|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 лис, 2020 02:45
flyman написав: Libo написав:
Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?
Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:
(а) свободные выборы;
(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;
(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.
Это самое важное.
Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.
Отныне так у нас и будет.
Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.
Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.
Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно
Дякую, до зберегли потерте.
До олігархів варто придивитись уважніше, чи співпадають їх дії з Охріменковими словами?.
Либо, спасибо. Интересные мысленаблюдения. Мне думается,
что расслабляться тоже рано.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
-
bevzaalex
-
-
- Повідомлень: 1988
- З нами з: 28.09.09
- Подякував: 2223 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 лис, 2020 03:59
Вкладчик1234 написав: flyman написав: pesikot написав:
При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И при твоём Бубочке - отменено.
А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз
Ага, відмінене Порошенківськими суддями
Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия.
Целей несколько:
1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя"
2. "Обилечивать" желающих, пока при власти
3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе
Интересное мнение. И версия.
Аж заслушался.
Такое впечатление, что Пороху шаровары сам Байден шил.
Хотелось бы сопоставить факты.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
-
bevzaalex
-
-
- Повідомлень: 1988
- З нами з: 28.09.09
- Подякував: 2223 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 лис, 2020 08:33
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1790
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:15
Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.
Второй тур выборов мэра Одессы.
Труханов или Скорик.
Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.
Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19097
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4555 раз.
- Подякували: 7280 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|