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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6806680768086809> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 15 лис, 2020 02:45 flyman написав: Libo написав: Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?

Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:

(а) свободные выборы;

(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;

(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.

Это самое важное.

Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.

Отныне так у нас и будет.

Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.

Можно я подведу главный итог выборов для меня лично?Они засвидетельствовали, что в Украине стали нормой три важнейших момента, характерные для наиболее демократических и цивилизованных стран:(а) свободные выборы;(б) невыполнение общаний влечет за собой политическое поражение;(в) результаты твое деятельности должны быть ощутимы для простых людей, а не только элиты.Это самое важное.Уверяю вас, после провала Пороха и Зеленого, политические силы будут серьезно думать над тем, что они обещают, и над выполнением своих обещаний. Мэры крупных городов одержали триумфальную победу как раз потому, что быстро поняли, что надо заниматься благоустройством и улучшением жизни всех людей, делать города красивыми для всех. Я сужу по Киеву. Боксёр это прохавал год назад. За последний год у меня на Подоле сделали столько, сколько не сделали за последние 30 лет. Люди это видят и ценят. В условиях свободных выборов тут уже не сработает никакая олигархическая политтехнология. Судя по всему, так же сработали и мэры других крупных городов.Отныне так у нас и будет.Будут конечно воровать, но уже не так нагло и с оглядкой на народ.

Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.



Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно Бородач Охріменко сказав те саме в сьогоднішньому стрімі, тільки іншими словами.Олігархи перестають фінансувати політ проекти, так я це не вигідно



Дякую, до зберегли потерте.

До олігархів варто придивитись уважніше, чи співпадають їх дії з Охріменковими словами?.



Либо, спасибо. Интересные мысленаблюдения. Мне думается,

что расслабляться тоже рано. Дякую, до зберегли потерте.До олігархів варто придивитись уважніше, чи співпадають їх дії з Охріменковими словами?.Либо, спасибо. Интересные мысленаблюдения. Мне думается,что расслабляться тоже рано. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1991 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 03:59 Вкладчик1234 написав: flyman написав: pesikot написав: При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования



И при твоём Бубочке - отменено.

А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларированияИ при твоём Бубочке - отменено.А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз

Ага, відмінене Порошенківськими суддями Ага, відмінене Порошенківськими суддями

Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия.

Целей несколько:

1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя"

2. "Обилечивать" желающих, пока при власти

3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе Да и в самом "антикоррупционном законодательстве" оставили кучу лазеек и зацепок, с помощью которого его можно отменить или изменить. Об этом говорилось ещё при обсуждении, до принятия.Целей несколько:1. Не допустить, чтоб в случае ухода из власти система могла работать против "создателя"2. "Обилечивать" желающих, пока при власти3. Заложить мину под возможного конкурента. Что произошло в случае с Зе

Интересное мнение. И версия.

Аж заслушался.

Такое впечатление, что Пороху шаровары сам Байден шил.



Хотелось бы сопоставить факты. Интересное мнение. И версия.Аж заслушался.Такое впечатление, что Пороху шаровары сам Байден шил.Хотелось бы сопоставить факты. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1991 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 08:33 Schmit

Повідомлень: 1790 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 12:15 Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.

Второй тур выборов мэра Одессы.

Труханов или Скорик.

Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.

Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать. freeze 4 Повідомлень: 19105 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4556 раз. Подякували: 7281 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 12:59 freeze написав: Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.

Второй тур выборов мэра Одессы.

Труханов или Скорик.

Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.

Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать. Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.Второй тур выборов мэра Одессы.Труханов или Скорик.Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать.

Не много знаю про Скорика, но я бы голосовал против Труханова:

1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?

2. Разрыв цепочки формирования "new-феодалов". Пока "new-феодалы" укрепляются - любые росточки конкуренции подавляются. Со временем это приведёт к ситуации, "если не Х - то кто?" Что-то типа режимов Пу или Лу. Проблема в том, что "система" выстроена под одного конкретного человека - и когда он уйдёт (а он не вечен) - система развалится и наступит хаос. Поэтому лучше иметь "альтернативный вариант", и хотя бы давать ему шанс

3. Не стоит надеяться, что многолетний наместник "в случае чего" будет или сможет спасать свою вотчину. Пример - Ахметов

4. Есть шанс на слом старых схем, и на новое перераспределение ресурсов. При отлучении от корыта "старых", у которых "всё схвачено" - есть шанс, что остальным останется больше, или схемы станут более справедливыми, ведь новой власти нужно показать, что они лучше "старых"

5. Голосование за "старых" - это голосование от страха "лишь бы не было хуже". Что "какгбэ намекае" - что "всё очень плохо", и терпеть уже нет сил



Как-то так. Тему можно развивать, но направление мысли понятно.



Понятно, что выбор из 2 сортов овна. Но одно - уже пробовали. Не много знаю про Скорика, но я бы голосовал против Труханова:1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?2. Разрыв цепочки формирования "new-феодалов". Пока "new-феодалы" укрепляются - любые росточки конкуренции подавляются. Со временем это приведёт к ситуации, "если не Х - то кто?" Что-то типа режимов Пу или Лу. Проблема в том, что "система" выстроена под одного конкретного человека - и когда он уйдёт (а он не вечен) - система развалится и наступит хаос. Поэтому лучше иметь "альтернативный вариант", и хотя бы давать ему шанс3. Не стоит надеяться, что многолетний наместник "в случае чего" будет или сможет спасать свою вотчину. Пример - Ахметов4. Есть шанс на слом старых схем, и на новое перераспределение ресурсов. При отлучении от корыта "старых", у которых "всё схвачено" - есть шанс, что остальным останется больше, или схемы станут более справедливыми, ведь новой власти нужно показать, что они лучше "старых"5. Голосование за "старых" - это голосование от страха "лишь бы не было хуже". Что "какгбэ намекае" - что "всё очень плохо", и терпеть уже нет силКак-то так. Тему можно развивать, но направление мысли понятно.Понятно, что выбор из 2 сортов овна. Но одно - уже пробовали. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13256 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7320 раз. Подякували: 3481 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 13:18 Вкладчик1234 написав: 1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"? 1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?



Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.

Всё смешалось в доме Облонских (с) Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.Всё смешалось в доме Облонских (с) freeze 4 Повідомлень: 19105 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4556 раз. Подякували: 7281 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 13:20 freeze написав: Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.

Всё смешалось в доме Облонских (с) Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.Всё смешалось в доме Облонских (с)

Значит нет риска, что "будет хуже" Значит нет риска, что "будет хуже" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13256 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7320 раз. Подякували: 3481 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 15:04 Вкладчик1234 и freeze

Спасибо, любопытная инфа от инсайдеров.



Для любителей збочэнь,

поделюсь занимательной социальной арифметикой) Доставило

Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1991 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 15:53 bevzaalex написав: Kudrjavuy написав: bevzaalex



Это нужно не мне!

А той своре, что правильно обрабатывает "Попка дурак".

Не замечая, со стороны эта свора, казалось бы мудрых и порядочных людей превращается с стадо неуправляемого скота.

А стоит добавить вражеских кликуш, или наёмного скота,... и... считай усё пропало. А той своре, что правильно обрабатывает "Попка дурак".Не замечая, со стороны эта свора, казалось бы мудрых и порядочных людей превращается с стадо неуправляемого скота.А стоит добавить вражеских кликуш, или наёмного скота,... и... считай усё пропало.

Это нужно порядочным работящим людям, чтоб у своры и вражеских кликуш не было шанса на превращение. Ну и нам с Вами, как составляющей части этой действительности. Это нужно порядочным работящим людям, чтоб у своры и вражеских кликуш не было шанса на превращение. Ну и нам с Вами, как составляющей части этой действительности.

Мы с Вами обязаны ориентироваться в этом лучше, чем та тварь, что берётся нас лохотронить на бабки, на Землю, на производства, на технологии, на науку, на образование,......

У скота одна задача: строить себе "коммунизьм", на чьих то горбах.



А отсюда в политике (вернее том, что у нас называют политикой) - обязаны не просто "ориентироваться" - знать происходящее на десяток шагов вперёд.(ну и хотя бы десяток лет), иначе здесь совершенно нечего делать. ориентироваться в этом лучше, чем та тварь, что берётся нас лохотронить на бабки, на Землю, на производства, на технологии, на науку, на образование,......У скота одна задача: строить себе "коммунизьм", на чьих то горбах.А отсюда в политике (вернее том, что у нас называют политикой) - обязаны не просто "ориентироваться" - знать происходящее на десяток шагов вперёд.(ну и хотя бы десяток лет), иначе здесь совершенно нечего делать. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8497 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 16:35 Lion+ написав:



Хоть в одном регионе блок Порошенка набрал 43%? Хоть в одном регионе блок Порошенка набрал 43%?

Регіон: порохоботоферма Регіон: порохоботоферма https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22069 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1606 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6806680768086809> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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