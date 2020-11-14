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пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6807680868096810> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 15 лис, 2020 18:48 pesikot написав: Не хами, топ-менеджер.

Обгадился с цифрами, признай и тему закроем Не хами, топ-менеджер.Обгадился с цифрами, признай и тему закроем



Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии zРадио

Повідомлень: 8290 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1512 раз. Подякували: 3411 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 19:01 flyman написав: pesikot написав: Вкладчик1234 написав: При Пете такого не было При Пете такого не было

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования



И при твоём Бубочке - отменено.

А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларированияИ при твоём Бубочке - отменено.А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз

Ага, відмінене Порошенківськими суддями Ага, відмінене Порошенківськими суддями

Человек-муха, ты не тупи

А кто внедрил это самое декларирование ? Зеленский, что ли ?

Или может Порошенко



А вот твой Зеленский и никто иной это отменил Человек-муха, ты не тупиА кто внедрил это самое декларирование ? Зеленский, что ли ?Или может ПорошенкоА вот твой Зеленский и никто иной это отменил "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5507 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1098 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 19:06 unicdima написав: У фітнес-клубі Порошенка пояснили, чому карантин – це не для них У фітнес-клубі Порошенка пояснили, чому карантин – це не для них

Слышь ты, выкидыш Федорова

Твой Зеленский не носил маску и заболел

И заболел Ермак, Разумков и Степанов



Поэтому, не гунди про Порошенко.

На себя пасатри, убогий Слышь ты, выкидыш ФедороваТвой Зеленский не носил маску и заболелИ заболел Ермак, Разумков и СтепановПоэтому, не гунди про Порошенко.На себя пасатри, убогий "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5507 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1098 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 19:08 zРадио написав: pesikot написав: Не хами, топ-менеджер.

Обгадился с цифрами, признай и тему закроем Не хами, топ-менеджер.Обгадился с цифрами, признай и тему закроем



Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии

Ты наврал и не признался в этом

Ты - брехло Ты наврал и не признался в этомТы - брехло "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5507 З нами з: 31.08.09 Подякував: 358 раз. Подякували: 1098 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 19:49 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Это уже было и у песикота - я не могу помесячные данные сейчас найти. В какой закуток их перенесли, понятия не имею ) Это уже было и у песикота - я не могу помесячные данные сейчас найти. В какой закуток их перенесли, понятия не имею )



Так чого шукати саме за грудень? В грудні майже завжди роблять перерахунок і відповідно в грудні пенсія та ін. дещо вищі.



https://news.dtkt.ua/labor/social-protection/26782 Мінімальна пенсія за віком становитиме тепер 949 грн (зросла на 55 грн).



Але скільки пенсіонерів отримувало субсидії і які у 2013 і в наступні роки?

Для багатьох вони почали перевищувати саму пенсію.

І якщо попєрєдніки теперішньої влади щось там не додали, то прошу нехай тепер всім все дадуть, щоб всім вистачало, навіть за попередні роки. Так чого шукати саме за грудень? В грудні майже завжди роблять перерахунок і відповідно в грудні пенсія та ін. дещо вищі.Але скільки пенсіонерів отримувало субсидії і які у 2013 і в наступні роки?Для багатьох вони почали перевищувати саму пенсію.І якщо попєрєдніки теперішньої влади щось там не додали, то прошу нехай тепер всім все дадуть, щоб всім вистачало, навіть за попередні роки. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3857 З нами з: 19.04.12 Подякував: 54 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 20:10 zРадио написав: pesikot написав: Не хами, топ-менеджер.

Обгадился с цифрами, признай и тему закроем Не хами, топ-менеджер.Обгадился с цифрами, признай и тему закроем Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии Ты обгадился - посмотри динамику доли пенсий в зарплатах хотя бы из комментария budivelnik. Не уж то бухгалтера такие тугодумы, чтобы не понять, что произошло? Извини, те, кого я знаю, сообразили бы секунд за 20, так что тут вопрос к тебе, а не профессии 1 Повторю



https://www.pfu.gov.ua/vypavshye-kategoryy/dani-pro-rozmir-serednoyi-zarobitnoyi-platy-dlya-obchyslennya-pensiyi/arhiv-zapitannya-vidpovidi-peremishhenim-pokazniki-serednoyi-zarobitnoyi-plat-pensioneram/

Перша колонка-рік

Друга колонка-середня пенсія по року

Третя колонка-середня зарплата по року з якої нараховувались пенсійні внески

Четверта колонка-відсоток середня пенсія/середня зарплатазарплата

Остання стрічка - ріст середньої пенсії з 1996 до 2018, середньої зарплати з 1996 до 2018(разів)

Нагадаю - орієнтовно за цей самий період долар виріс в 15 разів....

_рік ______ пенсія ____ зарплата ___ відсотки

1996 ______ 38,70 ____ 151,51 ___ 25,54

1997 ______ 51,90 ____ 165,81 ___ 31,30

1998 ______ 52,20 ____ 176,09 ___ 29,64

1999 ______ 60,70 ____ 218,88 ___ 27,73

2000 ______ 68,90 ____ 296,26 ___ 23,26

2001 ______ 83,70 ____ 378,45 ___ 22,12

2002 ______ 122,50 ___ 442,91 ___ 27,66

2003 ______ 136,60 ___ 372,72 ___ 36,65

2004 ______ 182,20 ___ 524,14 ___ 34,76

2005 ______ 316,20 ___ 735,57 ___ 42,99

2006 ______ 406,80 ___ 928,81 ___ 43,80

2007 ______ 478,40 ___ 1197,91 __ 39,94

2008 ______ 776,00 ___ 1573,99 __ 49,30

2009 ______ 934,30 ___ 1800,00 __ 51,91

2010 ______ 1032,60 __ 1982,63 __ 52,08

2011 ______ 1151,90 __ 2370,53 __ 48,59

2012 ______ 1253,30 __ 2752,95 __ 45,53

2013 ______ 1470,70 __ 2979,46 __ 49,36

2014 ______ 1526,10 __ 3149,45 __ 48,46

2015 ______ 1581,50 __ 3661,41 __ 43,19

2016 ______ 1699,50 __ 4482,35 __ 37,92

2017 ______ 1828,30 __ 6273,45 __ 29,14

2018 ______ 2479,20 __ 7810,88 __ 31,74

ріст(разів) _ 64,06 ____ 51,55 _____ Офіційна інформація наступна(данні ПФУ)Перша колонка-рікДруга колонка-середня пенсія по рокуТретя колонка-середня зарплата по року з якої нараховувались пенсійні внескиЧетверта колонка-відсоток середня пенсія/середня зарплатазарплатаОстання стрічка - ріст середньої пенсії з 1996 до 2018, середньої зарплати з 1996 до 2018(разів)Нагадаю - орієнтовно за цей самий період долар виріс в 15 разів...._рік ______ пенсія ____ зарплата ___ відсотки1996 ______ 38,70 ____ 151,51 ___ 25,541997 ______ 51,90 ____ 165,81 ___ 31,301998 ______ 52,20 ____ 176,09 ___ 29,641999 ______ 60,70 ____ 218,88 ___ 27,732000 ______ 68,90 ____ 296,26 ___ 23,262001 ______ 83,70 ____ 378,45 ___ 22,122002 ______ 122,50 ___ 442,91 ___ 27,662003 ______ 136,60 ___ 372,72 ___ 36,652004 ______ 182,20 ___ 524,14 ___ 34,762005 ______ 316,20 ___ 735,57 ___ 42,992006 ______ 406,80 ___ 928,81 ___ 43,802007 ______ 478,40 ___ 1197,91 __ 39,942008 ______ 776,00 ___ 1573,99 __ 49,302009 ______ 934,30 ___ 1800,00 __ 51,912010 ______ 1032,60 __ 1982,63 __ 52,082011 ______ 1151,90 __ 2370,53 __ 48,592012 ______ 1253,30 __ 2752,95 __ 45,532013 ______ 1470,70 __ 2979,46 __ 49,362014 ______ 1526,10 __ 3149,45 __ 48,462015 ______ 1581,50 __ 3661,41 __ 43,192016 ______ 1699,50 __ 4482,35 __ 37,922017 ______ 1828,30 __ 6273,45 __ 29,142018 ______ 2479,20 __ 7810,88 __ 31,74ріст(разів) _ 64,06 ____ 51,55 _____

2 Що відбувається, якщо якась складова обкладається меншим податковим навантаженням?

Правильно - вона росте

Тобто

Якщо були податки 42+18=60%

а стали __________22+18=40%

То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 рази

Але після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з

49,36/1,5рази=32,9

Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на

(32,9-31,74)/32,9=3,52%



То чого знову істерите і маніпулюєте?

Тільки тому що запоребриківці за ці сплановані істерики добре платять? 1 Повторю2 Що відбувається, якщо якась складова обкладається меншим податковим навантаженням?Правильно - вона ростеТобтоЯкщо були податки 42+18=60%а стали __________22+18=40%То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 разиАле після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з49,36/1,5рази=32,9Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на(32,9-31,74)/32,9=3,52%То чого знову істерите і маніпулюєте?Тільки тому що запоребриківці за ці сплановані істерики добре платять? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23524 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 20:25 budivelnik написав: То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 рази

Але після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з

49,36/1,5рази=32,9

Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на 3%



То чого знову істерите і маніпулюєте?

То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 разиАле після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з49,36/1,5рази=32,9Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на 3%То чого знову істерите і маніпулюєте?



Ты предприниматель, или как? Фонды оплаты труда на единицу персонала не растут сами по себе, иначе тебе не из чего будет делать их индексацию - это следствие инфляции в большинстве случаев (в меньшинстве - роста продуктивности труда, но даже в этом случае ты не будешь повышать зарплаты, если того не потребует рынок).



Например, ты в своем магазине продавал 100 тыс единиц продукции в месяц, закупая их в среднем по 10, а продавая - в среднем по 12 грн за штуку. COGS - 1 млн с наценкой 20%, получается выручка 1,2 млн грн, гросс-прибыль 0,2 млн грн. Но через год ты уже вынужден закупать этот же ассортимент по 11 грн в среднем. COGS - 1.1 млн с наценкой 20%, получается выручка 1,32 млн грн, гросс-прибыль 0,22 млн грн.



Ты и имеешь с чего, и обязан в связи с условиями рынка повышать расходы на персонал. Но покупательная способность зарплат твоих сотрудников не выросла.



Пример упрощенный, конечно - есть мультипликативные эффекты, увеличивающие и реальные доходы. Но последние 15 лет мы топчемся внутри одного и того же диапазона в рамках среднесрочных циклов "2 года стремительного падения, 4-5 лет плавного восстановления" Ты предприниматель, или как? Фонды оплаты труда на единицу персонала не растут сами по себе, иначе тебе не из чего будет делать их индексацию - это следствие инфляции в большинстве случаев (в меньшинстве - роста продуктивности труда, но даже в этом случае ты не будешь повышать зарплаты, если того не потребует рынок).Например, ты в своем магазине продавал 100 тыс единиц продукции в месяц, закупая их в среднем по 10, а продавая - в среднем по 12 грн за штуку. COGS - 1 млн с наценкой 20%, получается выручка 1,2 млн грн, гросс-прибыль 0,2 млн грн. Но через год ты уже вынужден закупать этот же ассортимент по 11 грн в среднем. COGS - 1.1 млн с наценкой 20%, получается выручка 1,32 млн грн, гросс-прибыль 0,22 млн грн.Ты и имеешь с чего, и обязан в связи с условиями рынка повышать расходы на персонал. Но покупательная способность зарплат твоих сотрудников не выросла.Пример упрощенный, конечно - есть мультипликативные эффекты, увеличивающие и реальные доходы. Но последние 15 лет мы топчемся внутри одного и того же диапазона в рамках среднесрочных циклов "2 года стремительного падения, 4-5 лет плавного восстановления" zРадио

Повідомлень: 8290 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1512 раз. Подякували: 3411 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 20:35 zРадио написав: budivelnik написав: То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 рази

Але після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з

49,36/1,5рази=32,9

Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на 3%



То чого знову істерите і маніпулюєте? То не дивно що фонд оплати праці зріс в 1,5 разиАле після того як фонд оплати зріс в 1,5 рази , а розмір пенсії ви берете не абсолютний а у відсотках... то не дивно що у відсотках він може впасти з49,36/1,5рази=32,9Станом на 2018 він 31,7 , погіршення до розрахункового всього на 3%То чого знову істерите і маніпулюєте? Ты предприниматель, или как? Фонды оплаты труда на единицу персонала не растут сами по себе, иначе тебе не из чего будет делать их индексацию - это следствие инфляции в большинстве случаев (в меньшинстве - роста продуктивности труда, но даже в этом случае ты не будешь повышать зарплаты, если того не потребует рынок). Ты предприниматель, или как? Фонды оплаты труда на единицу персонала не растут сами по себе, иначе тебе не из чего будет делать их индексацию - это следствие инфляции в большинстве случаев (в меньшинстве - роста продуктивности труда, но даже в этом случае ты не будешь повышать зарплаты, если того не потребует рынок). Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі...

На практиці

1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками

2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах).

Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава.

3 Побічний ефект для Держави

Зменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВ



І ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі...На практиці1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах).Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава.3 Побічний ефект для ДержавиЗменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВІ ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23524 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2432 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 20:53 budivelnik написав: Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі...

На практиці

1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками

2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах).

Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава.

3 Побічний ефект для Держави

Зменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВ



І ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі...На практиці1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах).Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава.3 Побічний ефект для ДержавиЗменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВІ ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення



Ага, где рост реальной зп, практик (видимо, спиритических искусств, но никак не бизнеса )? Покажи мне его с 2008-го года! Уменьшение ЕСВ позволило лишь восстановить зарплаты после последнего их обрушения в 2014-2015 гг - без снижения ЕСВ они бы так и не дотянулись до уровней 2013-го. Это допинг медленнно-умирающему бизнесу. При этом пожертвовать пришлось пенсионерами, чьи реальные пенсии до уровня 2013-го так и не восстановились... Ага, где рост реальной зп, практик (видимо, спиритических искусств, но никак не бизнеса)? Покажи мне его с 2008-го года! Уменьшение ЕСВ позволило лишь восстановить зарплаты после последнего их обрушения в 2014-2015 гг - без снижения ЕСВ они бы так и не дотянулись до уровней 2013-го. Это допинг медленнно-умирающему бизнесу. При этом пожертвовать пришлось пенсионерами, чьи реальные пенсии до уровня 2013-го так и не восстановились... zРадио

Повідомлень: 8290 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1512 раз. Подякували: 3411 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 лис, 2020 21:04 zРадио написав: budivelnik написав: Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі...

На практиці

1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками

2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах).

Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава.

3 Побічний ефект для Держави

Зменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВ



І ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення Заколупали мене теоретики сферичного коня у ваккумі...На практиці1 Були зарплати в конвертах не в останню чергу тому, що фонд оплати праці був найбільше обкладений податками2 Зменшили податкове навантаження фонду оплати праці - зменшили потребу для підприємців в конвертах - збільшилась величина фонду оплати праці( видима, біла, яка декларується державі і на стільки ж зменшилась виплата в конвертах).Тобто працівники як отримували так і отримують , просто стала меншою різниця між їх реальними заробітками і заробітками які бачить Держава.3 Побічний ефект для ДержавиЗменшилось податкове навантаження на фонд оплати праці - зявилась можливість підняти в рази мінімальну зарплату(без збільшення реальної продуктивності), що дозволило зібрати ті самі суми податків що збирались до зменшення ставок ЄСВІ ніяка продуктивність і все інше до цього не має ніякого відношення Ага, где рост реальной зп, практик (видимо, спиритических искусств, но никак не бизнеса )? Покажи мне его с 2008-го года! Уменьшение ЕСВ позволило лишь восстановить зарплаты после последнего их обрушения в 2014-2015 гг - без снижения ЕСВ они бы так и не дотянулись до уровней 2013-го. Это допинг медленнно-умирающему бизнесу. При этом пожертвовать пришлось пенсионерами, чьи реальные пенсии до уровня 2013-го так и не восстановились... Ага, где рост реальной зп, практик (видимо, спиритических искусств, но никак не бизнеса)? Покажи мне его с 2008-го года! Уменьшение ЕСВ позволило лишь восстановить зарплаты после последнего их обрушения в 2014-2015 гг - без снижения ЕСВ они бы так и не дотянулись до уровней 2013-го. Это допинг медленнно-умирающему бизнесу. При этом пожертвовать пришлось пенсионерами, чьи реальные пенсии до уровня 2013-го так и не восстановились... 1 Ти спочатку перед колегом песіккот вибачись за свої маніпуляції , а вже потім

кручу-верчу,надурити хочу- продовжуй

2 Ще раз для теоретиків працюючих з фонарними цифрами

а - ти не знаєш (точніше в тебе відсутні) реальні данні доходів населення в 2008-2020 роках

б - ти аналізуєш інформацію , опираючись на статистичні цифри, які дає Держкомстат і ПФУ

в - якщо цифри по пенсії -там точні, то цифри по зарплатам мають лаг в 2 ліктя по карті , при чому розміри ліктів у до 2013 і після 2013 - різні , бо де факто вони створені в різних системах оподаткування

3 Для всіх інших

З 2008 по 2018 не було росту цін в 5 разів , як це випливає з росту зарплат(7800/1570=приблизно 5)

Не було росту долара в 5 разів як це випливає з росту зарплат

Не було росту реальних доходів в 1,5 рази (5/3.2=1,5)

4 В той самий час пенсії зросли у

2479/776=3,2 рази

За цей самий час був ріст долара у 3,2 рази і були рости цін у 3,2 рази

При цьому тарифи на газ/тепло виросли у 6 разів, але були введенні субсидії які нівелювали цей ріс.



Висновок

З 2008 по 2018 рік , статистичні даннів гривні показують ріст зарплат в 5 разів, при реальному рості зарплат в 3,2 рази і практично однакові рівні в доларах як реальних пенсій так і реальних зарплат 1 Ти спочатку перед колегом песіккот вибачись за свої маніпуляції , а вже потім- продовжуй2 Ще раз для теоретиків працюючих з фонарними цифрамиа - ти не знаєш (точніше в тебе відсутні) реальні данні доходів населення в 2008-2020 рокахб - ти аналізуєш інформацію , опираючись на статистичні цифри, які дає Держкомстат і ПФУв - якщо цифри по пенсії -там точні, то цифри по зарплатам мають лаг в 2 ліктя по карті , при чому розміри ліктів у до 2013 і після 2013 - різні , бо де факто вони створені в різних системах оподаткування3 Для всіх іншихЗ 2008 по 2018 не було росту цін в 5 разів , як це випливає з росту зарплат(7800/1570=приблизно 5)Не було росту долара в 5 разів як це випливає з росту зарплатНе було росту реальних доходів в 1,5 рази (5/3.2=1,5)4 В той самий час пенсії зросли у2479/776=3,2 разиЗа цей самий час був ріст долара у 3,2 рази і були рости цін у 3,2 разиПри цьому тарифи на газ/тепло виросли у 6 разів, але були введенні субсидії які нівелювали цей ріс.ВисновокЗ 2008 по 2018 рік , статистичні даннів гривні показують ріст зарплат в 5 разів, при реальному рості зарплат в 3,2 рази і практично однакові рівні в доларах як реальних пенсій так і реальних зарплат http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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