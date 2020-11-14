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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6804680568066807 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 14 лис, 2020 20:48 Replay написав: Я - короновируса не боюсь уже

Подохну? Ну, бывает, не надо будет каждый день думать, как заплатить коммуналку, что жрать на старости и как защитить свой дом от москальского агрессора.

А так, помру... путен приходит меня в плен брать, а я уже холодный!

И дулю на лбу нарисую, перед смертью, хай зна вража скотиняка, шо не взяв мене живим!



Кстати мысль!

Если мы все умрём, нас не смогут взять в плен!

А государство, не будет думать, как нам платить пенсии!

Не, ну это идея, кстати!

После 60-ти, умирать и не создавать проблем ни своим детям ни Шановному Панству!



Надо Законопроект в Раду подать! Я - короновируса не боюсь ужеПодохну? Ну, бывает, не надо будет каждый день думать, как заплатить коммуналку, что жрать на старости и как защитить свой дом от москальского агрессора.А так, помру... путен приходит меня в плен брать, а я уже холодный!И дулю на лбу нарисую, перед смертью, хай зна вража скотиняка, шо не взяв мене живим!Кстати мысль!Если мы все умрём, нас не смогут взять в плен!А государство, не будет думать, как нам платить пенсии!Не, ну это идея, кстати!После 60-ти, умирать и не создавать проблем ни своим детям ни Шановному Панству!Надо Законопроект в Раду подать!

У вас обострение? У вас обострение? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17758 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2017 раз. Подякували: 2866 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 20:49 Re: Політичні дискусії Ну, а о том, как чуть-ли не последний завод Украины, с замкнутым циклом "Петровского" в Днепре идёт на металолом, и это во время войны - оккупации Агрессором Украины ...

- Или про КРАЗ...

- Мотор Сич...

- Волшебная страна!!!! Клоун, с петрушками на самокатах пустил под откос - открыл кингстоны остатки Авианосца, что когда-то назывался "Украина", в то время пока миллионы честно дохли в котельных подкидывая уголь в топку...

- Может не тех на мыло пускать нужно?

Или не по тем признакам?(я не ставлю под сомнение оправленных на Ростов) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8495 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 20:51 Kudrjavuy Средняя задолженность у горняков — 30 тысяч гривен, у обслуживающего персонала — 15-20 тысяч.

В рашке, шахтёры годами не получали, хотя на них никто не нападал!

А у нас, надо понимать, что задерживают зарплату, так как деньги идут на оборону от агрессора.

Война на дворе

Супостат клятий на нас напал, змей противный и мы, Воины Света - должны все вместе - думать не о своей шкуре и зарплате а о Великой Победе над фашистской рашкой, логовом зверя библейского, империей зла и лжи, которая хочет всех поработить и землю нашу придбати за копiйки!



Смерть Ворогам!

Слава Украине! В рашке, шахтёры годами не получали, хотя на них никто не нападал!А у нас, надо понимать, что задерживают зарплату, так как деньги идут на оборону от агрессора.Война на двореСупостат клятий на нас напал, змей противный и мы, Воины Света - должны все вместе - думать не о своей шкуре и зарплате а о Великой Победе над фашистской рашкой, логовом зверя библейского, империей зла и лжи, которая хочет всех поработить и землю нашу придбати за копiйки! Replay

Повідомлень: 2237 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 20:52 Replay написав:

Надо Законопроект в Раду подать! Надо Законопроект в Раду подать!

Вас зеленый сограждан случаем не кусал?

Или чихнул без маски в транспорте?

Симтомы настораживают. Вас зеленый сограждан случаем не кусал?Или чихнул без маски в транспорте?Симтомы настораживают. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1981 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 20:58 Ukrainian

Крым и запустение.

Такова и была цель. На военной базе гражданским не место.

Дисциплина должна быть.

Заодно и призрак референдума чтоб под ногами не путался. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1981 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 21:00 Starikan У вас обострение?

Вы калькулятор возьмите и посчитайте, сколько бабла уходит на пенсии!

Тут вот LIBO выразил возмущение, что кого-то волнуют пенсионеры.



Появилась Идея!



Когда Механизм работает в Убыток, его утилизируют!

Когда пёс не охраняет дом, его выгоняют!



Никакая Система не сможет функионировать, если значительная часть узлов - обуза для неё, для экономики.



Если Государство не может выплачивать пенсии, почему не предложить Сознательным Пенсионерам - пожертвовать остатком своей жизни ради своих же детей?



Добровольная эвтаназия по достижению пенсионного возраста с выплатой компенсации наследникам, пусть в размере двух средних прожиточных минимумов и кремация за счёт Госудраства!

Ну а тех, кто окажется несознательным, облагать дополнительными налогами!

Кстати, я, скорее всего соглашусь, чтобы не создавать проблем детям.



Вы даже не представляете, какой будет экономический эффект от внедрения Закона!



Резко снизится нагрузка на бюджет! Освободятся места в больницах!

Воздух свежее станет, меньше потребителей кислорода...



Всё Добровольно!

Никакого насилия!

Хочешь - живи хоть сто лет, но плати себе пенсию сам!

Не за что жить? Не нужен детям?

Так дайте спокойно уйти из жизни, чтобы Государство, смогло на съэкономленные деньги - купить ракеты для борьбы с деспотом расейським.

И дети наши - будут гордиться своими дедами, отдавшими жизнь ради победы над москальским драконом! Вы калькулятор возьмите и посчитайте, сколько бабла уходит на пенсии!Тут вот LIBO выразил возмущение, что кого-то волнуют пенсионеры.Появилась Идея!Когда Механизм работает в Убыток, его утилизируют!Когда пёс не охраняет дом, его выгоняют!Никакая Система не сможет функионировать, если значительная часть узлов - обуза для неё, для экономики.Если Государство не может выплачивать пенсии, почему не предложить Сознательным Пенсионерам - пожертвовать остатком своей жизни ради своих же детей?Добровольная эвтаназия по достижению пенсионного возраста с выплатой компенсации наследникам, пусть в размере двух средних прожиточных минимумов и кремация за счёт Госудраства!Ну а тех, кто окажется несознательным, облагать дополнительными налогами!Кстати, я, скорее всего соглашусь, чтобы не создавать проблем детям.Вы даже не представляете, какой будет экономический эффект от внедрения Закона!Резко снизится нагрузка на бюджет! Освободятся места в больницах!Воздух свежее станет, меньше потребителей кислорода...Никакого насилия!Хочешь - живи хоть сто лет, но плати себе пенсию сам!Не за что жить? Не нужен детям?Так дайте спокойно уйти из жизни, чтобы Государство, смогло на съэкономленные деньги - купить ракеты для борьбы с деспотом расейським.И дети наши - будут гордиться своими дедами, отдавшими жизнь ради победы над москальским драконом! Replay

Повідомлень: 2237 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 21:04 bevzaalex Такова и была цель.

Точно! Даже не догадывался раньше!

Москали захватили Крым для того, чтобы уничтожить местное население, особливо татар!

Говорят, там уже лагеря для местных строят, колючая проволока, собаками охраняется и вышки со снайперами-якутами, т.к. местное население убежать хотит, не выпускают.



Бинго-Идея по пенсам!



Никаких шуток!

Создаём Добровольческую Пенсионерскую Армию!

Бросаем наших бабушек с клюкой и дедушек с ходунками, на передовую!

Инсультников на носилках!

Оружия им не даём!

И.. в наступление!

Москали стрелять в пенсов не станут, они лохи, их воспитывали в "пианерии".

Наши пенсы, медленно и уверенно продвигаются к позициям Врага и... сдаются в плен!



Пусть эти вражьи морды наших пенсов кормят и лечат, до смерти содержат!

За счёт бюджета ихнего, газового!

А мы - контроллировать будем, чтобы Качественно лечили и кормили!

Каждому шоб дом на Рублвёвке дали и всё такое!

Разорим рашку!



Как идея?

По-моему, супер!



Працювали пенсы на сэрэсэр, пусть рашка - наследница сэрэсэра их и кормит! Точно! Даже не догадывался раньше!Москали захватили Крым для того, чтобы уничтожить местное население, особливо татар!Говорят, там уже лагеря для местных строят, колючая проволока, собаками охраняется и вышки со снайперами-якутами, т.к. местное население убежать хотит, не выпускают.Бинго-Идея по пенсам!Никаких шуток!Создаём Добровольческую Пенсионерскую Армию!Бросаем наших бабушек с клюкой и дедушек с ходунками, на передовую!Инсультников на носилках!Оружия им не даём!И.. в наступление!Москали стрелять в пенсов не станут, они лохи, их воспитывали в "пианерии".Наши пенсы, медленно и уверенно продвигаются к позициям Врага и... сдаются в плен!Пусть эти вражьи морды наших пенсов кормят и лечат, до смерти содержат!За счёт бюджета ихнего, газового!А мы - контроллировать будем, чтобы Качественно лечили и кормили!Каждому шоб дом на Рублвёвке дали и всё такое!Разорим рашку!Как идея?По-моему, супер! Replay

Повідомлень: 2237 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 21:14 Тут скажут, Пургу пишу...

Но, если внимательно перечитать "некоторые посты" оппонентов, то на самом деле, их мысли - пострашнее будут.



Я реально сомневаюсь, что здесь финансовый форум и здесь большинство, экономически-грамотных людей.

Касаемо статы и уровня жизни в мире, в разных регионах и пр., можно всё найти в интернете, можно анализировать, оспаривать... но я, здесь -этого не вижу.

Тут уровень "пенсов в плен отдать", на самом деле...



Потому, коллеги, что если Ты не смог обеспечить достойную старость тем, кто построил Страну, тебя проклянут их потомки и никакие миллионы не сделают счастливыми... твоих детей.



Надоело, ухожу фильм смешной смотреть. Replay

Повідомлень: 2237 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 21:25 Kudrjavuy написав: Интересно, но ни один писака не упоминает о "схемах", что привело к этому.

Это развал не производств базовых - а Государства, без Права быть Государством.

При чём свадебными генералами далёкими даже от понимания - что это такое и зачем?

- Главное им на жизнь в Киеве хватает. Интересно, но ни один писака не упоминает о "схемах", что привело к этому.Это развал не производств базовых - а Государства, без Права быть Государством.При чём свадебными генералами далёкими даже от понимания - что это такое и зачем?- Главное им на жизнь в Киеве хватает.

У Вас возникают правильные вопросы. Адресат неверно указан. Постарайтесь понять сами и открыть глаза окружающим.

Обычная логическая цепочка, как трубка Шерлока Холмса. Отложите все, ведь это в ваших/наших интересах. Это просто.

Смотрите от куда дым идет!

Попробуйте тщательно проследовать за угольком и производными продуктами этого уголька, там и найдете ваш табачек, ой доходы. И самую важную находку прихватите ~ понимание и прозрение, Они бесценны.

пс. нивкоем случае, не хочу обидеть. Всех благ! У Вас возникают правильные вопросы. Адресат неверно указан. Постарайтесь понять сами и открыть глаза окружающим.Обычная логическая цепочка, как трубка Шерлока Холмса. Отложите все, ведь это в ваших/наших интересах. Это просто.Смотрите от куда дым идет!Попробуйте тщательно проследовать за угольком и производными продуктами этого уголька, там и найдете ваш табачек, ой доходы. И самую важную находку прихватите ~ понимание и прозрение, Они бесценны.пс. нивкоем случае, не хочу обидеть. Всех благ! Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1981 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6804680568066807 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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