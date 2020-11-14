Libo написав:Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?
Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:
(а) свободные выборы;
(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;
(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.
Это самое важное.
Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.
Отныне так у нас и будет.
Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.
Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.
Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно