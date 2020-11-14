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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:59
freeze написав:
Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.
Второй тур выборов мэра Одессы.
Труханов или Скорик.
Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.
Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать.
Не много знаю про Скорика, но я бы голосовал против Труханова:
1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?
2. Разрыв цепочки формирования "new-феодалов". Пока "new-феодалы" укрепляются - любые росточки конкуренции подавляются. Со временем это приведёт к ситуации, "если не Х - то кто?" Что-то типа режимов Пу или Лу. Проблема в том, что "система" выстроена под одного конкретного человека - и когда он уйдёт (а он не вечен) - система развалится и наступит хаос. Поэтому лучше иметь "альтернативный вариант", и хотя бы давать ему шанс
3. Не стоит надеяться, что многолетний наместник "в случае чего" будет или сможет спасать свою вотчину. Пример - Ахметов
4. Есть шанс на слом старых схем, и на новое перераспределение ресурсов. При отлучении от корыта "старых", у которых "всё схвачено" - есть шанс, что остальным останется больше, или схемы станут более справедливыми, ведь новой власти нужно показать, что они лучше "старых"
5. Голосование за "старых" - это голосование от страха "лишь бы не было хуже". Что "какгбэ намекае" - что "всё очень плохо", и терпеть уже нет сил
Как-то так. Тему можно развивать, но направление мысли понятно.
Понятно, что выбор из 2 сортов овна. Но одно - уже пробовали.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 13:18
Вкладчик1234 написав:
1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?
Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 13:20
freeze написав:
Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.
Всё смешалось в доме Облонских (с)
Значит нет риска, что "будет хуже"
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Додано: Нед 15 лис, 2020 15:04
Вкладчик1234 и freeze
Спасибо, любопытная инфа от инсайдеров.
Для любителей збочэнь,
поделюсь занимательной социальной арифметикой) Доставило
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Додано: Нед 15 лис, 2020 17:01
Kudrjavuy
Убежден, что Мудрейшин у нас достаточно.
Они обладают достаточной компетенцией каждый в своей облати. Имеют свойство сбиваться в группы.
так вот
Основная задача ~ это выяснить, где эти группы пасутся. Рас.
Взять листочек и два карандашика, одним писать, второй ртом держать. Записывать услышанное. Два.
Дома переварить текст. Включить Тимуровца и в путь. Три.
толькотак.
пс. предупреждаю, будет не легко. Цель изображена на картине Айвазовского Девятый Вал. Сразу за горизонтом планирования.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 17:11
У фітнес-клубі Порошенка пояснили, чому карантин – це не для них
Юрист спортивного комплексу наголошує, що мова йде про оздоровчий заклад, на який локдаун не поширюється.
Керівництво спортивного комплексу «5 елемент», пов'язаного з Петром Порошенком, заявляє, що заклад не порушував жодних вимог карантину вихідного дня.
Як повідомляє «Прямий», у комплексі пояснили, що тут проводять процедури з реабілітації із дотриманням всіх санітарно-епідемічних вимог.
“Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров’я”, – заявив юрист комплексу Валерій Ричек.
Як наголосив юрист, в постанові уряду про так званий “локдаун вихідного дня” немає заборони на діяльність оздоровчих закладів.
Натомість керівництво комплексу пов’язує дії поліції із "політичним тиском". Гендиректор комплексу Наталя Щербій наголошує, що співробітники вийшли працювати із дотриманням усіх санітарних норм.
"5 елемент" планує оскаржувати дії правоохоронців у судовому порядку.
ой, а де ж негодування всієї прогресивної громадськості, десятки відео від самих незалежних блогерів?
я впевнений, що Олешко, Полтава, Петров та інші піднімуть питання свавілля фітнес-клубу.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 17:33
unicdima
Банальная заразная акция нэпокоры, имея юридический ресурс, играя в эпицентр на правовом поле.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 17:40
В Луганске "министр ЛНР" убил российского военного. В России всем плевать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 15 лис, 2020 18:18
zРадио написав: pesikot написав:
Слился, брехло
А как дышал, как дышал
Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!
Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!
Не хами, топ-менеджер.
Обгадился с цифрами, признай и тему закроем
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 15 лис, 2020 18:35
Replay написав:
Читаю вот, удвиляюсь на вас.
Если честно, настолько "поверхностоное" понимание процессов, просто жуть.
толя топит за себя и за своих олигархов, путину он не нужен, как не нужна путину и Украина в составе рашки.
вот те льготы, детям жертв Майдана- явно попытка подмазаться к националистам, потому что на самом деле, зекоманда боится только националистов а не путина с его рашкой и не опызыжы
а так, все телодвижения власти, попытка продержаться ещё какое-то время у кормушки
то, что финал близок, все понимают и ищут способ оттянуть конец...
да, диктатура - не поможет, слишком много оружия на руках, бойня будет
вы смотрите много ТВ, задача которого - исказить действительность, отвлечь от реальных проблем, т.к. СМИ - принадлежат олигархам а не народу
даже не знаю, а что в Украине -принадлежит народу Украины?
власть у олигархов, они её контроллируют
силовики под контролью власти, которую контроллируют олигархи
суды под олигархами, СМИ под олигархами
народ вообше ничего не решает, ему дают выбрать из нескольких "кукол", которыми управляют одни и те же олигархи.
Какая разница, Зе или По или Йу или там Кличко?
Вот что изменится, если Кличка у отаманы?
Да ничего! Не, ну речи будут прикольнее чем у Зе, познавательные с точки зрения логики!
А со стороны налогообложения и там места в мировом разделении труда, да ничего не изменится! Прийдут новые "любители покушать" за столом Власти!
И толя ничего не сделает, т.к. Коломойский и Ахметов что-то решает, вот Сорос решает а не какой-то там шарий и как скажет коломойский, так и будет а если шарий будет против, то его уговорят пересмотреть своё мнение, притом очень быстро уговорят.
представил, вот шариков в президентах и уже через месяц президенства, будет выдавать "потрадавшим на Майдане" ключи от Бентли и рассказывать о необходимости сравнять ордло с землёй!
Элементарно!
Краще своя держава з олігархами, чим чужа без них (вони засранці, але наші). Чи ти кого хочеш тут, турків, монгол, поляків, німців?
https://fi202x.blogspot.com/
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