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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6805680668076808 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 15 лис, 2020 02:45 flyman написав: Libo написав: Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?

Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:

(а) свободные выборы;

(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;

(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.

Это самое важное.

Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.

Отныне так у нас и будет.

Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.

Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:(а) свободные выборы;(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.Это самое важное.Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.Отныне так у нас и будет.Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.

Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.



Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно



Дякую, до зберегли потерте.

До олігархів варто придивитись уважніше, чи співпадають їх дії з Охріменковими словами?.



Либо, спасибо. Интересные мысленаблюдения. Мне думается,

что расслабляться тоже рано. Дякую, до зберегли потерте.До олігархів варто придивитись уважніше, чи співпадають їх дії з Охріменковими словами?.Либо, спасибо. Интересные мысленаблюдения. Мне думается,что расслабляться тоже рано. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1988 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 03:59 Вкладчик1234 написав: flyman написав: pesikot написав: При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования



И при твоём Бубочке - отменено.

А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларированияИ при твоём Бубочке - отменено.А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз

Ага, відмінене Порошенківськими суддями Ага, відмінене Порошенківськими суддями

Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия.

Целей несколько:

1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя"

2. "Обилечивать" желающих, пока при власти

3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия.Целей несколько:1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя"2. "Обилечивать" желающих, пока при власти3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе

Интересное мнение. И версия.

Аж заслушался.

Такое впечатление, что Пороху шаровары сам Байден шил.



Хотелось бы сопоставить факты. Интересное мнение. И версия.Аж заслушался.Такое впечатление, что Пороху шаровары сам Байден шил.Хотелось бы сопоставить факты. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1988 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 08:33 Schmit

Повідомлень: 1790 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 12:15 Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.

Второй тур выборов мэра Одессы.

Труханов или Скорик.

Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.

Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать. freeze 4 Повідомлень: 19097 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4555 раз. Подякували: 7280 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6805680668076808 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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