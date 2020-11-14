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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 лис, 2020 17:01
Kudrjavuy
Убежден, что Мудрейшин у нас достаточно.
Они обладают достаточной компетенцией каждый в своей облати. Имеют свойство сбиваться в группы.
так вот
Основная задача ~ это выяснить, где эти группы пасутся. Рас.
Взять листочек и два карандашика, одним писать, второй ртом держать. Записывать услышанное. Два.
Дома переварить текст. Включить Тимуровца и в путь. Три.
толькотак.
пс. предупреждаю, будет не легко. Цель изображена на картине Айвазовского Девятый Вал. Сразу за горизонтом планирования.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 17:11
У фітнес-клубі Порошенка пояснили, чому карантин – це не для них
Юрист спортивного комплексу наголошує, що мова йде про оздоровчий заклад, на який локдаун не поширюється.
Керівництво спортивного комплексу «5 елемент», пов'язаного з Петром Порошенком, заявляє, що заклад не порушував жодних вимог карантину вихідного дня.
Як повідомляє «Прямий», у комплексі пояснили, що тут проводять процедури з реабілітації із дотриманням всіх санітарно-епідемічних вимог.
“Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров’я”, – заявив юрист комплексу Валерій Ричек.
Як наголосив юрист, в постанові уряду про так званий “локдаун вихідного дня” немає заборони на діяльність оздоровчих закладів.
Натомість керівництво комплексу пов’язує дії поліції із "політичним тиском". Гендиректор комплексу Наталя Щербій наголошує, що співробітники вийшли працювати із дотриманням усіх санітарних норм.
"5 елемент" планує оскаржувати дії правоохоронців у судовому порядку.
ой, а де ж негодування всієї прогресивної громадськості, десятки відео від самих незалежних блогерів?
я впевнений, що Олешко, Полтава, Петров та інші піднімуть питання свавілля фітнес-клубу.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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Додано: Нед 15 лис, 2020 17:33
unicdima
Банальная заразная акция нэпокоры, имея юридический ресурс, играя в эпицентр на правовом поле.
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bevzaalex
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Додано: Нед 15 лис, 2020 17:40
В Луганске "министр ЛНР" убил российского военного. В России всем плевать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 15 лис, 2020 18:18
zРадио написав: pesikot написав:
Слился, брехло
А как дышал, как дышал
Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!
Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!
Не хами, топ-менеджер.
Обгадился с цифрами, признай и тему закроем
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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