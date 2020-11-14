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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6806680768086809

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:48

  pesikot написав:Не хами, топ-менеджер.
Обгадился с цифрами, признай и тему закроем :)


Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:01

  flyman написав:
  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:При Пете такого не было :)

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования

И при твоём Бубочке - отменено.
А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз

Ага, відмінене Порошенківськими суддями

Человек-муха, ты не тупи :)
А кто внедрил это самое декларирование ? Зеленский, что ли ?
Или может Порошенко

А вот твой Зеленский и никто иной это отменил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:06

  unicdima написав:У фітнес-клубі Порошенка пояснили, чому карантин – це не для них

Слышь ты, выкидыш Федорова
Твой Зеленский не носил маску и заболел
И заболел Ермак, Разумков и Степанов

Поэтому, не гунди про Порошенко.
На себя пасатри, убогий :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:08

  zРадио написав:
  pesikot написав:Не хами, топ-менеджер.
Обгадился с цифрами, признай и тему закроем :)


Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии :mrgreen:

Ты наврал и не признался в этом
Ты - брехло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:49

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это уже было и у песикота - я не могу помесячные данные сейчас найти. В какой закуток их перенесли, понятия не имею )


Так чого шукати саме за грудень? В грудні майже завжди роблять перерахунок і відповідно в грудні пенсія та ін. дещо вищі.
Мінімальна пенсія за віком становитиме тепер 949 грн (зросла на 55 грн).
https://news.dtkt.ua/labor/social-protection/26782


Але скільки пенсіонерів отримувало субсидії і які у 2013 і в наступні роки?
Для багатьох вони почали перевищувати саму пенсію.
І якщо попєрєдніки теперішньої влади щось там не додали, то прошу нехай тепер всім все дадуть, щоб всім вистачало, навіть за попередні роки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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