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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6805680668076808 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 14 лис, 2020 22:55 Libo написав: Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?

Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:

(а) свободные выборы;

(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;

(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.

Это самое важное.

Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.

Отныне так у нас и будет.

Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.

Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:(а) свободные выборы;(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.Это самое важное.Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.Отныне так у нас и будет.Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.

Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.



Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22069 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1606 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 23:35 pesikot написав: Вкладчик1234 написав: При Пете такого не было При Пете такого не было

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования



И при твоём Бубочке - отменено.

А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларированияИ при твоём Бубочке - отменено.А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз

Ага, відмінене Порошенківськими суддями Ага, відмінене Порошенківськими суддями https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22069 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1606 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 лис, 2020 23:44 flyman написав: pesikot написав: Вкладчик1234 написав: При Пете такого не было При Пете такого не было

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования



И при твоём Бубочке - отменено.

А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларированияИ при твоём Бубочке - отменено.А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз

Ага, відмінене Порошенківськими суддями Ага, відмінене Порошенківськими суддями

Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия.

Целей несколько:

1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя"

2. "Обилечивать" желающих, пока при власти

3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия.Целей несколько:1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя"2. "Обилечивать" желающих, пока при власти3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13251 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7318 раз. Подякували: 3479 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 00:09 Kudrjavuy написав: bevzaalex



Это нужно не мне!

А той своре, что правильно обрабатывает "Попка дурак".

Не замечая, со стороны эта свора, казалось бы мудрых и порядочных людей превращается с стадо неуправляемого скота.

А стоит добавить вражеских кликуш, или наёмного скота,... и... считай усё пропало. А той своре, что правильно обрабатывает "Попка дурак".Не замечая, со стороны эта свора, казалось бы мудрых и порядочных людей превращается с стадо неуправляемого скота.А стоит добавить вражеских кликуш, или наёмного скота,... и... считай усё пропало.

Это нужно порядочным работящим людям, чтоб у своры и вражеских кликуш не было шанса на превращение. Ну и нам с Вами, как составляющей части этой действительности. Это нужно порядочным работящим людям, чтоб у своры и вражеских кликуш не было шанса на превращение. Ну и нам с Вами, как составляющей части этой действительности. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1986 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 00:17 zРадио написав: pesikot написав: Слился, брехло

А как дышал, как дышал Слился, брехлоА как дышал, как дышал Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!



Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него! Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!

Офіційна інформація наступна(данні ПФУ)

https://www.pfu.gov.ua/vypavshye-kategoryy/dani-pro-rozmir-serednoyi-zarobitnoyi-platy-dlya-obchyslennya-pensiyi/arhiv-zapitannya-vidpovidi-peremishhenim-pokazniki-serednoyi-zarobitnoyi-plat-pensioneram/

Перша колонка-рік

Друга колонка-середня пенсія по року

Третя колонка-середня зарплата по року з якої нараховувались пенсійні внески

Четверта колонка-відсоток середня пенсія/середня зарплатазарплата

Остання стрічка - ріст середньої пенсії з 1996 до 2018, середньої зарплати з 1996 до 2018(разів)

Нагадаю - орієнтовно за цей самий період долар виріс в 15 разів....

_рік ______ пенсія ____ зарплата ___ відсотки

1996 ______ 38,70 ____ 151,51 ___ 25,54

1997 ______ 51,90 ____ 165,81 ___ 31,30

1998 ______ 52,20 ____ 176,09 ___ 29,64

1999 ______ 60,70 ____ 218,88 ___ 27,73

2000 ______ 68,90 ____ 296,26 ___ 23,26

2001 ______ 83,70 ____ 378,45 ___ 22,12

2002 ______ 122,50 ___ 442,91 ___ 27,66

2003 ______ 136,60 ___ 372,72 ___ 36,65

2004 ______ 182,20 ___ 524,14 ___ 34,76

2005 ______ 316,20 ___ 735,57 ___ 42,99

2006 ______ 406,80 ___ 928,81 ___ 43,80

2007 ______ 478,40 ___ 1197,91 __ 39,94

2008 ______ 776,00 ___ 1573,99 __ 49,30

2009 ______ 934,30 ___ 1800,00 __ 51,91

2010 ______ 1032,60 __ 1982,63 __ 52,08

2011 ______ 1151,90 __ 2370,53 __ 48,59

2012 ______ 1253,30 __ 2752,95 __ 45,53

2013 ______ 1470,70 __ 2979,46 __ 49,36

2014 ______ 1526,10 __ 3149,45 __ 48,46

2015 ______ 1581,50 __ 3661,41 __ 43,19

2016 ______ 1699,50 __ 4482,35 __ 37,92

2017 ______ 1828,30 __ 6273,45 __ 29,14

2018 ______ 2479,20 __ 7810,88 __ 31,74

ріст(разів) _ 64,06 ____ 51,55 _____ Офіційна інформація наступна(данні ПФУ)Перша колонка-рікДруга колонка-середня пенсія по рокуТретя колонка-середня зарплата по року з якої нараховувались пенсійні внескиЧетверта колонка-відсоток середня пенсія/середня зарплатазарплатаОстання стрічка - ріст середньої пенсії з 1996 до 2018, середньої зарплати з 1996 до 2018(разів)Нагадаю - орієнтовно за цей самий період долар виріс в 15 разів...._рік ______ пенсія ____ зарплата ___ відсотки1996 ______ 38,70 ____ 151,51 ___ 25,541997 ______ 51,90 ____ 165,81 ___ 31,301998 ______ 52,20 ____ 176,09 ___ 29,641999 ______ 60,70 ____ 218,88 ___ 27,732000 ______ 68,90 ____ 296,26 ___ 23,262001 ______ 83,70 ____ 378,45 ___ 22,122002 ______ 122,50 ___ 442,91 ___ 27,662003 ______ 136,60 ___ 372,72 ___ 36,652004 ______ 182,20 ___ 524,14 ___ 34,762005 ______ 316,20 ___ 735,57 ___ 42,992006 ______ 406,80 ___ 928,81 ___ 43,802007 ______ 478,40 ___ 1197,91 __ 39,942008 ______ 776,00 ___ 1573,99 __ 49,302009 ______ 934,30 ___ 1800,00 __ 51,912010 ______ 1032,60 __ 1982,63 __ 52,082011 ______ 1151,90 __ 2370,53 __ 48,592012 ______ 1253,30 __ 2752,95 __ 45,532013 ______ 1470,70 __ 2979,46 __ 49,362014 ______ 1526,10 __ 3149,45 __ 48,462015 ______ 1581,50 __ 3661,41 __ 43,192016 ______ 1699,50 __ 4482,35 __ 37,922017 ______ 1828,30 __ 6273,45 __ 29,142018 ______ 2479,20 __ 7810,88 __ 31,74ріст(разів) _ 64,06 ____ 51,55 _____ http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23516 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6805680668076808 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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