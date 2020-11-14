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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6805680668076808

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:55

  Libo написав:Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?
Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:
(а) свободные выборы;
(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;
(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.
Это самое важное.
Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.
Отныне так у нас и будет.
Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.
8) 8) 8)

Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.

Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:35

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:При Пете такого не было :)

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования

И при твоём Бубочке - отменено.
А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз

Ага, відмінене Порошенківськими суддями
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:44

  flyman написав:
  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:При Пете такого не было :)

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования

И при твоём Бубочке - отменено.
А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз

Ага, відмінене Порошенківськими суддями

Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия.
Целей несколько:
1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя"
2. "Обилечивать" желающих, пока при власти
3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 00:09

  Kudrjavuy написав:bevzaalex
:mrgreen:
Это нужно не мне!
А той своре, что правильно обрабатывает "Попка дурак".
Не замечая, со стороны эта свора, казалось бы мудрых и порядочных людей превращается с стадо неуправляемого скота.
А стоит добавить вражеских кликуш, или наёмного скота,... и... считай усё пропало.

Это нужно порядочным работящим людям, чтоб у своры и вражеских кликуш не было шанса на превращение. Ну и нам с Вами, как составляющей части этой действительности.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 00:17

  zРадио написав:
  pesikot написав:Слился, брехло
А как дышал, как дышал :)
Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!

Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!

Офіційна інформація наступна(данні ПФУ)
https://www.pfu.gov.ua/vypavshye-kategoryy/dani-pro-rozmir-serednoyi-zarobitnoyi-platy-dlya-obchyslennya-pensiyi/arhiv-zapitannya-vidpovidi-peremishhenim-pokazniki-serednoyi-zarobitnoyi-plat-pensioneram/
Перша колонка-рік
Друга колонка-середня пенсія по року
Третя колонка-середня зарплата по року з якої нараховувались пенсійні внески
Четверта колонка-відсоток середня пенсія/середня зарплатазарплата
Остання стрічка - ріст середньої пенсії з 1996 до 2018, середньої зарплати з 1996 до 2018(разів)
Нагадаю - орієнтовно за цей самий період долар виріс в 15 разів....
_рік ______ пенсія ____ зарплата ___ відсотки
1996 ______ 38,70 ____ 151,51 ___ 25,54
1997 ______ 51,90 ____ 165,81 ___ 31,30
1998 ______ 52,20 ____ 176,09 ___ 29,64
1999 ______ 60,70 ____ 218,88 ___ 27,73
2000 ______ 68,90 ____ 296,26 ___ 23,26
2001 ______ 83,70 ____ 378,45 ___ 22,12
2002 ______ 122,50 ___ 442,91 ___ 27,66
2003 ______ 136,60 ___ 372,72 ___ 36,65
2004 ______ 182,20 ___ 524,14 ___ 34,76
2005 ______ 316,20 ___ 735,57 ___ 42,99
2006 ______ 406,80 ___ 928,81 ___ 43,80
2007 ______ 478,40 ___ 1197,91 __ 39,94
2008 ______ 776,00 ___ 1573,99 __ 49,30
2009 ______ 934,30 ___ 1800,00 __ 51,91
2010 ______ 1032,60 __ 1982,63 __ 52,08
2011 ______ 1151,90 __ 2370,53 __ 48,59
2012 ______ 1253,30 __ 2752,95 __ 45,53
2013 ______ 1470,70 __ 2979,46 __ 49,36
2014 ______ 1526,10 __ 3149,45 __ 48,46
2015 ______ 1581,50 __ 3661,41 __ 43,19
2016 ______ 1699,50 __ 4482,35 __ 37,92
2017 ______ 1828,30 __ 6273,45 __ 29,14
2018 ______ 2479,20 __ 7810,88 __ 31,74
ріст(разів) _ 64,06 ____ 51,55 _____
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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