и те с запахом были!
не, ну водка и медведи на цепи, разбитые дороги и мёртвый леннин.
если им нефть перекрыть, подохнут завтра
Додано: Суб 14 лис, 2020 20:06
freeze
ща всё брошу и тесты буду сдавать
делать больше нечего
если тест докажет, что вакцина фуфло - хотя пачку баксов дадут?
нет?
тогда мне, проще, заказать вакцину через интернет!
думаю, через год, на али будут продавать с сертификатом
Я - короновируса не боюсь уже
Подохну? Ну, бывает, не надо будет каждый день думать, как заплатить коммуналку, что жрать на старости и как защитить свой дом от москальского агрессора.
А так, помру... путен приходит меня в плен брать, а я уже холодный!
И дулю на лбу нарисую, перед смертью, хай зна вража скотиняка, шо не взяв мене живим!
Кстати мысль!
Если мы все умрём, нас не смогут взять в плен!
А государство, не будет думать, как нам платить пенсии!
Не, ну это идея, кстати!
После 60-ти, умирать и не создавать проблем ни своим детям ни Шановному Панству!
Надо Законопроект в Раду подать!
Додано: Суб 14 лис, 2020 20:40
Replay
Увы, но наша реальность ...12 НОЯБРЯ 2020,
Интересно, но ни один писака не упоминает о "схемах", что привело к этому.
Это развал не производств базовых - а Государства, без Права быть Государством.
При чём свадебными генералами далёкими даже от понимания - что это такое и зачем?
- Главное им на жизнь в Киеве хватает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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