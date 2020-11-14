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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6806680768086809> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 15 лис, 2020 12:59 freeze написав: Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.

Второй тур выборов мэра Одессы.

Труханов или Скорик.

Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.

Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать. Тот случай, когда впервые за много-много лет, в день выборов я не могу выбрать за кого голосовать на выборах.Второй тур выборов мэра Одессы.Труханов или Скорик.Ёпрст, они на самом деле одинаковые, вообще и полностью, знаю, людей из их команды многих, они одинаковые, просто броуновским движением случайно их занесло то ли к Труханову, то ли к Скорику, а могло с точностью до наоборот.Но надо кого-то выбрать. Мою традицию голосовать на каждых выборах нельзя прерывать.

Не много знаю про Скорика, но я бы голосовал против Труханова:

1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?

2. Разрыв цепочки формирования "new-феодалов". Пока "new-феодалы" укрепляются - любые росточки конкуренции подавляются. Со временем это приведёт к ситуации, "если не Х - то кто?" Что-то типа режимов Пу или Лу. Проблема в том, что "система" выстроена под одного конкретного человека - и когда он уйдёт (а он не вечен) - система развалится и наступит хаос. Поэтому лучше иметь "альтернативный вариант", и хотя бы давать ему шанс

3. Не стоит надеяться, что многолетний наместник "в случае чего" будет или сможет спасать свою вотчину. Пример - Ахметов

4. Есть шанс на слом старых схем, и на новое перераспределение ресурсов. При отлучении от корыта "старых", у которых "всё схвачено" - есть шанс, что остальным останется больше, или схемы станут более справедливыми, ведь новой власти нужно показать, что они лучше "старых"

5. Голосование за "старых" - это голосование от страха "лишь бы не было хуже". Что "какгбэ намекае" - что "всё очень плохо", и терпеть уже нет сил



Как-то так. Тему можно развивать, но направление мысли понятно.



Понятно, что выбор из 2 сортов овна. Но одно - уже пробовали. Не много знаю про Скорика, но я бы голосовал против Труханова:1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?2. Разрыв цепочки формирования "new-феодалов". Пока "new-феодалы" укрепляются - любые росточки конкуренции подавляются. Со временем это приведёт к ситуации, "если не Х - то кто?" Что-то типа режимов Пу или Лу. Проблема в том, что "система" выстроена под одного конкретного человека - и когда он уйдёт (а он не вечен) - система развалится и наступит хаос. Поэтому лучше иметь "альтернативный вариант", и хотя бы давать ему шанс3. Не стоит надеяться, что многолетний наместник "в случае чего" будет или сможет спасать свою вотчину. Пример - Ахметов4. Есть шанс на слом старых схем, и на новое перераспределение ресурсов. При отлучении от корыта "старых", у которых "всё схвачено" - есть шанс, что остальным останется больше, или схемы станут более справедливыми, ведь новой власти нужно показать, что они лучше "старых"5. Голосование за "старых" - это голосование от страха "лишь бы не было хуже". Что "какгбэ намекае" - что "всё очень плохо", и терпеть уже нет силКак-то так. Тему можно развивать, но направление мысли понятно.Понятно, что выбор из 2 сортов овна. Но одно - уже пробовали. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13255 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7321 раз. Подякували: 3480 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 13:18 Вкладчик1234 написав: 1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"? 1. Про Т много известно, и про его работу тоже. Ничего нового уже не будет. Соответственно вопрос - Вас всё устраивает в Одессе, чтобы оставить текущего керманыча и "законсервировать всё как есть"?



Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.

Всё смешалось в доме Облонских (с) Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.Всё смешалось в доме Облонских (с) freeze 4 Повідомлень: 19105 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4556 раз. Подякували: 7281 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 13:20 freeze написав: Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.

Всё смешалось в доме Облонских (с) Тут тоже понятие новый-старый в данном случае перемешано. Скорик так себе - относительно новый, он уже был губернатором Одесской области, тем более у него в команде полно старых лиц, ведавших важными вопросами при прошлых мэрах, в том числе и при каденции Труханова.Всё смешалось в доме Облонских (с)

Значит нет риска, что "будет хуже" Значит нет риска, что "будет хуже" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13255 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7321 раз. Подякували: 3480 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 15:04 Вкладчик1234 и freeze

Спасибо, любопытная инфа от инсайдеров.



Для любителей збочэнь,

поделюсь занимательной социальной арифметикой) Доставило

Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1991 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 17:01 Kudrjavuy

Убежден, что Мудрейшин у нас достаточно.

Они обладают достаточной компетенцией каждый в своей облати. Имеют свойство сбиваться в группы.

так вот

Основная задача ~ это выяснить, где эти группы пасутся. Рас.

Взять листочек и два карандашика, одним писать, второй ртом держать. Записывать услышанное. Два.

Дома переварить текст. Включить Тимуровца и в путь. Три.

толькотак.

пс. предупреждаю, будет не легко. Цель изображена на картине Айвазовского Девятый Вал. Сразу за горизонтом планирования. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1991 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 17:11 Re: Політичні дискусії



Юрист спортивного комплексу наголошує, що мова йде про оздоровчий заклад, на який локдаун не поширюється.



Керівництво спортивного комплексу «5 елемент», пов'язаного з Петром Порошенком, заявляє, що заклад не порушував жодних вимог карантину вихідного дня.



Як повідомляє «Прямий», у комплексі пояснили, що тут проводять процедури з реабілітації із дотриманням всіх санітарно-епідемічних вимог.



“Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров’я”, – заявив юрист комплексу Валерій Ричек.



Як наголосив юрист, в постанові уряду про так званий “локдаун вихідного дня” немає заборони на діяльність оздоровчих закладів.



Натомість керівництво комплексу пов’язує дії поліції із "політичним тиском". Гендиректор комплексу Наталя Щербій наголошує, що співробітники вийшли працювати із дотриманням усіх санітарних норм.



"5 елемент" планує оскаржувати дії правоохоронців у судовому порядку.



ой, а де ж негодування всієї прогресивної громадськості, десятки відео від самих незалежних блогерів?

я впевнений, що Олешко, Полтава, Петров та інші піднімуть питання свавілля фітнес-клубу. У фітнес-клубі Порошенка пояснили, чому карантин – це не для нихЮрист спортивного комплексу наголошує, що мова йде про оздоровчий заклад, на який локдаун не поширюється.Керівництво спортивного комплексу «5 елемент», пов'язаного з Петром Порошенком, заявляє, що заклад не порушував жодних вимог карантину вихідного дня.Як повідомляє «Прямий», у комплексі пояснили, що тут проводять процедури з реабілітації із дотриманням всіх санітарно-епідемічних вимог.“Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров’я”, – заявив юрист комплексу Валерій Ричек.Як наголосив юрист, в постанові уряду про так званий “локдаун вихідного дня” немає заборони на діяльність оздоровчих закладів.Натомість керівництво комплексу пов’язує дії поліції із "політичним тиском". Гендиректор комплексу Наталя Щербій наголошує, що співробітники вийшли працювати із дотриманням усіх санітарних норм."5 елемент" планує оскаржувати дії правоохоронців у судовому порядку.ой, а де ж негодування всієї прогресивної громадськості, десятки відео від самих незалежних блогерів?я впевнений, що Олешко, Полтава, Петров та інші піднімуть питання свавілля фітнес-клубу. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 964 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 17:33 unicdima

Банальная заразная акция нэпокоры, имея юридический ресурс, играя в эпицентр на правовом поле. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 1991 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2223 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 17:40 Re: Політичні дискусії В Луганске "министр ЛНР" убил российского военного. В России всем плевать

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5507 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1098 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 18:18 zРадио написав: pesikot написав: Слился, брехло

А как дышал, как дышал Слился, брехлоА как дышал, как дышал



Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!



Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него! Я еще хорошо поищу. Завтра, когда больше будет времени. Но то, как ты решил за спором о конкретных процентах спрятать факт, что пенсии существенно уменьшились в доле от зарплат (даже в твоих собственных расчетах), о чем и шла дискуссия, заметил не только я!Мелкий склочный интриган, софист и хамло - вот, кто ты. Но бог с тобой - факт тотальной бедности пенсионеров твои провокации никак не умаляют. Никому из них от того, что средняя пенсия составляет 29% средней зарплаты, а не 25%, легче не станет. Это в любом случае на 1/3 ниже реального прожиточного минимума. А минимальная пенсия - на 2/3 ниже него!

Не хами, топ-менеджер.

Обгадился с цифрами, признай и тему закроем Не хами, топ-менеджер.Обгадился с цифрами, признай и тему закроем "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5507 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1098 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 18:35 Replay написав: Читаю вот, удвиляюсь на вас.

Если честно, настолько "поверхностоное" понимание процессов, просто жуть.

толя топит за себя и за своих олигархов, путину он не нужен, как не нужна путину и Украина в составе рашки.

вот те льготы, детям жертв Майдана- явно попытка подмазаться к националистам, потому что на самом деле, зекоманда боится только националистов а не путина с его рашкой и не опызыжы

а так, все телодвижения власти, попытка продержаться ещё какое-то время у кормушки



то, что финал близок, все понимают и ищут способ оттянуть конец...



да, диктатура - не поможет, слишком много оружия на руках, бойня будет



вы смотрите много ТВ, задача которого - исказить действительность, отвлечь от реальных проблем, т.к. СМИ - принадлежат олигархам а не народу



даже не знаю, а что в Украине -принадлежит народу Украины?

власть у олигархов, они её контроллируют

силовики под контролью власти, которую контроллируют олигархи

суды под олигархами, СМИ под олигархами



народ вообше ничего не решает, ему дают выбрать из нескольких "кукол", которыми управляют одни и те же олигархи.

Какая разница, Зе или По или Йу или там Кличко?

Вот что изменится, если Кличка у отаманы?

Да ничего! Не, ну речи будут прикольнее чем у Зе, познавательные с точки зрения логики!

А со стороны налогообложения и там места в мировом разделении труда, да ничего не изменится! Прийдут новые "любители покушать" за столом Власти!



И толя ничего не сделает, т.к. Коломойский и Ахметов что-то решает, вот Сорос решает а не какой-то там шарий и как скажет коломойский, так и будет а если шарий будет против, то его уговорят пересмотреть своё мнение, притом очень быстро уговорят.



представил, вот шариков в президентах и уже через месяц президенства, будет выдавать "потрадавшим на Майдане" ключи от Бентли и рассказывать о необходимости сравнять ордло с землёй! Элементарно! Читаю вот, удвиляюсь на вас.Если честно, настолько "поверхностоное" понимание процессов, просто жуть.толя топит за себя и за своих олигархов, путину он не нужен, как не нужна путину и Украина в составе рашки.вот те льготы, детям жертв Майдана- явно попытка подмазаться к националистам, потому что на самом деле, зекоманда боится только националистов а не путина с его рашкой и не опызыжыа так, все телодвижения власти, попытка продержаться ещё какое-то время у кормушкито, что финал близок, все понимают и ищут способ оттянуть конец...да, диктатура - не поможет, слишком много оружия на руках, бойня будетвы смотрите много ТВ, задача которого - исказить действительность, отвлечь от реальных проблем, т.к. СМИ - принадлежат олигархам а не народудаже не знаю, а что в Украине -принадлежит народу Украины?власть у олигархов, они её контроллируютсиловики под контролью власти, которую контроллируют олигархисуды под олигархами, СМИ под олигархаминарод вообше ничего не решает, ему дают выбрать из нескольких "кукол", которыми управляют одни и те же олигархи.Какая разница, Зе или По или Йу или там Кличко?Вот что изменится, если Кличка у отаманы?Да ничего! Не, ну речи будут прикольнее чем у Зе, познавательные с точки зрения логики!А со стороны налогообложения и там места в мировом разделении труда, да ничего не изменится! Прийдут новые "любители покушать" за столом Власти!И толя ничего не сделает, т.к. Коломойский и Ахметов что-то решает, вот Сорос решает а не какой-то там шарий и как скажет коломойский, так и будет а если шарий будет против, то его уговорят пересмотреть своё мнение, притом очень быстро уговорят.представил, вот шариков в президентах и уже через месяц президенства, будет выдавать "потрадавшим на Майдане" ключи от Бентли и рассказывать о необходимости сравнять ордло с землёй!Элементарно!



Краще своя держава з олігархами, чим чужа без них (вони засранці, але наші). Чи ти кого хочеш тут, турків, монгол, поляків, німців? Краще своя держава з олігархами, чим чужа без них (вони засранці, але наші). Чи ти кого хочеш тут, турків, монгол, поляків, німців? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22069 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1606 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6806680768086809> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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