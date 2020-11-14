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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 лис, 2020 02:45
flyman написав: Libo написав:
Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?
Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:
(а) свободные выборы;
(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;
(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.
Это самое важное.
Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.
Отныне так у нас и будет.
Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.
Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.
Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно
Дякую, до зберегли потерте.
До олігархів варто придивитись уважніше, чи співпадають їх дії з Охріменковими словами?.
Либо, спасибо. Интересные мысленаблюдения. Мне думается,
что расслабляться тоже рано.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 03:59
Вкладчик1234 написав: flyman написав: pesikot написав:
При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И при твоём Бубочке - отменено.
А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз
Ага, відмінене Порошенківськими суддями
Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия.
Целей несколько:
1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя"
2. "Обилечивать" желающих, пока при власти
3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе
Интересное мнение. И версия.
Аж заслушался.
Такое впечатление, что Пороху шаровары сам Байден шил.
Хотелось бы сопоставить факты.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 08:33
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Додано: Нед 15 лис, 2020 12:15
Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.
Второй тур выборов мэра Одессы.
Труханов или Скорик.
Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.
Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 12:59
freeze написав:
Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.
Второй тур выборов мэра Одессы.
Труханов или Скорик.
Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.
Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать.
Не много знаю про Скорика, но я бы голосовал против Труханова:
1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?
2. Разрыв цепочки формирования "new-феодалов". Пока "new-феодалы" укрепляются - любые росточки конкуренции подавляются. Со временем это приведёт к ситуации, "если не Х - то кто?" Что-то типа режимов Пу или Лу. Проблема в том, что "система" выстроена под одного конкретного человека - и когда он уйдёт (а он не вечен) - система развалится и наступит хаос. Поэтому лучше иметь "альтернативный вариант", и хотя бы давать ему шанс
3. Не стоит надеяться, что многолетний наместник "в случае чего" будет или сможет спасать свою вотчину. Пример - Ахметов
4. Есть шанс на слом старых схем, и на новое перераспределение ресурсов. При отлучении от корыта "старых", у которых "всё схвачено" - есть шанс, что остальным останется больше, или схемы станут более справедливыми, ведь новой власти нужно показать, что они лучше "старых"
5. Голосование за "старых" - это голосование от страха "лишь бы не было хуже". Что "какгбэ намекае" - что "всё очень плохо", и терпеть уже нет сил
Как-то так. Тему можно развивать, но направление мысли понятно.
Понятно, что выбор из 2 сортов овна. Но одно - уже пробовали.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 13:18
Вкладчик1234 написав:
1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?
Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 13:20
freeze написав:
Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.
Всё смешалось в доме Облонских (с)
Значит нет риска, что "будет хуже"
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