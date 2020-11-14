Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Можно я подведу главный итог выборов для меня лично? Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран: (а) свободные выборы; (б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение; (в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты. Это самое важное. Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов. Отныне так у нас и будет. Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.
Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.
Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно
Дякую, до зберегли потерте. До олігархів варто придивитись уважніше, чи співпадають їх дії з Охріменковими словами?.
Либо, спасибо. Интересные мысленаблюдения. Мне думается, что расслабляться тоже рано.
pesikot написав:При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И при твоём Бубочке - отменено. А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз
Ага, відмінене Порошенківськими суддями
Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия. Целей несколько: 1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя" 2. "Обилечивать" желающих, пока при власти 3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе
Интересное мнение. И версия. Аж заслушался. Такое впечатление, что Пороху шаровары сам Байден шил.
Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах. Второй тур выборов мэра Одессы. Труханов или Скорик. Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот. Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать.
freeze написав:Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах. Второй тур выборов мэра Одессы. Труханов или Скорик. Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот. Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать.
Не много знаю про Скорика, но я бы голосовал против Труханова: 1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"? 2. Разрыв цепочки формирования "new-феодалов". Пока "new-феодалы" укрепляются - любые росточки конкуренции подавляются. Со временем это приведёт к ситуации, "если не Х - то кто?" Что-то типа режимов Пу или Лу. Проблема в том, что "система" выстроена под одного конкретного человека - и когда он уйдёт (а он не вечен) - система развалится и наступит хаос. Поэтому лучше иметь "альтернативный вариант", и хотя бы давать ему шанс 3. Не стоит надеяться, что многолетний наместник "в случае чего" будет или сможет спасать свою вотчину. Пример - Ахметов 4. Есть шанс на слом старых схем, и на новое перераспределение ресурсов. При отлучении от корыта "старых", у которых "всё схвачено" - есть шанс, что остальным останется больше, или схемы станут более справедливыми, ведь новой власти нужно показать, что они лучше "старых" 5. Голосование за "старых" - это голосование от страха "лишь бы не было хуже". Что "какгбэ намекае" - что "всё очень плохо", и терпеть уже нет сил
Как-то так. Тему можно развивать, но направление мысли понятно.
Понятно, что выбор из 2 сортов овна. Но одно - уже пробовали.
Вкладчик1234 написав:1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?
Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова. Всё смешалось в доме Облонских (с)
freeze написав:Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова. Всё смешалось в доме Облонских (с)
Это нужно не мне! А той своре, что правильно обрабатывает "Попка дурак". Не замечая, со стороны эта свора, казалось бы мудрых и порядочных людей превращается с стадо неуправляемого скота. А стоит добавить вражеских кликуш, или наёмного скота,... и... считай усё пропало.
Это нужно порядочным работящим людям, чтоб у своры и вражеских кликуш не было шанса на превращение. Ну и нам с Вами, как составляющей части этой действительности.
Мы с Вами обязаны ориентироваться в этом лучше, чем та тварь, что берётся нас лохотронить на бабки, на Землю, на производства, на технологии, на науку, на образование,...... У скота одна задача: строить себе "коммунизьм", на чьих то горбах.
А отсюда в политике (вернее том, что у нас называют политикой) - обязаны не просто "ориентироваться" - знать происходящее на десяток шагов вперёд.(ну и хотя бы десяток лет), иначе здесь совершенно нечего делать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.