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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6804680568066807> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 14 лис, 2020 19:31

Действительно уникальное видео. Видео о крымских сёлах, где еле-еле теплиться жизнь. Как живут люди в таких условиях? Тяжело живут, кто мог - тот уехал, а БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЖИТЕЛЕЙ, КРОМЕ СОВСЕМ НЕМНОГИХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ХОТЯТ УЕЗЖАТЬ ИЗ РОДНЫХ МЕСТ, просто некуда и не на что уезжать, потому ЧТО ОНИ буквально выживают как могут. Иначе как выживанием это не назвать: разбитые дороги, отсутствие в ДЕРЕВНЯХ воды пригодной для питья, А В НЕКОТОРЫХ СЁЛАХ даже небольших продуктовых магазинов! Рабочие места, медицинская помощь - всё это за много-много километров. ШКОЛА ТОЖЕ ЕСТЬ ДАЛЕКО НЕ В КАЖДОМ СЕЛЕ. А автобус ходит самое лучшее несколько раз в неделю, ДА и то, в плохую погоду зимой может и СОВСЕМ не проехать. А ведь когда-то это были богатейшие СОВхозы-миллионЕРЫ! С хорошей инфраструктурой, у людей была работа, и вполне комфортные условия жизни: добротные дома, школы и детские сады для детей, поликлиники и больницы. Нельзя сказать, то сейчас всё заброшено! Поля засеиваются и кое-где даже есть сезонная работа (на этих самых полях), но поселки и люди брошены на произвол судьбы. Если хотите увидеть Крым с неожиданной стороны - посмотрите это видео! Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9256 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:39 Ukrainian

Нового чубайс -он ничего не сказал. Рашка экспортирует природные ресурсы и олигархи богатеют.

к сожалению, спрос на газ и нефть как в Европе так и в Азии - сохраняется и рашка не потеряет свой рынок полностью, а с избранием Байдена, который поддерживает банкиров а не нефтянников(коропорации уже переживают за повышение налогов после избрания Байдена), неизвестно, как будут развиваться проекты со сжиженным газом из США в Европу. Replay

Повідомлень: 2237 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:48 Re: Політичні дискусії Replay написав: Нового чубайс -он ничего не сказал. Рашка экспортирует природные ресурсы и олигархи богатеют.

к сожалению, спрос на газ и нефть как в Европе так и в Азии - сохраняется и рашка не потеряет свой рынок полностью, а с избранием Байдена Нового чубайс -он ничего не сказал. Рашка экспортирует природные ресурсы и олигархи богатеют.к сожалению, спрос на газ и нефть как в Европе так и в Азии - сохраняется и рашка не потеряет свой рынок полностью, а с избранием Байдена

Ніхто не говорить що рашка за ніч втратить 40% бюджетних надходжень але поступова втрата 5-10% уже змусить Кремль задуматись а може не потрібно Сирії та Україні допомагати може краще своїм селам допомогти

От навіть Крим за 6 років толком не підняли а скільки там того Криму Ніхто не говорить що рашка за ніч втратить 40% бюджетних надходжень але поступова втрата 5-10% уже змусить Кремль задуматись а може не потрібно Сирії та Україні допомагати може краще своїм селам допомогтиОт навіть Крим за 6 років толком не підняли а скільки там того Криму Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9256 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:50 Ой+ написав: Розмір пенсії http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... rik_u.html

Розмір пенсії



Это уже было - я не могу помесячные данные сейчас найти. В какой закуток их перенесли, понятия не имею) Это уже было - я не могу помесячные данные сейчас найти. В какой закуток их перенесли, понятия не имею) Востаннє редагувалось zРадио в Суб 14 лис, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 8286 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1512 раз. Подякували: 3409 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:51 Ukrainian Подтверждаю, за Крым!

У знакомого там родственники! Говорят, что за квартиру в Феодоссии платят по 300 баксов за коммуналку, что хлеб по 200 рублей за буханку(почти три бакса), что зуб удалить 200 долларов и вода по графику подаётся, вообщем полный "крыш им" пришел.

Работы нет, работают в полсмены.

по сёлам, кошек и собак уже есть начинают...

Вот он, руцкий мир какой. Replay

Повідомлень: 2237 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:54 Replay написав: Российская, американская или там она хоть японская будет, вероятность того, что вместо вакцины нам впарят "водичку" - огромна, притом - "забодяжить" могут на местном уровне. Российская, американская или там она хоть японская будет, вероятность того, что вместо вакцины нам впарят "водичку" - огромна, притом - "забодяжить" могут на местном уровне.

Сдаете через две недели тест ИФА и проверяете уровень антител и не впаяли ли вам водичку при вакцинации.



Но поскольку таких любознательных при вакцинации будет море, то разные водички выявятся, думаю, быстрее, чем вы дойдете до аптеки, где собрались купить вакцину. Сдаете через две недели тест ИФА и проверяете уровень антител и не впаяли ли вам водичку при вакцинации.Но поскольку таких любознательных при вакцинации будет море, то разные водички выявятся, думаю, быстрее, чем вы дойдете до аптеки, где собрались купить вакцину. freeze 4 Повідомлень: 19096 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4553 раз. Подякували: 7280 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:57 freeze написав: Replay написав: Российская, американская или там она хоть японская будет, вероятность того, что вместо вакцины нам впарят "водичку" - огромна, притом - "забодяжить" могут на местном уровне. Российская, американская или там она хоть японская будет, вероятность того, что вместо вакцины нам впарят "водичку" - огромна, притом - "забодяжить" могут на местном уровне.

Сдаете через две недели тест ИФА и проверяете уровень антител и не впаяли ли вам водичку при вакцинации.



Но поскольку таких любознательных при вакцинации будет море, то разные водички выявятся, думаю, быстрее, чем вы дойдете до аптеки, где собрались купить вакцину. Сдаете через две недели тест ИФА и проверяете уровень антител и не впаяли ли вам водичку при вакцинации.Но поскольку таких любознательных при вакцинации будет море, то разные водички выявятся, думаю, быстрее, чем вы дойдете до аптеки, где собрались купить вакцину.

Через півроку а потім через рік Через півроку а потім через рік Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9256 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 19:58 Ukrainian Ніхто не говорить що рашка за ніч втратить 40% бюджетних надходжень але поступова втрата 5-10% уже змусить Кремль задуматись а може не потрібно Сирії та Україні допомагати може краще своїм селам допомогти

От навіть Крим за 6 років толком не підняли а скільки там того Криму

Та нi, москалi тупi вiд народження!

Никто там не будет думать за своих ватников, они бы*** тупое по сёлам осталось.

Слышал, что пенсий у них по сёлам, вообще не платят, дорог осенью и весной - нет, всё размывает..

Бабы - рожают дома, откуда в селе роддом, прямо на печи, как 200 лет назад!

медицина там вообще по сёлам отсутствует, раны мочой заливают и самогон как обезбаливающее!



В городах, дела не лучше, зарплаты ниже украинских, коммуналка выше, бензин дорогой, налоги на авто бешеные, дороги платные.



шурин там был, говорит в рашке полная задница, все готовы за сто баксов воевать против путена, а если стопарь нальют - то и за полтинник пойдут



И бухают все. Проодавцы в магазинах, в сёлах - бухие, заправщики - бухие, полицаи на трассе и те с запахом были!

не, ну водка и медведи на цепи, разбитые дороги и мёртвый леннин.

если им нефть перекрыть, подохнут завтра Та нi, москалi тупi вiд народження!Никто там не будет думать за своих ватников, они бы*** тупое по сёлам осталось.Слышал, что пенсий у них по сёлам, вообще не платят, дорог осенью и весной - нет, всё размывает..Бабы - рожают дома, откуда в селе роддом, прямо на печи, как 200 лет назад!медицина там вообще по сёлам отсутствует, раны мочой заливают и самогон как обезбаливающее!В городах, дела не лучше, зарплаты ниже украинских, коммуналка выше, бензин дорогой, налоги на авто бешеные, дороги платные.шурин там был, говорит в рашке полная задница, все готовы за сто баксов воевать против путена, а если стопарь нальют - то и за полтинник пойдутИ бухают все. Проодавцы в магазинах, в сёлах - бухие, заправщики - бухие, полицаи на трассе и те с запахом были!не, ну водка и медведи на цепи, разбитые дороги и мёртвый леннин.если им нефть перекрыть, подохнут завтра Replay

Повідомлень: 2237 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 20:06 freeze Сдаете через две недели тест ИФА и проверяете уровень антител и не впаяли ли вам водичку при вакцинации.

ща всё брошу и тесты буду сдавать

делать больше нечего

если тест докажет, что вакцина фуфло - хотя пачку баксов дадут?

нет?

тогда мне, проще, заказать вакцину через интернет!

думаю, через год, на али будут продавать с сертификатом



Я - короновируса не боюсь уже

Подохну? Ну, бывает, не надо будет каждый день думать, как заплатить коммуналку, что жрать на старости и как защитить свой дом от москальского агрессора.

А так, помру... путен приходит меня в плен брать, а я уже холодный!

И дулю на лбу нарисую, перед смертью, хай зна вража скотиняка, шо не взяв мене живим!



Кстати мысль!

Если мы все умрём, нас не смогут взять в плен!

А государство, не будет думать, как нам платить пенсии!

Не, ну это идея, кстати!

После 60-ти, умирать и не создавать проблем ни своим детям ни Шановному Панству!



Надо Законопроект в Раду подать! ща всё брошу и тесты буду сдаватьделать больше нечегоесли тест докажет, что вакцина фуфло - хотя пачку баксов дадут?нет?тогда мне, проще, заказать вакцину через интернет!думаю, через год, на али будут продавать с сертификатомЯ - короновируса не боюсь ужеПодохну? Ну, бывает, не надо будет каждый день думать, как заплатить коммуналку, что жрать на старости и как защитить свой дом от москальского агрессора.А так, помру... путен приходит меня в плен брать, а я уже холодный!И дулю на лбу нарисую, перед смертью, хай зна вража скотиняка, шо не взяв мене живим!Кстати мысль!Если мы все умрём, нас не смогут взять в плен!А государство, не будет думать, как нам платить пенсии!Не, ну это идея, кстати!После 60-ти, умирать и не создавать проблем ни своим детям ни Шановному Панству!Надо Законопроект в Раду подать! Replay

Повідомлень: 2237 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 20:40 Replay

Увы, но наша реальность ...12 НОЯБРЯ 2020,

https://v-variant.com.ua/article/shakhtary-zarplata/



В ожидании достойной жизни: как шахтеры живут без зарплаты в прифронтовом поселке



Жизнь за счет родителей-пенсионеров и отсутствие просвета. Таковы реалии прифронтовых горняков



На следующей неделе Верховная Рада должна рассмотреть вопрос выделения денег на частичное погашение задолженности по зарплате горнякам. 1,4 млрд грн — именно столько должно государство шахтерам за 2,5 месяца.



Как живут люди в прифронтовой Новоивановке без денег — в материале «Восточного варианта».



Пенсионеры кормят взрослых детей

Магазин, где работает Ирина, — один из двух в Новоивановке. Поселок — спутник Горского, что на Луганщине. Все местные работают на соседних шахтах «Горная» и «Карбонит».



«Как перестали платить шахтерам, так и у нас выручка уменьшается. Им не за что покупать продукты. В долг даем, но только пенсионерам. Шахтерам — нет. Кто знает, сколько времени они еще не будут получать деньги? Ни один предприниматель на такую ​​авантюру не пойдет», — говорит Ирина.



Средняя задолженность у горняков — 30 тысяч гривен, у обслуживающего персонала — 15-20 тысяч.



«У меня дочь с мужем работают на шахте. Поэтому сейчас кормлю две семьи. А этим летом еще и с огородов ничего не собрали. Засуха была страшная. Колодцы высохли. Ручей едва ли течет. Набрать ведро — 5 минут. А сюда едут люди из Горского, Золотого, идут со всей Новоивановки», — объясняет она.



По словам Ирины, дети шахтеров не могут учиться дистанционно — нет денег, заплатить за интернет. У некоторых уже отключили электричество за долги.



"Замкнутый круг"

Такая ситуация не только на Луганщине, говорит председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«Общий долг перед работниками угольной промышленности — 1 миллиард 400 миллионов гривен. Многие шахты стоят. Добычу угля не ведут. Угольная отрасль последние годы была дотационная, но сейчас ситуация действительно критическая», — объясняет он.



В очікуванні гідного життя: як у прифронтовій Луганщині шахтарі живуть без зарплатні

Фото: Восточный вариант

За следующую дотацию должны проголосовать депутаты на следующей неделе.



«За счет “Нафтогаза” должны пополнить “COVID-ный” фонд. А уже из него — перечислить деньги горнякам. Но надо понимать, что пройдет еще время, задолженность увеличится. То есть этих 1,4 млрд уже снова не хватит. Замкнутый круг, понимаете?», — пояснил Волынец.



“На Луганщине нет рентабельных шахт”

О проблемах угольных шахт области рассказал нам один из топ-менеджеров угольного предприятия области. Из-за реакции в Министерстве он попросил не называть свое имя и должность.



«Сейчас объемы добычи угля в 3-7 раз меньше рентабельных объемов. То есть, чтобы платить зарплаты, оплачивать электроэнергию нужно продавать в разы больше угля», — пояснил он.



В очікуванні гідного життя: як у прифронтовій Луганщині шахтарі живуть без зарплатні

Фото: Восточный вариант

Мешает этому — отсутствие финансирования на развитие, говорит чиновник.



«Чтобы продавать больше угля, его нужно добыть. Для этого нужно открывать новые ряды, новые горизонты. Вкладывать в это деньги. А дотации идут только на то, чтобы выдать зарплату. Денег не хватает даже на существующие мощности, не говоря о новых», — говорит он.



Но и закрывать шахты — не выход, считает мужчина. Это приведет к вымиранию региона и экологической катастрофе.



Семьи же горняков рассуждают более конкретно — им сегодня не за что жить, в ожидании заработанных денег Жизнь за счет родителей-пенсионеров и отсутствие просвета. Таковы реалии прифронтовых горняковНа следующей неделе Верховная Рада должна рассмотреть вопрос выделения денег на частичное погашение задолженности по зарплате горнякам. 1,4 млрд грн — именно столько должно государство шахтерам за 2,5 месяца.Как живут люди в прифронтовой Новоивановке без денег — в материале «Восточного варианта».Пенсионеры кормят взрослых детейМагазин, где работает Ирина, — один из двух в Новоивановке. Поселок — спутник Горского, что на Луганщине. Все местные работают на соседних шахтах «Горная» и «Карбонит».«Как перестали платить шахтерам, так и у нас выручка уменьшается. Им не за что покупать продукты. В долг даем, но только пенсионерам. Шахтерам — нет. Кто знает, сколько времени они еще не будут получать деньги? Ни один предприниматель на такую ​​авантюру не пойдет», — говорит Ирина.Средняя задолженность у горняков — 30 тысяч гривен, у обслуживающего персонала — 15-20 тысяч.«У меня дочь с мужем работают на шахте. Поэтому сейчас кормлю две семьи. А этим летом еще и с огородов ничего не собрали. Засуха была страшная. Колодцы высохли. Ручей едва ли течет. Набрать ведро — 5 минут. А сюда едут люди из Горского, Золотого, идут со всей Новоивановки», — объясняет она.По словам Ирины, дети шахтеров не могут учиться дистанционно — нет денег, заплатить за интернет. У некоторых уже отключили электричество за долги.«Общий долг перед работниками угольной промышленности — 1 миллиард 400 миллионов гривен. Многие шахты стоят. Добычу угля не ведут. Угольная отрасль последние годы была дотационная, но сейчас ситуация действительно критическая», — объясняет он.В очікуванні гідного життя: як у прифронтовій Луганщині шахтарі живуть без зарплатніФото: Восточный вариантЗа следующую дотацию должны проголосовать депутаты на следующей неделе.«За счет “Нафтогаза” должны пополнить “COVID-ный” фонд. А уже из него — перечислить деньги горнякам. Но надо понимать, что пройдет еще время, задолженность увеличится. То есть этих 1,4 млрд уже снова не хватит. Замкнутый круг, понимаете?», — пояснил Волынец.“На Луганщине нет рентабельных шахт”О проблемах угольных шахт области рассказал нам один из топ-менеджеров угольного предприятия области. Из-за реакции в Министерстве он попросил не называть свое имя и должность.«Сейчас объемы добычи угля в 3-7 раз меньше рентабельных объемов. То есть, чтобы платить зарплаты, оплачивать электроэнергию нужно продавать в разы больше угля», — пояснил он.В очікуванні гідного життя: як у прифронтовій Луганщині шахтарі живуть без зарплатніФото: Восточный вариантМешает этому — отсутствие финансирования на развитие, говорит чиновник.«Чтобы продавать больше угля, его нужно добыть. Для этого нужно открывать новые ряды, новые горизонты. Вкладывать в это деньги. А дотации идут только на то, чтобы выдать зарплату. Денег не хватает даже на существующие мощности, не говоря о новых», — говорит он.Но и закрывать шахты — не выход, считает мужчина. Это приведет к вымиранию региона и экологической катастрофе.Семьи же горняков рассуждают более конкретно — им сегодня не за что жить, в ожидании заработанных денег

Интересно, но ни один писака не упоминает о "схемах", что привело к этому.

Это развал не производств базовых - а Государства, без Права быть Государством.

При чём свадебными генералами далёкими даже от понимания - что это такое и зачем?

- Главное им на жизнь в Киеве хватает. Увы, но наша реальность ...12 НОЯБРЯ 2020,Интересно, но ни один писака не упоминает о "схемах", что привело к этому.Это развал не производств базовых - а Государства, без Права быть Государством.При чём свадебными генералами далёкими даже от понимания - что это такое и зачем?- Главное им на жизнь в Киеве хватает. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8495 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6804680568066807> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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