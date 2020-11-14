RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6805680668076808

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 02:45

  flyman написав:
  Libo написав:Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?
Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:
(а) свободные выборы;
(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;
(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.
Это самое важное.
Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.
Отныне так у нас и будет.
Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.
8) 8) 8)

Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.

Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно


Дякую, до зберегли потерте.
До олігархів варто придивитись уважніше, чи співпадають їх дії з Охріменковими словами?.

Либо, спасибо. Интересные мысленаблюдения. Мне думается,
что расслабляться тоже рано.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1988
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 03:59

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования

И при твоём Бубочке - отменено.
А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз

Ага, відмінене Порошенківськими суддями

Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия.
Целей несколько:
1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя"
2. "Обилечивать" желающих, пока при власти
3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе

Интересное мнение. И версия.
Аж заслушался.
Такое впечатление, что Пороху шаровары сам Байден шил. :roll:

Хотелось бы сопоставить факты.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1988
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 08:33

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:15

Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.
Второй тур выборов мэра Одессы.
Труханов или Скорик.
Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.
Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать.
freeze
4
 
Повідомлень: 19102
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4556 раз.
Подякували: 7280 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:59

  freeze написав:Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.
Второй тур выборов мэра Одессы.
Труханов или Скорик.
Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.
Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать.

Не много знаю про Скорика, но я бы голосовал против Труханова:
1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?
2. Разрыв цепочки формирования "new-феодалов". Пока "new-феодалы" укрепляются - любые росточки конкуренции подавляются. Со временем это приведёт к ситуации, "если не Х - то кто?" Что-то типа режимов Пу или Лу. Проблема в том, что "система" выстроена под одного конкретного человека - и когда он уйдёт (а он не вечен) - система развалится и наступит хаос. Поэтому лучше иметь "альтернативный вариант", и хотя бы давать ему шанс
3. Не стоит надеяться, что многолетний наместник "в случае чего" будет или сможет спасать свою вотчину. Пример - Ахметов
4. Есть шанс на слом старых схем, и на новое перераспределение ресурсов. При отлучении от корыта "старых", у которых "всё схвачено" - есть шанс, что остальным останется больше, или схемы станут более справедливыми, ведь новой власти нужно показать, что они лучше "старых"
5. Голосование за "старых" - это голосование от страха "лишь бы не было хуже". Что "какгбэ намекае" - что "всё очень плохо", и терпеть уже нет сил

Как-то так. Тему можно развивать, но направление мысли понятно.

Понятно, что выбор из 2 сортов овна. Но одно - уже пробовали.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13255
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7320 раз.
Подякували: 3481 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:18

  Вкладчик1234 написав:1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?


Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.
Всё смешалось в доме Облонских (с) :roll:
freeze
4
 
Повідомлень: 19102
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4556 раз.
Подякували: 7280 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:20

  freeze написав:Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.
Всё смешалось в доме Облонских (с)

Значит нет риска, что "будет хуже" :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13255
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7320 раз.
Подякували: 3481 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 6805680668076808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26349)
15.11.2020 14:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.