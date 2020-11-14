Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Можно я подведу главный итог выборов для меня лично? Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран: (а) свободные выборы; (б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение; (в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты. Это самое важное. Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов. Отныне так у нас и будет. Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.
Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.
Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно
При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И при твоём Бубочке - отменено. А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз
Ага, відмінене Порошенківськими суддями
Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия. Целей несколько: 1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя" 2. "Обилечивать" желающих, пока при власти 3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе
Это нужно не мне! А той своре, что правильно обрабатывает "Попка дурак". Не замечая, со стороны эта свора, казалось бы мудрых и порядочных людей превращается с стадо неуправляемого скота. А стоит добавить вражеских кликуш, или наёмного скота,... и... считай усё пропало.
Это нужно порядочным работящим людям, чтоб у своры и вражеских кликуш не было шанса на превращение. Ну и нам с Вами, как составляющей части этой действительности.
pesikot написав:Слился, брехло А как дышал, как дышал
Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!
Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!
Libo написав:Можно я подведу главный итог выборов для меня лично? Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран: (а) свободные выборы; (б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение; (в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты. Это самое важное. Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов. Отныне так у нас и будет. Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.
Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.
Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно
Дякую, до зберегли потерте. До олігархів варто придивитись уважніше, чи співпадають їх дії з Охріменковими словами?.
Либо, спасибо. Интересные мысленаблюдения. Мне думается, что расслабляться тоже рано.
pesikot написав:При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И при твоём Бубочке - отменено. А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз
Ага, відмінене Порошенківськими суддями
Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия. Целей несколько: 1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя" 2. "Обилечивать" желающих, пока при власти 3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе
Интересное мнение. И версия. Аж заслушался. Такое впечатление, что Пороху шаровары сам Байден шил.