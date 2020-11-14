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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 лис, 2020 18:48
pesikot написав:
Не хами, топ-менеджер.
Обгадился с цифрами, признай и тему закроем
Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии
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Додано: Нед 15 лис, 2020 19:01
flyman написав: pesikot написав: Вкладчик1234 написав:
При Пете такого не было
При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И при твоём Бубочке - отменено.
А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз
Ага, відмінене Порошенківськими суддями
Человек-муха, ты не тупи
А кто внедрил это самое декларирование ? Зеленский, что ли ?
Или может Порошенко
А вот твой Зеленский и никто иной это отменил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 15 лис, 2020 19:06
unicdima написав:
У фітнес-клубі Порошенка пояснили, чому карантин – це не для них
Слышь ты, выкидыш Федорова
Твой Зеленский не носил маску и заболел
И заболел Ермак, Разумков и Степанов
Поэтому, не гунди про Порошенко.
На себя пасатри, убогий
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 15 лис, 2020 19:08
zРадио написав: pesikot написав:
Не хами, топ-менеджер.
Обгадился с цифрами, признай и тему закроем
Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии
Ты наврал и не признался в этом
Ты - брехло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 15 лис, 2020 19:49
zРадио написав:
Это уже было и у песикота - я не могу помесячные данные сейчас найти. В какой закуток их перенесли, понятия не имею )
Так чого шукати саме за грудень? В грудні майже завжди роблять перерахунок і відповідно в грудні пенсія та ін. дещо вищі.
Але скільки пенсіонерів отримувало субсидії і які у 2013 і в наступні роки?
Для багатьох вони почали перевищувати саму пенсію.
І якщо попєрєдніки теперішньої влади щось там не додали, то прошу нехай тепер всім все дадуть, щоб всім вистачало, навіть за попередні роки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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